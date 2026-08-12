Todas las fotos de la avant premiere de la serie de Moria Casán: los looks de Griselda Siciliani, Sofía Gala y Cecilia Roth

Moria Casán junto a Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth, las tres actrices que la interpretan en la serie de Netflix (Loli Laboureau / Netflix)
11 Ago, 2026 11:13 p. m. EST
Guardar
Así fue la imponente llegada de Moria Casán al Teatro Lola Membrives (RSFotos)
El Teatro Lola Membrives recibió a figuras del espectáculo para celebrar el lanzamiento de la serie inspirada en la vida de Moria Casán
Moria Casán posó junto a Cecilia Roth, Griselda Siciliani y Sofía Gala antes del inicio de la función especial
Griselda Siciliani fue la elegida para componer a Moria Casán en las décadas del 90 y el 2000
Las actrices protagónicas de la serie acompañadas por el director y guionista Javier Van de Couter (centro). En los extremos, Armando Bo y Mercedes Reicke de la productora About Entertainment
El elenco y los realizadores de “Moria” compartieron la emoción del estreno con referentes de la industria audiovisual
Cecilia Roth, la elegida para componer a Moria en los últimos años en al alfombra roja de la avant premiere
La serie ahondará en los momentos que marcaron la vida de la vida y profundizará en algunos episodios desconocidos
Moria rodeada por las otras "Morias" de la su biopic
Sofía Gala enfrenta en la serie de Moria el desafío de componer a su madre en los primeros años de su carrera
Siciliani optó por un traje sastre blanco para la avant premiere de la ficción en la compone a La One en algunos de sus momentos más icónicos en el Bailando y en Entre Moria y vos
Sofía Gala optó por un vestido corto de encaje negro, semitransparente y ajustado al cuerpo, con detalles florales
Roth fue la encargada de interpretar a Moria en su detención en Paraguay
El look futurista de Moria Casán, siempre vanguardia
Toda la elegancia de Griselda Siciliani
Sofía Gala desplegó toda su belleza en la avant premiere
Belén Francese es íntima amiga de Moria y la diva es madrina de su hijo
Sofía Gala enfrentó en uno de los papeles más difíciles de su carrera: componer a nada más y nada menos que su madre, Moria Casán
Moria, siempre Monumental Moria
Netflix confió en la figura de Moria Casán por su potente historia de vida y su permanencia en el espectáculo con casi 60 años de carrera
Rodrigo Lussich, uno de los invitados a la primera proyección de la serie
Roberto Piazza y su marido, Walter Vázquez
Adrián Pallares
Marta Fort
Luis Machín
Marley eligió un look relajado y muy urbano
Ailén Bechara
Romina Gaetani
Leticia Brédice
Romina Gaetani, una de las actrices amada en las alfombras rojas por sus looks
Cecilia Roth eligió un diseño largo de color negro, completamente cubierto de brillos y lentejuelas. La prenda tiene manga larga y cuello cerrado, ajustado al cuerpo y con una falda que se extiende hasta el suelo con una pequeña cola
Chato Prada y Lourdes Sánchez
Marixa Balli
Joaquín Ferreira
Todo la presencia de Moria Casán, enfundada en un vestido plateado, para la presentación de su biopic
Leticia Brédice fue la elegida para encarnar a Susana Giménez durante los años 90
Moria Casán en todo su esplendor
El glamoroso look que eligió la diva para la avant premiere de su serie
Rafael Ferro
Las mil y una Morias: la diva acompañada por dos tranformistas caracterizadas como ella
Vicky y Stefy Xipolitakis
Stefy Xipolitakis eligió un look disruptivo para la presentación
Las Xipolitakis acompañadas por Marley
Guillermina Valdés
Vicky Xipolitakis
Guillermina Valdés ama a Moria Casán y no dudó en asistir a la avant premiere de su serie
Cande Vetrano
Majo Martino
Belén Francese fue una de las celebridades que pasó por la alfombra de animal print que se desplegó especialmente para el evento
Estefanía Berardi
Evangelina Anderson
Olivia Nuss, la actriz que interpreta a Sofía Gala en la producción de Netflix
Monna Antonopulos
Miguel Ángel Cherutti y Nito Artaza
Toda la belleza de Monna Antonópulos
Mercedes Ninci
Mike Amigorena
Franco Masini
Marcelo Polino
Flor de la V
Fabián Medina Flores
María Fernanda Callejón
Federico Seeber
Guido Záffora
Roxy Vázquez
Daniel Gómez Rinaldi
Nancy Duré
El glamour de Flor de la V
Floppy Tesouro
Flor de la V y Fabián Medina Flores, divertidos frente a los fotógrafos
Federico Seeber y Roxy Vázquez
Pochi de Gossipeame
Nazarena Di Serio
María Fernanda Callejón compone a Zeta, una de las mejores amigas de Moria