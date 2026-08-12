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Todas las fotos de la avant premiere de la serie de Moria Casán: los looks de Griselda Siciliani, Sofía Gala y Cecilia Roth

La ficción inspirada en la historia de La One tuvo una función especial en el Teatro Lola Membrives antes del lanzamiento mundial del 14 de agosto

Moria casán serie
Moria Casán junto a Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth, las tres actrices que la interpretan en la serie de Netflix (Loli Laboureau / Netflix)
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Serie Moria Casán
Así fue la imponente llegada de Moria Casán al Teatro Lola Membrives (RSFotos)
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El Teatro Lola Membrives recibió a figuras del espectáculo para celebrar el lanzamiento de la serie inspirada en la vida de Moria Casán
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Moria Casán posó junto a Cecilia Roth, Griselda Siciliani y Sofía Gala antes del inicio de la función especial
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Griselda Siciliani fue la elegida para componer a Moria Casán en las décadas del 90 y el 2000
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Las actrices protagónicas de la serie acompañadas por el director y guionista Javier Van de Couter (centro). En los extremos, Armando Bo y Mercedes Reicke de la productora About Entertainment
Moria casán serie
El elenco y los realizadores de “Moria” compartieron la emoción del estreno con referentes de la industria audiovisual
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Cecilia Roth, la elegida para componer a Moria en los últimos años en al alfombra roja de la avant premiere
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La serie ahondará en los momentos que marcaron la vida de la vida y profundizará en algunos episodios desconocidos
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Moria rodeada por las otras "Morias" de la su biopic
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Sofía Gala enfrenta en la serie de Moria el desafío de componer a su madre en los primeros años de su carrera
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Siciliani optó por un traje sastre blanco para la avant premiere de la ficción en la compone a La One en algunos de sus momentos más icónicos en el Bailando y en Entre Moria y vos
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Sofía Gala optó por un vestido corto de encaje negro, semitransparente y ajustado al cuerpo, con detalles florales
Serie Moria Casán
Roth fue la encargada de interpretar a Moria en su detención en Paraguay
Serie Moria Casán
El look futurista de Moria Casán, siempre vanguardia
Serie Moria Casán
Toda la elegancia de Griselda Siciliani
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Sofía Gala desplegó toda su belleza en la avant premiere
Serie Moria Casán
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Belén Francese es íntima amiga de Moria y la diva es madrina de su hijo
Serie Moria Casán
Sofía Gala enfrentó en uno de los papeles más difíciles de su carrera: componer a nada más y nada menos que su madre, Moria Casán
Serie Moria Casán
Moria, siempre Monumental Moria
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Netflix confió en la figura de Moria Casán por su potente historia de vida y su permanencia en el espectáculo con casi 60 años de carrera
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Rodrigo Lussich, uno de los invitados a la primera proyección de la serie
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Roberto Piazza y su marido, Walter Vázquez
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Adrián Pallares
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Marta Fort
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Luis Machín
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Marley eligió un look relajado y muy urbano
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Ailén Bechara
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Romina Gaetani
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Leticia Brédice
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Romina Gaetani, una de las actrices amada en las alfombras rojas por sus looks
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Cecilia Roth eligió un diseño largo de color negro, completamente cubierto de brillos y lentejuelas. La prenda tiene manga larga y cuello cerrado, ajustado al cuerpo y con una falda que se extiende hasta el suelo con una pequeña cola
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Chato Prada y Lourdes Sánchez
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Marixa Balli
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Joaquín Ferreira
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Todo la presencia de Moria Casán, enfundada en un vestido plateado, para la presentación de su biopic
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Leticia Brédice fue la elegida para encarnar a Susana Giménez durante los años 90
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Moria Casán en todo su esplendor
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El glamoroso look que eligió la diva para la avant premiere de su serie
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Rafael Ferro
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Las mil y una Morias: la diva acompañada por dos tranformistas caracterizadas como ella
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Vicky y Stefy Xipolitakis
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Stefy Xipolitakis eligió un look disruptivo para la presentación
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Las Xipolitakis acompañadas por Marley
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Guillermina Valdés
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Vicky Xipolitakis
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Guillermina Valdés ama a Moria Casán y no dudó en asistir a la avant premiere de su serie
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Cande Vetrano
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Majo Martino
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Belén Francese fue una de las celebridades que pasó por la alfombra de animal print que se desplegó especialmente para el evento
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Estefanía Berardi
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Evangelina Anderson
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Olivia Nuss, la actriz que interpreta a Sofía Gala en la producción de Netflix
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Monna Antonopulos
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Miguel Ángel Cherutti y Nito Artaza
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Toda la belleza de Monna Antonópulos
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Mercedes Ninci
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Mike Amigorena
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Franco Masini
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Marcelo Polino
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Flor de la V
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Fabián Medina Flores
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El glamour de Flor de la V
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Flor de la V y Fabián Medina Flores, divertidos frente a los fotógrafos
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Federico Seeber y Roxy Vázquez
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Pochi de Gossipeame
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Nazarena Di Serio
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María Fernanda Callejón compone a Zeta, una de las mejores amigas de Moria

Crédito fotográfico: Loli Laboureau - Netflix/ RSFotos

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