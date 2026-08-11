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La incómoda reacción de José Chatruc en su primera aparición pública tras su ruptura con Sabrina Rojas: el video

A tan solo un día de anunciarse el final de su relación con la conductora, el exfutbolista sorprendió con su actitud con un cronista, quien intentó consultarle sobre la situación

A pocas horas de conocerse el final de su romance con Sabrina Rojas, José Chatruc intentó esquivar a los periodistas y las cámaras al verlos (Desayuno Americano - América)
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El mundo del espectáculo quedó en vilo ante la separación de Sabrina Rojas y José Chatruc. Aunque en un primer momento todo indicaba que la ruptura había sido en buenos términos, las últimas horas mostraron un clima diferente. Principalmente por la actitud inesperada del exfutbolista ante la prensa, que sorprendió ante las cámaras.

Chatruc fue captado cuando ingresaba a la puerta de un edificio, visiblemente incómodo y malhumorado, mientras un cronista de Desayuno Americano (América TV) intentaba acercarse para consultarle sobre el fin de su relación con Rojas. Ante la presencia del periodista, el exdeportista le hizo una señal con la mano y le habló, brevemente, antes de alejarse completamente de las cámaras. Si bien no trascendió el contenido exacto de sus palabras, los gestos del exdeportista dejaron en claro que no tenía intención de dar detalles y rechazó responder cualquier pregunta sobre el tema.

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Este silencio generó inquietud y debate en el panel del programa conducido por Pamela David, donde se analizaron diferentes teorías sobre el origen de la actitud de Chatruc. El gesto llamó la atención porque contrastó con el tono que había mostrado en redes sociales luego de que Rojas hiciera público el final de la relación. Fiel a su estilo, el exfutbolista eligió una respuesta breve y directa: “Nada más que agregar. Sos una mujer increíble, Sabri”. El mensaje, corto y sin doble sentido, apareció como respuesta directa al comunicado que Rojas había publicado horas antes, y reafirmó la idea de que la separación se procesó en buenos términos, tal como ella misma había anticipado.

Luego del comunicado de Rojas, Chatruc respondió con una breve oración (Instagram)
Luego del comunicado de Rojas, Chatruc respondió con una breve oración (Instagram)

En la tarde del lunes 10 de agosto, Sabrina, conductora de Pasó en América (América), eligió sus historias de Instagram para comunicar el final de la pareja. Sobre un fondo blanco y con un texto directo, escribió: “Paso por acá para contar que Pepe y yo ya no estamos juntos. Nada sucedió, simplemente hubo una magia que se desvaneció. Cuando las cosas se traban, no hay que forzarlas. Así lo entendimos los dos después de una linda charla”.

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Al cierre del mensaje, sumó: “José es una de las personas más espectaculares que se me cruzó en estos últimos años, por eso estos meses me los guardo como un hermoso recuerdo. Fin”.

Selfie de José Chatruc y Sabrina Rojas sentados en un café. Él se apoya en ella, mirando a cámara con una expresión divertida. Ella sonríe, mostrando su cabello rubio y largo
José Chatruc y Sabrina Rojas compartieron viajes románticas, salidas y hasta eventos públicos durante su breve relación (Instagram)

El vínculo entre Sabrina y Pepe había comenzado a ser tema de conversación en marzo pasado, cuando en el programa Intrusos (América) la periodista Paula Varela reveló los primeros indicios de acercamiento entre ambos. Todo arrancó con una foto que el conductor Rodrigo Lussich mostró al aire: los dos cenando juntos en un restaurante, una imagen que, según Lussich, “ya anticipaba que la cosa, por lo menos, hubo una intimidad de comer”. Varela aportó más contexto: ambos integraban un grupo de amigos que se reunía habitualmente, compartía salidas y jugaba al pádel en un espacio abierto por el propio Chatruc. “Ahí nació”, remató la periodista.

Durante varias semanas, ninguno de los dos confirmó ni desmintió el romance. La primera salida pública se dio a mediados de abril, cuando fueron vistos juntos en una obra de teatro. Allí, Rojas, ante las preguntas del equipo de LAM (América), fue sincera: “Somos amigovios, amigos que se besan”. Aunque la etiqueta informal duró poco. Con el correr de los meses, los gestos públicos, que fueron desde viajes, dedicatorias en redes y hasta salidas románticas, consolidaron lo que ambos preferían no nombrar del todo.

El comunicado de la conductora sobre el final de su relación con José Chatruc (Instagram)
El comunicado de la conductora sobre el final de su relación con José Chatruc (Instagram)

El punto de inflexión llegó en junio, cuando Rojas habló abiertamente de sus sentimientos en una entrevista exclusiva con Teleshow. “Se puede hablar de amor. Hace muy poco que estamos y siempre digo paso a paso, y soy consciente de que se puede terminar mañana por cualquier cosa de la vida”, expresó entonces la actriz. Y agregó: “En él encontré un hombre muy íntegro, y eso me encanta y me seduce. Es un hombre inteligente, con sentido del humor, con sentido común, culto, divertidísimo, muy bien plantado en la vida, profesional, buen papá”. Estas palabras, pronunciadas apenas dos meses antes del anuncio de la separación, mostraban a una Rojas que, pese a su cautela, había decidido apostar por el vínculo.

Hoy, el final de la relación suma nuevas incógnitas y deja en evidencia que, más allá de los posteos amables y las frases conciliadoras, las rupturas pueden tener matices inesperados. Lo cierto es que, aunque la historia entre Rojas y Chatruc parecía estar rodeada de armonía, las últimas señales públicas sugieren que todavía quedan preguntas por responder.

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