Boca Juniors jugará contra Recoleta en la cancha de Huracán por la ida de los octavos de la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

Santiago Ascacibar, el goleador de Boca
El Ruso lleva tres goles consecutivos en el comienzo de la competencia (Newell’s, Estudiantes y Vélez) y se convirtió en un talismán para la ofensiva del Xeneize en el Clausura. ¿Volverá a anotar esta noche por la Sudamericana?
Boca jugará por última vez en Huracán antes de volver a La Bombonera
Debido a trabajos en la zona de los palcos del campo de juego, el equipo que dirige el Vasco Arruabarrena tuvo que salir de su estadio y jugar con Estudiantes y Vélez por el torneo local, y hoy lo hará ante Recoleta por la Copa Sudamericana, en el Tomás Adolfo Ducó. El próximo viernes 28 de agosto se dará el regreso a Brandsen 805 frente a Lanús por el Clausura.
El cuadro de octavos de final de la Sudamericana:
Posibles formaciones:
Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda, Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.
Deportivo Recoleta: Oscar Toledo; Marcelo Medina, Marcos Pereira, Lucas Monzón, Luis Mendoza; Juan Falcón, Ronal Domínguez, José Espínola, Héctor López; Kevin Parzajuk, Paul Charpentier. DT: Jorge González.
A qué hora jugarán Boca-Recoleta:
El duelo se pondrá en marcha a las 19 en el estadio de Huracán y tendrá el arbitraje del chileno Piero Maza. El encuentro se podrá seguir por DSports.
Bienvenidos al minuto a minuto del comienzo de la serie de octavos de final de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Deportivo Recoleta.