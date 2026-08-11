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Boca Juniors jugará contra Recoleta en la cancha de Huracán por la ida de los octavos de la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

El equipo del Vasco Arruabarrena buscará un triunfo de cara a la revancha en Paraguay. El duelo comenzará a las 19 y se podrá seguir por DSports

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14:42 hsHoy

Santiago Ascacibar, el goleador de Boca

El Ruso lleva tres goles consecutivos en el comienzo de la competencia (Newell’s, Estudiantes y Vélez) y se convirtió en un talismán para la ofensiva del Xeneize en el Clausura. ¿Volverá a anotar esta noche por la Sudamericana?

Boca vs Vélez
Ascacibar celebra su gol ante Vélez (Fotobaires)
13:55 hsHoy

Boca jugará por última vez en Huracán antes de volver a La Bombonera

Debido a trabajos en la zona de los palcos del campo de juego, el equipo que dirige el Vasco Arruabarrena tuvo que salir de su estadio y jugar con Estudiantes y Vélez por el torneo local, y hoy lo hará ante Recoleta por la Copa Sudamericana, en el Tomás Adolfo Ducó. El próximo viernes 28 de agosto se dará el regreso a Brandsen 805 frente a Lanús por el Clausura.

Estadio de Huracán (REUTERS/Agustin Marcarian)
Estadio de Huracán (REUTERS/Agustin Marcarian)
12:42 hsHoy

El cuadro de octavos de final de la Sudamericana:

Así se juegan los octavos de final de la Copa Sudamericana
Así se juegan los octavos de final de la Copa Sudamericana
12:12 hsHoy

Posibles formaciones:

Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda, Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Deportivo Recoleta: Oscar Toledo; Marcelo Medina, Marcos Pereira, Lucas Monzón, Luis Mendoza; Juan Falcón, Ronal Domínguez, José Espínola, Héctor López; Kevin Parzajuk, Paul Charpentier. DT: Jorge González.

12:10 hsHoy

A qué hora jugarán Boca-Recoleta:

El duelo se pondrá en marcha a las 19 en el estadio de Huracán y tendrá el arbitraje del chileno Piero Maza. El encuentro se podrá seguir por DSports.

12:09 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del comienzo de la serie de octavos de final de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Deportivo Recoleta.

Previa Boca vs Recoleta
Boca vs Recoleta

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