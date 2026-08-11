Boca Juniors jugará contra Recoleta en la cancha de Huracán por la ida de los octavos de la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

Últimas noticias

El presidente de River respaldó a Coudet y dijo que fue un error la forma en que apartaron a figuras del plantel El principal mandatario del elenco millonario analizó el presente del conjunto millonario y el mercado de pases

El retoque estético de Alexis Mac Allister tras el Mundial que generó un divertido momento en su vuelta a Liverpool: “Funcionó rápido” El volante de la selección argentina se sumó al plantel del equipo inglés luego de hacerse un cambio en su pelo

La particular historia del arquero japonés Zion Suzuki que es sensación en Europa: la batalla entre PSG y Juventus por su fichaje Tiene 23 años ataja en el Parma y viene de ser figura de su selección nacional en el Mundial

La millonaria inversión para comprar estrellas que tendría el Liverpool por el desembarco de uno de los hombres más ricos del mundo El consorcio encabezado por el fundador de Amazon, Jeff Bezos, tiene un acuerdo para adquirir el 30 por ciento de los Reds