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El mensaje del técnico y de un jugador de Inter Miami para Messi tras la muerte de su padre Jorge: “Lo hemos sufrido mucho”

Guillermo Hoyos atendió a la prensa junto al defensor de las Garzas, Facundo Mura, antes del duelo por Leagues Cup

El entrenador y el lateral del Inter Miami brindaron una conferencia de prensa (Créditos: En Juego Deportes)
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El entrenador de Inter Miami, Guillermo Hoyos, se refirió a la situación actual de Lionel Messi, quien sufrió la muerte de su padre Jorge el sábado pasado. Esto lo llevó a ausentarse de la derrota ante Monterrey de ese mismo día por la Leagues Cup para regresar de urgencia a Rosario con la intención de acompañar a su familia en este doloroso momento. En este sentido, el conductor evitó poner plazos para su regreso a la actividad, luego de que la Pulga decidiera permanecer unos días en la Argentina.

“Sabemos lo que sucedió con Leo y es un dolor muy grande, lo hemos sufrido mucho”, inició la conferencia de prensa del técnico en la antesala al duelo de este miércoles desde las 20:30 (hora argentina) ante León por la última fecha de la fase de grupos de la competición que nuclea a equipos de la MLS y la Liga de México.

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Más adelante, el ex orientador de las juveniles del Barcelona fue consultado sobre si podía contar una anécdota tras haber coincidido con Jorge Messi durante el paso del 10 por La Masía, pero Hoyos se limitó a definirlo en pocas palabras: “Un grande dentro de lo grande”.

Además, reveló cómo está el ánimo del plantel, luego de recibir esta triste noticia: “Es obvio que ha sido duro, muy duro. Muchas veces no hay palabras para eso. Y cuando uno vive esa dureza, cuesta recuperarse. Pero nos pasa a todos. Nunca aprendemos de eso, porque realmente es muy doloroso”.

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A su lado, el defensor Facundo Mura también le mandó un mensaje al capitán y campeón del mundo: “Nosotros sentimos todo lo que pasó. Acompañamos en este difícil momento a Leo a la distancia, sabemos lo que él está pasando y le hacemos saber nuestro apoyo y acompañamiento como personas, y ni hablar como compañeros de trabajo, como equipo, como club. Todos sentimos lo que pasó. Cuando él sienta y decida volver, acá estaremos para seguir acompañándolo en todo lo que está por venir”.

Guillermo Hoyos
Ningún integrante de la delegación del Inter Miami habló después de la caída ante Monterrey (Créditos: Inter Miami)

Inter Miami inició la Leagues Cup con un triunfo 4-2 ante Atlético San Luis de México, que incluyó dos goles y una asistencia de Lionel Messi. Días más tarde, las ausencias de Leo y de Luis Suárez (suspendido) pesaron demasiado en las Garzas, que cayeron 2-1 ante Monterrey, luego de recibir un tanto a los 90 minutos. En ese cotejo, hubo un minuto de silencio y el único gol del equipo de la Florida lo convirtió Rodrigo De Paul, quien se sacó la camiseta para mostrar una de Leo con el número 10 en la espalda. Ese resultado los dejó a un paso de la eliminación, porque solo avanzan a los cuartos de final los cuatro mejores equipos de la MLS y la Liga mexicana.

Bajo este escenario, Guillermo Hoyos manifestó cuánto repercute no contar con ninguna de sus dos estrellas para el partido del miércoles en el Nu Stadium: “Jugar y trabajar con ellos es un privilegio. No se junta en un club tantas figuras juntas, es muy difícil juntarlas. Y ellos nos dan ese plus que lo dan los grandes. Teniendo esos jugadores hay un gran plus y teniendo al mejor de la historia, hay aún más plus porque desconocerlo no sería real”.

“Hoy podemos salir de esta competencia, que es muy linda para jugarla. Tenemos una posibilidad, yo creo que el Inter Miami tiene que pelear todo, jugar todos los partidos de la misma forma, ganar y buscar los objetivos deportivos con el nivel de los jugadores que tiene”, analizó. Si se dan algunos resultados antes de su compromiso, podría saltar a la cancha eliminado.

De igual manera, Facundo Mura se mostró optimista de poder pelear hasta último momento: “Entendemos que una derrota como la del otro día la puedes pagar caro a veces y, lamentablemente, dependemos de otros resultados para poder clasificar. Soy de pensar que, mientras haya posibilidades, seguiremos confiando en que todo se pueda acomodar para que después nosotros tengamos la posibilidad de hacer nuestro trabajo y poder pasar. Ese es el desafío. Hoy nos toca esperar, pero si todo se da, queremos aprovechar”.

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