Sabrina Rojas y José Chatruc hicieron su primera aparición pública como pareja: “Todavía no nació el amor”

El divertido ida y vuelta de Sabrina Rojas y José Chatruc sobre su relación: “Somos amigovios” (Crédito: RSFOTOS)

A tan solo días de que un video viral en las playas de Punta del Este confirmara su romance, Sabrina Rojas y José Chatruc se muestran cada vez más juntos. En ese marco, este martes, la conductora y el exfutbolista asistieron al estreno de una obra de teatro y contaron cómo avanza su relación.

“¿Podemos confirmar?”, comentó una cronista al iniciar el encuentro con la pareja. Luego, ambos se dieron un sencillo beso y sonrieron. “No somos novios todavía. ¿Vos me dijiste de ser tu novia?. No”, afirmó Sabrina ante la cámara de LAM (América).

En un intento por alentar la situación, una periodista comentó: “Acá es el momento”. Fue entonces cuando el exdeportista mostró su humor y afirmó con ironía: “Acá, sí, ahora, justo”.

Luego, ante una lluvia de preguntas, Rojas habló del vínculo que los une y explicó su presencia en el estreno de El chat de mamis: “Somos amigovios, amigos que se besan. Vinimos porque tengo amigas, Carla Conte, una obra que casi hago, porque cuando se iba a estrenar yo estaba haciendo pasó en América. Así que vinimos a bancar”.

Ante este descargo, uno de los cronistas detalló: “José, recientemente, vos minimizaste esto diciendo que no era una relación”. Sin embargo, la exfigura de Racing señaló a Sabrina y dijo: “No puedo, tengo un bozal legal. Está bien”. Por su parte, Rojas agregó: “Paso a paso. Todavía no nació el amor, nos estamos conociendo”.

Con la idea de profundizar en el vínculo, la periodista de LAM preguntó: “Sabri, en tu momento dijiste que no había nadie que te conquiste y que valiera la pena. ¿Qué tiene Pepe?”. Tras un instante de reflexión, la modelo afirmó: “Es un hombre íntegro, que eso es fundamental, pero esto puede durar tres días”.

“No somos novios todavía”: Sabrina Rojas y José Chatruc prefieren el paso a paso en su relación

Fue entonces cuando, entre risas, Chatruc subrayó: “Dame un poco más”. Aún así, Sabrina resaltó: “Quiero resguardar algo que no sé qué va pasar, es muy reciente, ¿o no?. Todavía no sabemos qué somos. Sin expectativas mejor, día a día, paso a paso. Es verdad que hace tiempo que no quería comaprtir algo más con alguien, ya compartimos un viaje y ahora esto".

Luego, el grupo de periodistas quiso saber si ya habían hecho una presentación ante sus respectivas familias. “No, es pronto”, comentó José, a lo que Sabrina dijo: “Ni presentar los niños, ni convivencia, no podemos hablar de amor, dos personas que la pasan bien. Ni mucho más. Siempre que abro las puertas al amor me va mal”.

Así las cosas, Chatruc también fue consultado por el video que se hizo viral en el que se los veía besándose en la playa. “Estábamos relajados, la estábamos pasando bien y nos dejamos llevar”, explicó.

Después, Rojas comentó que le había explicado a Chatruc las consecuencias que enfrentarían en el caso de salir a cenar, tal y como luego hicieron: “Yo le dije, sabe que si vamos a comer seguramente seas portal, esto de que te busquen. Le fui haciendo el paso a paso, van a querer el título. Es el paso a paso”.

Por último, ante la consulta de quién había escrito el primer mensaje, iniciando el vínculo, José comentó: “Debo haber sido yo pero no me acuerdo yo”.

El exfutbolista Pepe Chatruc comparte en redes sociales su entusiasmo al ver en televisión el póster de la película "El Robo del Siglo", donde figura junto a Sabrina Rojas.

En el inicio de este romance, Chatruc enfrentó múltiples comentarios negativos en redes, centrados principalmente en su aspecto físico y en comparaciones con Rojas. El exfutbolista decidió responder a las críticas a través de un mensaje en el que expresó: “Es espectacular X. Hay miles de personas diciéndome feo, mono, pel.... Ja, ja, ja. Son espectaculares, ni cuando jugaba me putearon tanto”. Añadió: “Y para los que se alegran de verme bien, los amo. Nada me importa menos que la opinión de la gente que no me conoce. Relax”.

En otra publicación, abordó el impacto de los comentarios y subrayó su postura: “Mucha gente le da importancia a la imagen y juzga con quién podés estar según tu aspecto o tu dinero. Les cuento que tengo una vida espectacular y soy feliz. No se vuelvan locos”. También respondió a una cuenta administrada por Alberto Samid, quien preguntó si alguien se había “vuelto loco por Chatruc”. La respuesta fue: “Te creés gracioso, ya pasaste de moda. Y no te la bancás, bebé”.

Chatruc reaccionó a una imagen creada por el equipo de Desayuno Americano (América), donde se lo mostraba con Rojas bajo el título “el robo del siglo”. Lejos de eludir la situación, eligió tomarlo con humor: “Debo admitir que esta gráfica está buena, ¡aunque me veo bastante fachero, eh!”.

El interés por la pareja no es reciente. Semanas atrás, Chatruc ya había hablado sobre el revuelo que generó su viaje con Rojas a Punta del Este. Durante el último fin de semana largo, ambos se mostraron distendidos en el balneario, lo que alimentó las especulaciones y multiplicó las imágenes juntos. Al regresar a Buenos Aires, la atención continuó y varios periodistas buscaron una confirmación del vínculo.

Uno de los momentos más destacados ocurrió durante una entrevista en el programa Los Profesionales (Canal Nueve). Allí, ante la consulta directa sobre su relación con Rojas, Chatruc respondió: “Somos amigos, no pasa nada”, aunque luego, entre risas, admitió haber compartido besos con la modelo. La entrevista avanzó con preguntas sobre su vínculo, a las que Chatruc respondió con evasivas y sonrisas. Cuando le preguntaron si estaba enamorado, prefirió no dar detalles. Al referirse al viaje a Punta del Este, comentó: “Fuimos un fin de semana, todo bien, todo tranquilito”.

Consultado sobre qué lo atrajo de Rojas, evitó la respuesta y solo admitió: “Claro que sí”, manteniendo el misterio. Frente a la insistencia sobre los “amigos que se besan”, Chatruc volvió a confirmar la situación sin dar precisiones.