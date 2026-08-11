Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Incertidumbre en el futuro de Julián Álvarez: la particular imagen en su llegada al entrenamiento de Atlético de Madrid

Según los informes desde Barcelona, el futbolista esperaba tener un diálogo con la dirigencia que no tuvo el final esperado. Este martes, arribó a la práctica acompañado de uno de sus agentes

Continúa la novela por Julián Álvarez entre Barcelona y Atlético
Julián Álvarez llegó acompañado de uno de sus agentes
Guardar

El mercado de pases del fútbol español vive sus horas de mayor agitación y el foco de conflicto absoluto se sitúa en la Ciudad Deportiva de Majadahonda. Tras concluir su participación con la selección argentina en la final de la Copa Mundial de Fútbol de 2026, Julián Álvarez se reincorporó de manera oficial a la disciplina del Atlético de Madrid. Lejos de tratarse de un retorno apacible o de rutina, la llegada del atacante cordobés ha desatado un auténtico terremoto interno en el club rojiblanco, alimentado por su deseo inamovible de forzar una salida hacia el FC Barcelona.

La jornada del lunes comenzó cargada de simbolismo técnico y gestual en los accesos de las instalaciones colchoneras. Tal como captaron las cámaras de medios deportivos locales, la Araña ingresó a la ciudad deportiva con un semblante rígido y notablemente serio. Se presentó a la sesión de entrenamiento físico en medio de un evidenciable malestar.

PUBLICIDAD

El principal detonante del conflicto inmediato ocurrió en los despachos. Según destaparon crónicas del medio catalán Mundo Deportivo, Julián Álvarez se llevó una frustración al constatar que ni Diego Pablo Simeone ni el CEO Miguel Ángel Gil Marín se encontraban en Majadahonda para mantener la reunión cumbre que el futbolista había solicitado días atrás.

El atacante pretendía comunicarles frente a frente su determinación irrevocable de abandonar la institución metropolitana para ponerse a las órdenes de Hansi Flick en el Camp Nou. Sin embargo, se topó con un vacío de poder coyuntural: el Cholo Simeone apuraba sus últimas horas de descanso tras la exhaustiva gira de pretemporada efectuada por Seúl, mientras que Gil Marín permanecía de vacaciones en su residencia de Marbella. El pedido de Julián para consensuar una salida había recibido previamente un seco Nos vemos el día 10 por parte del consejero delegado, según destacó el cronista catalán Jota Jordi, pero el hecho de que el directivo no interrumpiera su descanso fue interpretado por el entorno del jugador como un desprecio intolerable. La reacción íntima de Julián ante sus allegados fue tajante y explícita: “No cuenten conmigo”, remarcó Mundo Deportivo .

PUBLICIDAD

Continúa la novela por Julián Álvarez entre Barcelona y Atlético

Este enojo se habría extendido hasta este martes, en el que el futbolista volvió al centro deportivo del conjunto colchonero. En esta ocasión se lo pudo ver acompañado de uno de sus representantes. Según Jijantes, en el asiento del conductor se encontraba uno de sus agentes, reflejando una postura corporativa unificada: la comitiva del futbolista no acudía a Madrid a integrarse con normalidad al grupo, sino a desatascar una situación contractual que consideran insostenible.

Álvarez se limitó a cumplir estrictamente con los protocolos médicos de inicio de pretemporada y las pruebas de esfuerzo físico junto a otros mundialistas. Sin embargo, la estampa de su primer día se redujo a sesiones de ejercicio en absoluta soledad bajo las órdenes del cuerpo médico y los preparadores físicos en el gimnasio. Esta distancia evidente en el césped no hizo más que agigantar los rumores de una fractura total entre el cuerpo técnico y el entorno directo del ex jugador del Manchester City. A pesar de su situación contractual, las redes sociales del club madrileño compartieron este martes imágenes de la preparación del delantero en campo. “Los últimos internacionales en incorporarse siguen con su puesta a punto”, publicó.

Jugador de fútbol masculino con camiseta verde y pantalón negro con logo del Atlético de Madrid, entrenando en un campo de césped con balones y postes amarillos
Julián Álvarez realizó ejercicios en el campo de entrenamiento del Atlético de Madrid

Para entender el desgaste de la relación es necesario bucear en los pormenores económicos del contrato. El periodista catalán Jota Jordi reveló recientemente que el malestar del delantero hunde sus raíces en una promesa de reestructuración salarial incumplida por el Atlético de Madrid que data de hace dos años. De acuerdo con esta información, Julián Álvarez aceptó recalar en el Metropolitano percibiendo una ficha notablemente inferior a su verdadero estatus de mercado, una maniobra financiera que en su momento facilitó el costoso traspaso desde la Premier League.

El delantero ya entrena en Madrid
El delantero ya entrena en Madrid

A cambio de ese esfuerzo inicial, la directiva se comprometió a actualizar de forma sustancial sus emolumentos una vez estabilizado el Fair Play Financiero del club. Esa mejora salarial jamás llegó a materializarse en los documentos, provocando un desajuste grosero entre los ingresos reales del futbolista, su rendimiento en el campo y la exorbitante cláusula de rescisión blindada en 500 millones de euros con la que el Atlético frena cualquier propuesta externa.

Ante las presiones ejercidas por sus representantes en febrero de este año, el club le habría prometido dejarlo marchar en el caso de que se presentase una oferta, sin embargo, ahora no estaría cumpliendo su palabra. Al mismo tiempo, Jota Jordi confirmó que desde los despachos colchoneros invitaron desafiantemente al jugador a que comunicara de forma pública su infelicidad si quería forzar una transferencia. Julián recogió el guante y, rompiendo su tradicional timidez mediática, encendió la mecha con duras declaraciones durante la disputa del Mundial: “Creo que lo mejor para todos es una transferencia. Quiero cumplir mi sueño”.

Mientras la comisión deportiva y el propio Gil Marín emiten directrices firmes a los medios afines exigiendo que el jugador “se disculpe y se ponga a trabajar”, tal como apuntó Jota Jordi, el vestuario se prepara para el desenlace. Barcelona aguarda agazapado con una oferta que ronda los 100 millones de euros, una cifra que en los despachos del Metropolitano consideran insuficiente pero que podría ganar tracción si el jugador decide declararse en rebeldía.

La tregua técnica finalizará este miércoles. Con el regreso pautado de Diego Pablo Simeone a la capital para comandar los entrenamientos grupales, se producirá el esperado e inevitable cara a cara entre el técnico y su máxima referencia ofensiva. En esa charla privada se dilucidará si existe el más mínimo margen de reconciliación deportiva o si, por el contrario, Julián Álvarez ratificará su postura de fuerza para dar por finalizada su turbulenta etapa vistiendo la camiseta rojiblanca.

Temas Relacionados

deportes-internacionalJulián ÁlvarezAtlético MadridFC BarcelonaLiga de España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sorpresa: Boca Juniors pierde ante Recoleta por la ida de los octavos de la Copa Sudamericana

El equipo del Vasco Arruabarrena cae por el único gol de Pedro Ríos a los cinco minutos en la cancha de Huracán. El duelo se puede seguir por DSports

Sorpresa: Boca Juniors pierde ante Recoleta por la ida de los octavos de la Copa Sudamericana

Tras la suspensión por el terremoto, se confirmó cuándo jugarán River Plate e Independiente Santa Fe por la Sudamericana

La Conmebol confirmó las fechas, sedes y horarios de los duelos de ida y de vuelta por los octavos de final de la competencia

Tras la suspensión por el terremoto, se confirmó cuándo jugarán River Plate e Independiente Santa Fe por la Sudamericana

Sorpresa: incautaron 86 kilos de marihuana en el micro del plantel del San Pablo

Sucedió en Bolivia, adonde viajó el conjunto brasileño para disputar el duelo ante Bolívar por la Copa Sudamericana

Sorpresa: incautaron 86 kilos de marihuana en el micro del plantel del San Pablo

El romántico mensaje de Lucas Blondel a Morena Beltrán por su trabajo en el clásico San Lorenzo-Huracán

El futbolista reconoció la labor de su pareja como periodista y le dedicó un tierno posteo en redes sociales

El romántico mensaje de Lucas Blondel a Morena Beltrán por su trabajo en el clásico San Lorenzo-Huracán

“¡Vamos a sorprenderlo!”: el enorme gesto del piloto de Fórmula 2 Nico Varrone con un pequeño fan

El corredor bonaerense se enteró del cumpleaños del niño y le dio el mejor regalo. Los detalles de la historia

“¡Vamos a sorprenderlo!”: el enorme gesto del piloto de Fórmula 2 Nico Varrone con un pequeño fan

MALDITOS NERDS

Over the hill llegará a PC en octubre y a PlayStation 5, Xbox Series y Switch 2 en 2027

Over the hill llegará a PC en octubre y a PlayStation 5, Xbox Series y Switch 2 en 2027

Hello Games explica por qué dejó de mostrar ‘Light No Fire’ durante años

‘Big Walk’ supera el millón de copias vendidas en sus primeros seis días

Sonic y Green Hill llegarán a Fortnite el 20 de agosto con la temporada Override

El productor de P-Studio quiere remakes de ‘Persona’ y ‘Persona 2′

ENTRETENIMIENTO

Rosario Dawson quedó fuera de ‘Spider-Man: Brand New Day’: así era la escena eliminada de Claire Temple

Rosario Dawson quedó fuera de ‘Spider-Man: Brand New Day’: así era la escena eliminada de Claire Temple

Jennifer Lopez luce sus abdominales a los 57 años y apuesta por un sensual estilo pin-up

Así fue cómo Tallulah Willis sorprendió a Demi Moore y sus hermanas al revelar su exclusivo vestido de novia

Los hijos de Cindy Crawford y Richard Gere recrean su histórica portada de Vogue 34 años después

Lucy Davis, estrella de The Office, revela su diagnóstico de un cáncer incurable: “No tengo miedo de lo que venga”

INFOBAE AMÉRICA

Honduras: Alcalde Juan Diego Zelaya ofrece apoyo de Tegucigalpa a Colombia tras devastador terremoto

Honduras: Alcalde Juan Diego Zelaya ofrece apoyo de Tegucigalpa a Colombia tras devastador terremoto

República Dominicana: Operativo en puerto frustra el ingreso ilegal de 4.5 millones de cigarrillos y 961 televisores

Hospital Escuela en Honduras sumará seis nuevos quirófanos y proyecta realizar hasta 150 cirugías diarias

Honduras suma 172 muertes violentas de mujeres en 2026, un 10 % más que el año pasado

Panamá busca implementar sistema de alerta de Google ante el incremento de los movimientos sísmicos en Centro y Suramérica