Incertidumbre en el futuro de Julián Álvarez: la particular imagen en su llegada al entrenamiento de Atlético de Madrid

Julián Álvarez llegó acompañado de uno de sus agentes

Guardar

El mercado de pases del fútbol español vive sus horas de mayor agitación y el foco de conflicto absoluto se sitúa en la Ciudad Deportiva de Majadahonda. Tras concluir su participación con la selección argentina en la final de la Copa Mundial de Fútbol de 2026, Julián Álvarez se reincorporó de manera oficial a la disciplina del Atlético de Madrid. Lejos de tratarse de un retorno apacible o de rutina, la llegada del atacante cordobés ha desatado un auténtico terremoto interno en el club rojiblanco, alimentado por su deseo inamovible de forzar una salida hacia el FC Barcelona.

La jornada del lunes comenzó cargada de simbolismo técnico y gestual en los accesos de las instalaciones colchoneras. Tal como captaron las cámaras de medios deportivos locales, la Araña ingresó a la ciudad deportiva con un semblante rígido y notablemente serio. Se presentó a la sesión de entrenamiento físico en medio de un evidenciable malestar.

PUBLICIDAD

El principal detonante del conflicto inmediato ocurrió en los despachos. Según destaparon crónicas del medio catalán Mundo Deportivo, Julián Álvarez se llevó una frustración al constatar que ni Diego Pablo Simeone ni el CEO Miguel Ángel Gil Marín se encontraban en Majadahonda para mantener la reunión cumbre que el futbolista había solicitado días atrás.

El atacante pretendía comunicarles frente a frente su determinación irrevocable de abandonar la institución metropolitana para ponerse a las órdenes de Hansi Flick en el Camp Nou. Sin embargo, se topó con un vacío de poder coyuntural: el Cholo Simeone apuraba sus últimas horas de descanso tras la exhaustiva gira de pretemporada efectuada por Seúl, mientras que Gil Marín permanecía de vacaciones en su residencia de Marbella. El pedido de Julián para consensuar una salida había recibido previamente un seco “Nos vemos el día 10” por parte del consejero delegado, según destacó el cronista catalán Jota Jordi, pero el hecho de que el directivo no interrumpiera su descanso fue interpretado por el entorno del jugador como un desprecio intolerable. La reacción íntima de Julián ante sus allegados fue tajante y explícita: “No cuenten conmigo”, remarcó Mundo Deportivo .

PUBLICIDAD

Continúa la novela por Julián Álvarez entre Barcelona y Atlético

Este enojo se habría extendido hasta este martes, en el que el futbolista volvió al centro deportivo del conjunto colchonero. En esta ocasión se lo pudo ver acompañado de uno de sus representantes. Según Jijantes, en el asiento del conductor se encontraba uno de sus agentes, reflejando una postura corporativa unificada: la comitiva del futbolista no acudía a Madrid a integrarse con normalidad al grupo, sino a desatascar una situación contractual que consideran insostenible.

Álvarez se limitó a cumplir estrictamente con los protocolos médicos de inicio de pretemporada y las pruebas de esfuerzo físico junto a otros mundialistas. Sin embargo, la estampa de su primer día se redujo a sesiones de ejercicio en absoluta soledad bajo las órdenes del cuerpo médico y los preparadores físicos en el gimnasio. Esta distancia evidente en el césped no hizo más que agigantar los rumores de una fractura total entre el cuerpo técnico y el entorno directo del ex jugador del Manchester City. A pesar de su situación contractual, las redes sociales del club madrileño compartieron este martes imágenes de la preparación del delantero en campo. “Los últimos internacionales en incorporarse siguen con su puesta a punto”, publicó.

PUBLICIDAD

Julián Álvarez realizó ejercicios en el campo de entrenamiento del Atlético de Madrid

Para entender el desgaste de la relación es necesario bucear en los pormenores económicos del contrato. El periodista catalán Jota Jordi reveló recientemente que el malestar del delantero hunde sus raíces en una promesa de reestructuración salarial incumplida por el Atlético de Madrid que data de hace dos años. De acuerdo con esta información, Julián Álvarez aceptó recalar en el Metropolitano percibiendo una ficha notablemente inferior a su verdadero estatus de mercado, una maniobra financiera que en su momento facilitó el costoso traspaso desde la Premier League.

El delantero ya entrena en Madrid

A cambio de ese esfuerzo inicial, la directiva se comprometió a actualizar de forma sustancial sus emolumentos una vez estabilizado el Fair Play Financiero del club. Esa mejora salarial jamás llegó a materializarse en los documentos, provocando un desajuste grosero entre los ingresos reales del futbolista, su rendimiento en el campo y la exorbitante cláusula de rescisión blindada en 500 millones de euros con la que el Atlético frena cualquier propuesta externa.

PUBLICIDAD

Ante las presiones ejercidas por sus representantes en febrero de este año, el club le habría prometido dejarlo marchar en el caso de que se presentase una oferta, sin embargo, ahora no estaría cumpliendo su palabra. Al mismo tiempo, Jota Jordi confirmó que desde los despachos colchoneros invitaron desafiantemente al jugador a que comunicara de forma pública su infelicidad si quería forzar una transferencia. Julián recogió el guante y, rompiendo su tradicional timidez mediática, encendió la mecha con duras declaraciones durante la disputa del Mundial: “Creo que lo mejor para todos es una transferencia. Quiero cumplir mi sueño”.

Mientras la comisión deportiva y el propio Gil Marín emiten directrices firmes a los medios afines exigiendo que el jugador “se disculpe y se ponga a trabajar”, tal como apuntó Jota Jordi, el vestuario se prepara para el desenlace. Barcelona aguarda agazapado con una oferta que ronda los 100 millones de euros, una cifra que en los despachos del Metropolitano consideran insuficiente pero que podría ganar tracción si el jugador decide declararse en rebeldía.

PUBLICIDAD

La tregua técnica finalizará este miércoles. Con el regreso pautado de Diego Pablo Simeone a la capital para comandar los entrenamientos grupales, se producirá el esperado e inevitable cara a cara entre el técnico y su máxima referencia ofensiva. En esa charla privada se dilucidará si existe el más mínimo margen de reconciliación deportiva o si, por el contrario, Julián Álvarez ratificará su postura de fuerza para dar por finalizada su turbulenta etapa vistiendo la camiseta rojiblanca.