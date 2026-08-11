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El Colo Barco tuvo su primer día en el Chelsea junto con Enzo Fernández: cuándo sería su debut

El defensor volvió de sus vacaciones y se sumó junto al resto de los refuerzos al plantel que comanda Xabi Alonso

Seis hombres con camisetas azules y shorts negros corren en una cancha de césped. Hay postes de entrenamiento naranjas y árboles al fondo
Enzo Fernández sonríe ante la cámara en su regreso a los entrenamientos con Chelsea. A su lado, Valentín Barco, flamante incorporación (Chelsea FC)
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El Chelsea va tomando ritmo de cara al inicio de la temporada 2026/27 en Europa y se entrenó con el plantel completo. En una de las publicaciones que realizó el club de Londres se pueden ver a sus nuevos refuerzos, como el argentino Valentín Barco, y a Enzo Fernández, quien retornó de sus vacaciones tras el Mundial 2026. “Nuevas caras”, publicó en redes sociales los Blues con la galería de fotos de la práctica.

El plantel que comanda Xabi Alonso sigue preparándose en Cobham, su campo de entrenamiento, de cara a su próximo partido amistoso frente a la Real Sociedad el sábado 15 de agosto en Stamford Bridge, donde se espera que pueda debutar el Colo Barco. En una de las imágenes publicadas por el club se puede ver al ex jugador de Boca realizando ejercicios en el gimnasio y corriendo en el campo al lado de Enzo Fernández. El mediocampista no pasó inadvertido por el tono de su piel bronceada por el sol durante su descanso en Ibiza junto a su familia.

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El lateral izquierdo argentino de 22 años llega procedente del Racing de Estrasburgo, con un contrato hasta 2033. Según informó The Athletic, el Chelsea abonó una cifra no revelada oficialmente por su ficha, aunque fuentes del mercado sitúan la operación en torno a los 13.5 millones de dólares, la cláusula de compra obligatoria que Estrasburgo ejerció sobre Brighton en 2025.

Jugador de fútbol con camiseta azul y pechera roja controla un balón en un campo de césped. Otros dos jugadores y un arco de fútbol se ven detrás
Valentín Barco intenta controlar la pelota en la práctica del Chelsea (Chelsea FC)

Barco no es un nombre desconocido en el fútbol inglés. Formado en las divisiones juveniles de Boca Juniors, el jugador oriundo de 25 de Mayo, llegó al Brighton & Hove en 2024 por USD 10.5 millones, donde disputó seis partidos en la Premier League. Tras un préstamo al Racing de Estrasburgo en el mercado de invierno de la temporada 2024-25, el club francés hizo efectiva su opción de compra y lo incorporó de forma definitiva. En la Ligue 1, el Colo marcó tres goles y dio nueve asistencias en 43 apariciones durante la campaña 2025-26. La llegada del polifuncional futbolista se explica por su versatilidad en el campo y se potenció por la venta de Marc Cucurella al Real Madrid.

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El argentino llega con el respaldo de su participación en la Copa del Mundo 2026, donde integró el plantel de la selección argentina con Lionel Scaloni y sumó su quinta convocatoria oficial con la Albiceleste, con presencia en la victoria 3-1 ante Jordania en la fase de grupos. Precisamente su participación en el Mundial retrasó su incorporación al club. Barco fue uno de los cuatro nuevos refuerzos que recién se sumaron este martes al trabajo en Cobham, junto a Morgan Rogers, Jordan Henderson y Maxence Lacroix.

Hombre con cabello rojizo, camiseta azul del Chelsea, pantalón negro y tatuajes en la pierna, sostiene un balón medicinal en un gimnasio
El Colo Barco realiza ejercicios en el gimnasio en su primer entrenamiento con el Chelsea

Según confirmó el sitio oficial del club, Barco es el noveno refuerzo del Chelsea en este mercado de verano, en una ventana de transferencias que incluyó también las llegadas de Danny Welbeck, Geovany Quenda, Marco Palestra, Emmanuel Emegha y Denner.

En cuanto al futuro de Enzo Fernández, una de las figuras del conjunto londinense, hay grandes chances de que el ex River Plate continúe su carrera en Manchester City. El oriundo de San Martín encajaría tanto por convicción del club como por la valoración de Maresca, que lo dirigió en Chelsea y conserva una buena relación con él, pero también asumen que haría falta una sucesión de movimientos en poco tiempo para abrir una negociación real.

Según una información de The Athletic, el segmento deportivo de The New York Times, el Chelsea pediría una suma de 140 millones de euros para dejar ir al jugador que anotó el gol del empate para Argentina en el clásico contra Inglaterra por las semifinales de la última Copa del Mundo. Los Ciudadanos deberán sumar jugadores en el mediocampo tras la salida de Rodri. Si bien se sumó el inglés Elliot Anderson, el club de Manchester buscaría otro jugador para reforzar ese puesto.

Hombre con camiseta azul del Chelsea FC y shorts negros, con tatuajes, levantando una pierna y sujetando bandas elásticas en un gimnasio
Enzo Fernández retornó al Chelsea tras sus vacaciones y se entrena en el gimnasio

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