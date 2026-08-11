Cuándo y contra quién debutará LeBron James con Philadelphia 76ers en la NBA

LeBron James debutará con Philadelphia 76ers el 20 de octubre ante New York Knicks en el Madison Square Garden (@sixers)

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La NBA ordenó el inicio de la temporada 2026-27 alrededor de LeBron James, cuya llegada a Philadelphia 76ers lo instaló de inmediato en los dos escaparates más destacados del calendario. Debutará el 20 de octubre ante los campeones New York Knicks en el Madison Square Garden y volverá a enfrentar a Los Angeles Lakers el día de Navidad.

El calendario no solo reservó a Filadelfia un lugar en la jornada inaugural y otro el 25 de diciembre. También confirmó que la NBA demoró su cierre hasta conocer la decisión de LeBron James, una espera que el comisionado Adam Silver había reconocido el mes pasado ante la presión de los equipos y las cadenas de televisión.

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La liga difundió el martes esos cruces como anticipo del calendario completo, que se publicará el jueves. La noche inaugural tendrá una triple jornada, una fórmula poco habitual después de varios años con dos partidos.

James, de 41 años, jugará además su primer partido como local con los Sixers el 22 de octubre contra Cleveland, otra de las franquicias de su carrera y una que aspiraba a recuperarlo por tercera vez. Ese encuentro integrará una doble jornada que cerrará con Denver ante Oklahoma City.

LeBron James convirtió a Filadelfia en el eje del calendario nacional

La NBA ubicó a Philadelphia 76ers en la apertura y en la jornada de Navidad mientras esperaba la decisión de LeBron James (@FOS)

La llegada de James a Filadelfia alteró la arquitectura de la temporada. Su debut será ante unos Knicks que esa misma noche izarán la bandera por su primer campeonato desde 1973.

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El partido en Nueva York formará parte de una cartelera de tres encuentros que comenzará con Boston Celtics ante Detroit a las 15:00 de la costa este de Estados Unidos y terminará con San Antonio Spurs frente a Oklahoma City, en una reedición de las finales de la Conferencia Oeste.

LeBron James abrirá la temporada con Philadelphia 76ers frente a New York Knicks y jugará en Navidad contra Los Angeles Lakers. La consecuencia es que la liga ubicó a su nuevo equipo en los dos escenarios de mayor audiencia mientras reorganizaba el calendario a la espera de su decisión.

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Ese movimiento se explicó también por el nuevo perfil competitivo de Filadelfia. James se sumó a una plantilla que ya había incorporado al All-Star Jaylen Brown desde Boston y que aparece proyectada como uno de los rivales más fuertes de los Knicks en la pelea por el título.

La Navidad reunirá revancha, regreso y cinco partidos

San Antonio Spurs tendrá presencia central en el calendario de la NBA por el ascenso de Victor Wembanyama y su revancha ante New York Knicks (SB Nation/Bleacher Report)

La programación del 25 de diciembre comenzará con San Antonio frente a New York Knicks. Luego seguirán Miami ante Boston, Filadelfia contra Los Angeles, Oklahoma City frente a Minnesota y Denver ante Golden State.

El cruce entre James y los Lakers quedará en el centro de esa cartelera por el peso del regreso a Los Ángeles. Antes, Victor Wembanyama volverá al Madison Square Garden para una revancha de las Finales de la NBA, después de que los Knicks se consagraran campeones.

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La presencia de San Antonio en esa fecha reflejó el ascenso del equipo de Wembanyama como imán del calendario. El francés, elegido Jugador Defensivo del Año, condujo a los Spurs a ganar el séptimo partido de la final del Oeste en Oklahoma City y terminó con el reinado de los Thunder.

Para Wembanyama será su segunda aparición navideña en el Madison Square Garden. La anterior dejó una actuación de 42 puntos y 18 rebotes en 2024, aunque en aquella ocasión terminó con derrota.

Ese partido marcará además su regreso a la cancha de Nueva York desde una de las remontadas más llamativas de las últimas Finales. Los Knicks levantaron una desventaja de 29 puntos para imponerse 107-106 en el cuarto juego y aseguraron luego el título en San Antonio en el siguiente encuentro.

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La apertura de la temporada también exhibe el nuevo mapa de poder de la liga

Miami Heat abrirá su campaña como uno de los equipos destacados tras sumar a Giannis Antetokounmpo desde Milwaukee (Sam Navarro-Imagn Images vía Reuters)

El 21 de octubre, cuando la mayoría de los equipos pondrán en marcha su campaña, Minnesota visitará a Miami en otro de los partidos destacados. Los Heat llegan tras incorporar al dos veces MVP Giannis Antetokounmpo desde Milwaukee y después de haber intentado también el regreso de James.

Minnesota, por su parte, reforzó su plantel con LaMelo Ball mediante un traspaso. Esa jornada se completará con Golden State contra Los Angeles Lakers.

San Antonio volverá a tener una ventana nacional el 23 de octubre. Ese día enfrentará a Houston y a Kevin Durant, ex figura de los Longhorns, en un partido que se jugará en la Universidad de Texas.

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La fecha en Austin será la segunda parte de una doble cartelera que comenzará con New York Knicks ante Boston Celtics. Con ese cruce, la liga extenderá durante la primera semana la exposición de las franquicias y estrellas que definieron el tablero del mercado antes de la temporada 2026-27.