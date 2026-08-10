Se separaron Sabrina Rojas y José Chatruc: la palabra de la conductora

A través de su cuenta personal, Sabrina Rojas anunció el final de su vínculo con José Chatruc (Instagram)

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En las últimas horas, el mundo del espectáculo quedó en vilo ante el final de una nueva pareja. El romance entre Sabrina Rojas y José Chatruc llegó a su fin luego de que ambos compartieran viajes, momentos románticos y hasta salidas públicas, tras haberse convertido en tema de conversación por una serie de rumores en el ámbito. Fue la propia conductora de Pasó en América (América) quien decidió comunicarlo de manera pública y directa.

A través de sus redes sociales, Sabrina eligió un fondo blanco para comunicar la noticia a sus seguidores y despejar cualquier tipo de especulación. “Pasé por acá para contar que Pepe y yo ya no estamos juntos. Nada sucedió, simplemente hubo una magia que se desvaneció. Cuando las cosas se traban, no hay que forzarlas. Así lo entendimos los dos después de una linda charla”, escribió la actriz, aludiendo a un cierre en buenos términos y sin conflictos.

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En referencia a quien fue su pareja, sumó: “José es una de las personas más espectaculares que se me cruzó en estos últimos años, por eso estos meses me los guardo como un hermoso recuerdo. Fin”.

Sabrina Rojas anunció el final de la relación desde sus historias (Instagram)

Por su parte, el exfutbolista de Racing no hizo comentario alguno respecto al anuncio de Rojas. Tampoco replicó el mensaje en sus historias de Instagram, donde continuó compartiendo su contenido diario y mantuvo el perfil bajo ante el tema. La noticia del final de la pareja sorprendió a muchos, ya que el vínculo había despertado interés desde sus primeros pasos y se había consolidado como una de las relaciones más comentadas del año.

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Cabe recordar que la historia entre Sabrina y Chatruc comenzó a tomar fuerza en marzo pasado, cuando en Intrusos (América) Paula Varela reveló detalles del acercamiento entre la modelo y el exfutbolista. Todo se inició cuando Rodrigo Lussich mostró una foto de ambos cenando en Novecento, una imagen que, según el conductor, “ya anticipaba que la cosa, por lo menos, hubo una intimidad de comer”. Paula Varela sumó contexto sobre el entorno en el que ambos se movían: “Ellos comparten un grupo, todos juntos, muy verano 98. Están como de vuelta, algunos ya separados, con hijos. Chatruc se puso un lugar de pádel. Entonces, van, se juntan, juegan al pádel, hacen muchas cosas”. Y remató: “Ahí nació... Los muchachos se entretienen, ellos vienen compartiendo varias salidas, restaurant, comidas, son como un grupete”.

José Chatruc y Sabrina Rojas posan juntos en un café, confirmando públicamente su relación

La periodista explicó el motivo por el cual no consultó de manera directa a Sabrina sobre el inicio de la relación: “No le escribí directa a Sabrina porque no quería que me lo baje, porque ya sé que es verdad”. Consultada por Lussich sobre si había algo más, Varela fue sincera: “Me dicen que a ella le gusta él. Y hace bien, porque fue compañero mío y te lo recomiendo. Sabrina, es muy amoroso el Chatruc”. De su lado, el exfutbolista también habría comentado cosas sobre ella: “Él también comenta de ella. Lo de él es descartado porque Sabrina es una bomba”.

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A partir de ese momento, la pareja empezó a ser vista en distintos lugares. Hubo una escapada a Punta del Este, Uruguay, al mes siguiente, aunque ambos evitaron definir con una etiqueta su relación. No fue hasta mediados de abril que, durante su primera salida pública a una obra de teatro, se despejaron todas las dudas sobre la índole de su vínculo. “Somos amigovios, amigos que se besan. Vinimos porque tengo amigas, Carla Conte, una obra que casi hago, porque cuando se iba a estrenar yo estaba haciendo Pasó en América. Así que vinimos a bancar”, aseguró Rojas en ese entonces, ante las consultas del equipo de LAM (América).

A pesar de la negativa a etiquetar la relación formalmente, las señales públicas confirmaron el romance: veladas y escapadas románticas, dedicatorias en las redes e incluso una entrevista exclusiva con Teleshow en junio pasado, donde Sabrina se animó a hablar abiertamente de sus sentimientos. “Se puede hablar de amor. Hace muy poco que estamos y siempre digo paso a paso, y soy consciente de que se puede terminar mañana por cualquier cosa de la vida, porque uno se desenamore o por lo que sea. Pero sí, lo estoy viviendo muy tranquila y me lo estoy permitiendo. Entonces sí puedo hablar de amor. Hay muchas cosas que me enamoraron”, comentó la conductora.

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Luego de una escapada a Punta del Este, la pareja realizó su primera salida pública al estreno de una obra (RSFOTOS)

“No me había pasado con nadie de registrar tantas cosas lindas que decís: ‘Ay, qué espectacular este hombre’. En él encontré un hombre muy íntegro, y eso me encanta y me seduce. Tiene de todo un poco, que es como difícil de encontrar. Es un hombre inteligente, con sentido del humor, con sentido común, culto, divertidísimo, muy bien plantado en la vida, profesional, buen papá. Hay un montón de cosas de Pepe que hacen que lo admire y que diga: ¡Guau, qué flor de hombre este!”, le aseguró a este medio.

Finalmente, y tal como lo comunicó Sabrina Rojas en sus redes, la relación llegó a su fin de manera cordial y sincera, dejando atrás una historia que, aunque breve, estuvo marcada por el cariño y el respeto mutuo.

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