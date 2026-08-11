Priscila Crivocapich habló de los rumores de romance con Jonás Gutiérrez: “¿Por qué voy a ocultar algo?”

La periodista deportiva negó estar iniciado un romance con su compañero de trabajo (Video: Puro Show-El Trece)

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Priscila Crivocapich no suele ser noticia por su vida personal y prefiere que así sea. Pero los rumores que la vincularon con Jonás Gutiérrez, exfutbolista y expareja de Alejandra Maglietti, se instalaron con fuerza durante semanas y terminaron por sacarla de ese lugar. La modelo y periodista deportiva decidió hablar en Puro Show (El Trece) y fue directa sobre su vínculo con el deportista surgido en Vélez Sarsfield.

El origen del rumor, según ella misma contó, tuvo dos disparadores concretos. “Fue por algo en las redes sociales. Y somos compañeros de trabajo, ya nos conocíamos de antes y jugamos al pádel juntos bastante. Entonces por ahí debe venir la mano”, explicó.

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El vínculo entre ambos tiene una historia de trabajo detrás. Gutiérrez y Crivocapich cubrieron juntos el último mundial para TV Pública, lo que les dio un marco de convivencia profesional que, según la periodista, explica la cercanía que algunos interpretaron como algo más. “Con él hicimos todo el mundial”, precisó. “Somos amigos, compañeros.”

Lo que más le molestó fue la lógica del rumor en sí. “No es que con cada hombre que uno trabaja...”, dando a entender que eso alcanza para disparar rumores de romance. La incomodidad no pasó por el nombre de Gutiérrez sino por la asociación automática entre compartir tiempo con un colega varón y una relación romántica.

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Un detalle que el cronista señaló reforzó su postura: a diferencia de lo que suele ocurrir cuando circulan este tipo de rumores, ni ella ni Gutiérrez dejaron de publicar contenido juntos en redes. Priscila lo justificó sin dudar: “¿Por qué voy a ocultar algo si no tengo nada que ocultar?”

La modelo dejó en claro que el único vínculo que tienen es de amistad (Video: SQP-América TV)

Cinco días antes, Crivocapich ya había abordado el tema en SQP, también por América TV, con el mismo resultado pero con más detalle. Allí contó cómo se conocieron con Gutiérrez: desde su época en Telefe, por una amiga en común, cuando el exfutbolista fue a una entrevista. “Después dio la casualidad que este año con el mundial compartimos el mismo trabajo, mismo programa, y la verdad que lo pasamos muy bien. Fue muy lindo todo el mes y medio intensivo”, recordó.

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En esa entrevista, el cronista le mencionó que Gutiérrez había hablado en un móvil previo con el programa y que “no había negado nada” sobre un posible vínculo romántico. Priscila respondió con humor: “No, debe haber aclarado que somos compañeros de trabajo y que también somos amigos. Eso por supuesto. Seguro que debe haber sido así. Jonás, ¿qué dijiste, bro?”

El cronista también leyó en vivo el posteo que Gutiérrez le había dedicado: “La más linda compañera que uno puede tener. Gracias por ser así. Lindas charlas de fútbol y compartir un espacio. Sos lo más.” Priscila lo explicó sin dramatismo: “Porque es verdad, porque disfrutamos todo este mes y medio juntos y nos llevamos muy bien. Entonces le surgió poner eso.”

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Cuando le preguntaron si Gutiérrez le parecía atractivo, Crivocapich eligió los adjetivos con cuidado: “Es muy educado, es muy caballero. Es muy hombre, digamos”. Y ante la consulta de si podría imaginarse un vínculo más allá de la amistad, fue consistente con su postura: “Somos amigos, es mi vínculo. Por eso lo tengo en mi vida. Es una persona con la cual me gusta compartir, le tengo cariño, y la pasamos bien”.

El momento más divertido llegó cuando el cronista mencionó que una tal Pía había declarado que ponía “las manos en el fuego” de que entre ellos ya había pasado algo. “¡Pero Pía, no!”, reaccionó Priscila entre risas. Y aclaró que le había dicho a ella que, el día que tuviera novio y estuviera enamorada de nuevo, se lo iba a contar. La entrevista cerró con el cronista sugiriendo que el panel votara si el romance podía darse en el futuro. Priscila lo frenó con la misma frase de siempre: “Somos amigos. Ahí está”.

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