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El Gobierno de El Salvador ofrece créditos con una tasa anual desde el 4% para el sector agrícola

El plan del Banco de Fomento Agropecuario (BFA) ofrece fondos para granos, hortalizas y ganadería con condiciones preferenciales, una medida que busca bajar el costo del dinero y mejorar el rendimiento productivo.

El programa del Ministerio de Agricultura y Ganadería y el BFA ofrece financiamiento desde 4% anual para granos, hortalizas y ganadería.
El programa del Ministerio de Agricultura y Ganadería y el BFA ofrece financiamiento desde 4% anual para granos, hortalizas y ganadería.
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El Gobierno de El Salvador ofrece créditos con tasas preferenciales para el sector agrícola, destinados a fortalecer la producción de granos, hortalizas y ganadería. A través del Banco de Fomento Agropecuario (BFA), los productores pueden acceder a financiamiento con una tasa anual desde 4%, una de las más bajas del mercado, según información divulgada por El Noticiero de Canal 6.

El programa, impulsado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) en coordinación con el BFA, está dirigido a agricultores y ganaderos de todo el país.

Los créditos cubren necesidades como insumos, semillas, maquinaria y preparación de tierras.

De acuerdo con lo divulgado por El Noticiero, el beneficio incluye tanto capital de trabajo como adquisición de equipos y tecnología para mejorar la productividad.

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Según publicaciones oficiales del BFA, los cultivos beneficiados con la tasa preferencial incluyen maíz, frijol y maicillo. Los interesados pueden solicitar créditos desde 4% anual para financiar la siembra y obtener mejores rendimientos, como se detalla en una convocatoria difundida por la entidad bancaria. Para el rubro ganadero, el financiamiento puede alcanzar hasta 90,000 dólares, con un plazo máximo de diez años para pagar y la misma tasa preferencial, de acuerdo con información compartida por el Ministerio de Agricultura en sus canales oficiales.

Mateo Rendón, coordinador nacional de la Mesa Agropecuaria, Rural e Indígena, explicó en El Noticiero que la duración de los créditos varía según la actividad. “Depende del rubro los años plazo. El rubro de granos es a un año, dos años.

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Todo depende cómo lo requieras. El crédito de ganado anda alrededor de los siete, siete a diez años, depende de lo que vas a ocupar”, puntualizó Rendón durante su intervención televisiva.

El dirigente agregó que, además de insumos, los fondos pueden utilizarse para la compra de tierras y maquinaria.

FOTO DE ARCHIVO: Los créditos agrícolas en El Salvador cubren insumos, semillas, maquinaria y preparación de tierras para agricultores y ganaderos./ (Foto cortesía MAGA)
FOTO DE ARCHIVO: Los créditos agrícolas en El Salvador cubren insumos, semillas, maquinaria y preparación de tierras para agricultores y ganaderos./ (Foto cortesía MAGA)

El acceso al financiamiento se canaliza por medio de las agencias del BFA y líneas telefónicas habilitadas para consultas y asesoría, de acuerdo con la información institucional. Los solicitantes deben cumplir con los requisitos establecidos por la banca de desarrollo, que incluyen la presentación de un plan de inversión y documentación técnica básica.

El Gobierno sostiene que la medida busca incentivar la producción nacional y reducir los costos de financiamiento para los pequeños y medianos productores. La baja tasa de interés supone un alivio frente a las condiciones del crédito comercial tradicional. Según El Noticiero, el programa de financiamiento también contempla el apoyo a la producción de hortalizas y ganadería lechera y de doble propósito, ampliando el alcance a distintos segmentos del sector agropecuario.

Los beneficiarios pueden emplear los fondos para fortalecer la infraestructura productiva, adquirir semillas mejoradas, fertilizantes y maquinaria especializada. Además, el programa contempla opciones para renovar equipos y facilitar la tecnificación del campo, factores que inciden directamente en la competitividad de los productores salvadoreños.

El enfoque del programa prioriza la inclusión de zonas rurales e indígenas, de acuerdo con declaraciones de Mateo Rendón en El Noticiero. “Este Fideagro no solo es capital de trabajo, es insumos y también equipos de maquinaria”, detalló el dirigente sectorial, subrayando la diversidad de usos permitidos por el crédito.

Primer plano de dos manos que abren una vaina de frijol, se ve un grano rojo en su interior. Al fondo, plantas de frijol y tierra.
El BFA incluyó entre los cultivos beneficiados por la tasa preferencial al maíz, el frijol y el maicillo./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Agricultura y Ganadería, junto con el Banco de Fomento Agropecuario, promueven la difusión del programa a través de redes sociales y medios de comunicación, invitando a los productores a informarse y aprovechar las condiciones preferenciales. El contacto se realiza tanto por teléfono como en agencias y por canales digitales, según las publicaciones recientes de ambas instituciones.

Con este tipo de iniciativas, el Gobierno de El Salvador busca fortalecer la autosuficiencia alimentaria y dinamizar el sector rural. Los créditos de bajo interés representan una herramienta clave para la recuperación y modernización de la agricultura, en un contexto marcado por desafíos climáticos y económicos.

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