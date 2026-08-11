Malditos Nerds
Agregar Infobae enGoogle

Remedy Entertainment confirma que Alan Wake 2 superó los tres millones de copias

Desde febrero de 2025, el juego genera regalías después de cubrir sus costos de desarrollo y marketing

Alan Wake 2, de Remedy.
Alan Wake 2, de Remedy.
Guardar

Remedy Entertainment confirmó que Alan Wake 2 superó los tres millones de copias vendidas durante el segundo trimestre de 2026. El dato aparece en el informe financiero del estudio finlandés correspondiente al primer semestre del año y llega casi tres años después del lanzamiento del juego en PC y consolas, ocurrido a finales de 2023.

Una curva de ventas sostenida

Alan Wake 2 alcanzó 1,3 millones de copias en febrero de 2024, pocos meses después de su estreno. Para febrero de 2025 ya había superado los dos millones y, durante el segundo trimestre de 2026, cruzó la barrera de los tres millones.

PUBLICIDAD

La progresión coincide con la expectativa que Remedy había comunicado desde el lanzamiento: mantener ventas constantes durante varios años, en lugar de depender únicamente del período inicial. El informe más reciente señala que el juego continúa vendiéndose al ritmo previsto por el estudio.

El desempeño también mantiene a Alan Wake 2 como el juego que más rápido se vendió en la historia de Remedy. Su recepción crítica fue favorable en 2023, aunque parte de la atención durante la temporada de premios quedó concentrada en Baldur’s Gate III.

PUBLICIDAD

Los demás títulos de la saga mantienen un rendimiento estable. Remedy indicó que productos anteriores, incluido Alan Wake Remastered, se vendieron al ritmo habitual de los juegos de catálogo. El término se utiliza para describir lanzamientos que llevan tiempo disponibles y siguen generando ventas sin encontrarse dentro de su campaña de estreno.

Costos recuperados y nuevas regalías

Cuando Alan Wake 2 superó los dos millones de copias, Remedy informó que el proyecto ya había recuperado por completo sus costos de desarrollo y marketing. Desde ese punto, las ventas posteriores comenzaron a generar regalías para el estudio.

Las regalías son los ingresos que recibe el desarrollador según las condiciones pactadas con el editor o los socios comerciales, una vez descontados los gastos recuperables establecidos en el acuerdo. En este caso, Remedy señaló que ahora recibe prácticamente todos los ingresos posteriores que le corresponden bajo ese esquema.

El cambio es relevante para las cuentas del estudio: las primeras ventas sirvieron para cubrir la producción y promoción, mientras que las unidades comercializadas desde febrero de 2025 aportan ingresos después de haber alcanzado ese equilibrio. Remedy no detalló en estas fuentes cuánto costó desarrollar o promocionar el juego.

El informe también aclara que no se registraron nuevas acumulaciones significativas relacionadas con acuerdos de plataforma. Esos pagos pueden incluir anticipos o importes vinculados con contratos de distribución y disponibilidad en determinados servicios. La actualización financiera se concentra, por lo tanto, en las ventas acumuladas y las regalías generadas por el título.

Alan Wake 2, de Remedy.
Alan Wake 2, de Remedy.

Las expansiones y el próximo proyecto

Remedy publicó dos expansiones para Alan Wake 2: Night Springs y The Lake House. Ambos contenidos ampliaron la campaña después del lanzamiento, mientras que el segundo incluyó pistas relacionadas con Control Resonant, el próximo gran videojuego del estudio.

La conexión puede llevar a jugadores de Control Resonant hacia Alan Wake 2, que seguirá disponible como parte del catálogo de Remedy. El estudio no presentó una nueva proyección de ventas ni fijó públicamente otro objetivo de copias dentro del informe semestral.

Por ahora, el dato oficial más reciente deja la serie principal por encima de tres millones de unidades, mientras Alan Wake Remastered y los demás títulos anteriores mantienen su ritmo habitual. Según la información citada, Control Resonant tiene previsto su lanzamiento en septiembre de 2026.

Temas Relacionados

malditos-nerdsmalditos-nerds-gaminggamingRemedy EntertainmentAlan Wake 2

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Nintendo Switch recibirá ‘Wild Blue Skies’, el shooter inspirado en Star Fox

Su edición para la consola de Nintendo, descrita como totalmente optimizada, llegará durante la primavera de 2026

Nintendo Switch recibirá ‘Wild Blue Skies’, el shooter inspirado en Star Fox

Blizzard firma su tercer mejor año y supera a Activision y Bethesda en Xbox

El estudio superó las proyecciones durante el año fiscal 2026 y ya prepara grandes anuncios para la próxima BlizzCon

Blizzard firma su tercer mejor año y supera a Activision y Bethesda en Xbox

Sente, el juego de estrategia argentino que apuesta por los turnos simultáneos, llega a Steam

Oxobox Games debuta con su idea de un juego que ofrece un “ajedrez del futuro”

Sente, el juego de estrategia argentino que apuesta por los turnos simultáneos, llega a Steam

‘1666: Amsterdam’ llegará primero a PC y tendrá versiones para PlayStation 5 y Xbox Series

El desarrollo continuará por capítulos con cambios basados en los comentarios de los jugadores

‘1666: Amsterdam’ llegará primero a PC y tendrá versiones para PlayStation 5 y Xbox Series

La serie de ‘Payday’ incorpora a 50 Cent como productor ejecutivo

La adaptación, anunciada en marzo, todavía busca guionista y plataforma de streaming

La serie de ‘Payday’ incorpora a 50 Cent como productor ejecutivo

ANIME

Kuro Games presenta Wuthering Waves: Elysium, la serie anime que expande su exitosa franquicia

Kuro Games presenta Wuthering Waves: Elysium, la serie anime que expande su exitosa franquicia

Retrocultura Activa | Demon City Shinjuku: el infierno urbano donde los demonios acechan a plena luz del día

El primer tráiler de ‘Los diarios de la boticaria: La película’ desata expectativas globales

Retrocultura Activa | La Visión de Escaflowne: el anime que mezcló mechas, fantasía y drama con maestría

Chainsaw Man: por qué ver uno de los anime más únicos de los últimos años

PELÍCULAS

‘Spider-Man: Un nuevo día’ alcanza los 1.665 millones y ya apunta al un top 10 histórico

‘Spider-Man: Un nuevo día’ alcanza los 1.665 millones y ya apunta al un top 10 histórico

La odisea destrona a Avatar en IMAX y marca un récord para Christopher Nolan

Sam Neill dejó filmadas sus escenas para la película ‘The Legend of Zelda’

Gareth Edwards no dirigirá la próxima ‘Jurassic World’ por diferencias creativas

Disney reconoce la baja taquilla de Moana y The Mandalorian and Grogu

SERIES

El final de The Witcher con Liam Hemsworth se retrasaría hasta 2027

El final de The Witcher con Liam Hemsworth se retrasaría hasta 2027

Justice Smith y Charlie Gillespie se suman a la temporada 2 de “Más que rivales”

REVIEW | X-Men ‘97 - Temporada 2 - Episodios 5 y 6: Diferentes puntos de vista

Netflix cancela ‘Heckler’, el spin-off de ‘El juego del calamar’ de David Fincher

REVIEW | X-Men ‘97 - Temporada 2 - Episodios 1 a 4: Un gran remedio para un gran mal