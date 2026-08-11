Remedy Entertainment confirma que Alan Wake 2 superó los tres millones de copias

Alan Wake 2, de Remedy.

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Remedy Entertainment confirmó que Alan Wake 2 superó los tres millones de copias vendidas durante el segundo trimestre de 2026. El dato aparece en el informe financiero del estudio finlandés correspondiente al primer semestre del año y llega casi tres años después del lanzamiento del juego en PC y consolas, ocurrido a finales de 2023.

Una curva de ventas sostenida

Alan Wake 2 alcanzó 1,3 millones de copias en febrero de 2024, pocos meses después de su estreno. Para febrero de 2025 ya había superado los dos millones y, durante el segundo trimestre de 2026, cruzó la barrera de los tres millones.

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La progresión coincide con la expectativa que Remedy había comunicado desde el lanzamiento: mantener ventas constantes durante varios años, en lugar de depender únicamente del período inicial. El informe más reciente señala que el juego continúa vendiéndose al ritmo previsto por el estudio.

El desempeño también mantiene a Alan Wake 2 como el juego que más rápido se vendió en la historia de Remedy. Su recepción crítica fue favorable en 2023, aunque parte de la atención durante la temporada de premios quedó concentrada en Baldur’s Gate III.

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Los demás títulos de la saga mantienen un rendimiento estable. Remedy indicó que productos anteriores, incluido Alan Wake Remastered, se vendieron al ritmo habitual de los juegos de catálogo. El término se utiliza para describir lanzamientos que llevan tiempo disponibles y siguen generando ventas sin encontrarse dentro de su campaña de estreno.

Costos recuperados y nuevas regalías

Cuando Alan Wake 2 superó los dos millones de copias, Remedy informó que el proyecto ya había recuperado por completo sus costos de desarrollo y marketing. Desde ese punto, las ventas posteriores comenzaron a generar regalías para el estudio.

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Las regalías son los ingresos que recibe el desarrollador según las condiciones pactadas con el editor o los socios comerciales, una vez descontados los gastos recuperables establecidos en el acuerdo. En este caso, Remedy señaló que ahora recibe prácticamente todos los ingresos posteriores que le corresponden bajo ese esquema.

El cambio es relevante para las cuentas del estudio: las primeras ventas sirvieron para cubrir la producción y promoción, mientras que las unidades comercializadas desde febrero de 2025 aportan ingresos después de haber alcanzado ese equilibrio. Remedy no detalló en estas fuentes cuánto costó desarrollar o promocionar el juego.

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El informe también aclara que no se registraron nuevas acumulaciones significativas relacionadas con acuerdos de plataforma. Esos pagos pueden incluir anticipos o importes vinculados con contratos de distribución y disponibilidad en determinados servicios. La actualización financiera se concentra, por lo tanto, en las ventas acumuladas y las regalías generadas por el título.

Alan Wake 2, de Remedy.

Las expansiones y el próximo proyecto

Remedy publicó dos expansiones para Alan Wake 2: Night Springs y The Lake House. Ambos contenidos ampliaron la campaña después del lanzamiento, mientras que el segundo incluyó pistas relacionadas con Control Resonant, el próximo gran videojuego del estudio.

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La conexión puede llevar a jugadores de Control Resonant hacia Alan Wake 2, que seguirá disponible como parte del catálogo de Remedy. El estudio no presentó una nueva proyección de ventas ni fijó públicamente otro objetivo de copias dentro del informe semestral.

Por ahora, el dato oficial más reciente deja la serie principal por encima de tres millones de unidades, mientras Alan Wake Remastered y los demás títulos anteriores mantienen su ritmo habitual. Según la información citada, Control Resonant tiene previsto su lanzamiento en septiembre de 2026.

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