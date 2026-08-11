Hospitales públicos dominicanos brindaron atención gratuita a 276 participantes durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Eider Arévalo se colgó la medalla de plata en la prueba de marcha 20 kilómetros - crédito Comité Olímpico Colombiano

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En el marco de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, los hospitales de la Red Pública de Salud ofrecieron atención médica integral a 276 participantes, entre atletas, personal técnico y colaboradores. La magnitud del operativo, que se desarrolló en la capital dominicana y en otras regiones del país, resaltó la infraestructura y capacidad de respuesta del sistema sanitario en un evento de alta demanda y exposición internacional.

La estrategia sanitaria se desplegó desde el inicio de las competencias con la participación activa de hospitales clave como el Hospital General Clínico y Quirúrgico Dr. José Joaquín Puello, el Hospital Ciudad Juan Bosch y el Hospital Universitario Docente Traumatológico Dr. Ney Arias Lora, todos ubicados en Santo Domingo.

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Según datos oficiales, el primero de estos centros asistió a 154 personas, mientras que el segundo recibió a ocho atletas y el tercero atendió un traslado por helipuerto.

En la región norte, los hospitales José María Cabral y Báez y Provincial Bella Vista de Santiago sumaron 14 atenciones, el Ricardo Limardo de Puerto Plata atendió a siete pacientes y el Toribio Bencosme de Espaillat a una persona, conformando un despliegue de 22 asistencias fuera de la capital.

Los hospitales de la Red Pública de Salud atendieron a 276 participantes durante los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)

El Servicio Nacional de Salud (SNS), encabezado por el doctor Julio Landrón, detalló que el operativo sanitario incluyó la disposición de una Unidad Móvil Odontológica en la Villa Olímpica, donde 91 pacientes recibieron tratamiento.

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En total, se practicaron 637 procedimientos odontológicos, entre los que se encuentran la aplicación de flúor, profilaxis, restauraciones, recubrimientos pulpares, raspaje periodontal, cirugías dentales y detartraje.

Este esfuerzo permitió cubrir una demanda específica entre los deportistas y personal acreditado, quienes requerían atención inmediata para lesiones o dolencias agudas.

El SNS informó que la atención brindada fue totalmente gratuita para todos los beneficiarios, lo que representó un costo superior a los diez millones de pesos para el Estado dominicano.

Las autoridades asumieron la exoneración total de los servicios, como parte del compromiso con la salud de los participantes y la imagen internacional del evento.

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Esta cifra incluye no solo la atención médica en sala, sino también el acceso a estudios de laboratorio clínico, radiografías convencionales, sonografías, tomografías computarizadas y resonancias magnéticas, de acuerdo con la condición clínica y el criterio médico de cada caso.

Eduaro Herrea ganó los mil 500 metros en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, pero los jueces lo descalificaron minutos después de cruzar la meta. (Crédito: X)

Durante las jornadas deportivas, el 90 % de las atenciones prestadas en los hospitales capitalinos correspondió a lesiones traumáticas deportivas.

En la región Cibao Norte, el 68,2 % de los casos atendidos se relacionó con lesiones traumáticas y el 31,8 % con patologías médicas diversas.

La rápida intervención permitió diagnosticar, definir conductas terapéuticas y facilitar el seguimiento de las lesiones, garantizando que los atletas y el resto del personal pudieran reincorporarse o recibir el tratamiento adecuado según la gravedad de su situación.

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La coordinación interinstitucional fue uno de los pilares del operativo, según las propias autoridades de salud.

El trabajo conjunto entre los diferentes niveles del sistema hospitalario, la disponibilidad de personal especializado y la dotación tecnológica favorecieron una respuesta eficiente ante la demanda generada por el evento deportivo. Esta estructura permitió mantener la seguridad y el acceso a servicios diagnósticos y de apoyo especializado para todos los asistentes que requirieron evaluación hospitalaria.