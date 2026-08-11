Postales del verano eterno: así fueron las vacaciones de Bautista Vicuña en Punta Cana

Bautista Vicuña, cubierto con protector solar en el rostro y el torso, posa al aire libre durante sus vacaciones en Punta Cana.

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La postal de las vacaciones de Bautista Vicuña en Punta Cana se consolidó en redes sociales a partir de un posteo que reunió varias imágenes del viaje, alcanzando cerca de 3.500 likes. La secuencia de fotos no sólo exhibe momentos de distensión, sino que también refleja la dinámica de convivencia con su familia y un amigo, en una atmósfera de relax entre la playa y la piscina.

El viaje se enmarca en un receso de invierno que combina dos paisajes opuestos: el frío de la nieve y el clima cálido de la costa caribeña. Bautista compartió este tiempo con sus hermanos Beltrán y Benicio, frutos de la relación entre sus padres, y con la pequeña Ana, hija de Pampita y Roberto García Moritán. Las imágenes, tomadas tanto durante el trayecto en avión como en el destino, retratan escenas de ocio que van desde la diversión acuática hasta desayunos al aire libre.

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Bautista Vicuña bebe de una taza blanca al aire libre durante sus vacaciones en Punta Cana, bajo un cielo despejado y palmeras.

La organización de estas vacaciones estuvo marcada por la agenda laboral de Pampita, quien durante junio y julio cubrió el Mundial 2026 en tres sedes: México, Canadá y Estados Unidos. Su trabajo, lejos de limitarse a la conducción televisiva, implicó una presencia constante en eventos y transmisiones. Paralelamente, su ciclo de entrevistas en Infobae, “Lo de Pampita” logró consolidarse, atrayendo a figuras reconocidas y sumando audiencia.

Debido a esta carga laboral, la planificación de las vacaciones familiares debió adaptarse al ritmo de la cobertura internacional. Desde el 25 de julio, los días de descanso se organizaron para reunir a la familia: Bautista, sus hermanos y Ana, junto a la pareja de Pampita. Esta coordinación permitió que los chicos disfrutaran de la nieve y, posteriormente, de la playa, manteniendo la tradición de alternar ambos destinos durante las vacaciones de invierno.

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Bautista Vicuña comparte en la piscina de un resort junto a un amigo durante sus vacaciones en Punta Cana.

El álbum compartido por Bautista incluye fotos tomadas dentro del avión, anticipando la llegada al destino y mostrando la complicidad con su amigo en el viaje. La secuencia visual se traslada luego a la piscina, donde los jóvenes se fotografiaron disfrutando del sol y el agua, y en otras situaciones de descanso y diversión.

Las imágenes muestran diferentes momentos: desde una instantánea en la que uno de los jóvenes aparece cubierto de protector solar, hasta postales en la piscina y el entorno del hotel, con palmeras y cielos despejados de fondo. La puesta de sol en Punta Cana, capturada en una de las fotografías, ofrece un cierre visual al itinerario vacacional.

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Las actividades, según lo reflejado en las fotos, se centraron en el disfrute del entorno natural, el tiempo de calidad entre hermanos y amigos, y la despreocupación propia de los días de descanso lejos de la rutina.

El atardecer en Punta Cana ilumina un camino rodeado de palmeras y edificaciones modernas, parte de las vacaciones de Bautista Vicuña en el Caribe.

El posteo de Bautista en redes sociales no sólo funcionó como bitácora personal, sino también como un canal de comunicación con sus seguidores. La publicación, que alcanzó cerca de 3.500 likes, evidencia el interés que generan sus viajes y la forma en que se conecta digitalmente con su audiencia.

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La exposición de estos momentos refuerza el vínculo con quienes siguen sus aventuras familiares y personales. La narrativa visual, acompañada por pequeños gestos cotidianos retratados en las imágenes, ayuda a construir una identidad pública asociada a la experiencia de viaje y a la vida en familia.

Bautista Vicuña y un amigo posan para una foto en el interior de un avión, durante sus vacaciones en Punta Cana.

La convivencia de los dos mundos —el profesional y el familiar— queda plasmada en la secuencia de fotos y en el relato de las vacaciones, donde cada integrante encuentra su espacio para el disfrute, la conexión y el descanso rodeado de afectos y paisajes exóticos.

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La última imagen del álbum muestra el atardecer en Punta Cana, con el cielo teñido de tonos cálidos y las palmeras recortadas contra la luz, cerrando el recorrido visual de las vacaciones de Bautista Vicuña y su familia.