La salida de Sabrina Rojas y José Chatruc que alimentó rumores de romance: “Hacen muchas cosas”

Paula Varela dio detalles de la relación que estaría comenzando la modelo (Video: Intrusos-América TV)

La soltería de Sabrina Rojas sigue siendo noticia y, esta semana, sumó un nuevo capítulo al mundo del espectáculo. En Intrusos (América TV), Paula Varela reveló detalles del acercamiento entre la modelo y el exfutbolista José Chatruc, en medio de bromas, fotos y datos de primera mano que despertaron la curiosidad de todo el panel.

Todo comenzó cuando Rodrigo Lussich mostró una foto de ambos cenando en Novecento que, según él, “ya anticipaba que la cosa, por lo menos, hubo una intimidad de comer”. Paula Varela sumó contexto: “Ellos comparten un grupo, todos juntos, muy verano 98. Están como de vuelta, algunos ya separados, con hijos. Chatruc se puso un lugar de pádel. Entonces, van, se juntan, juegan al pádel, hacen muchas cosas”. “Ahí nació... Los muchachos se entretienen, ellos vienen compartiendo varias salidas, restaurant, comidas, son como un grupete”.

Paula explicó: “No le escribí directa a Sabrina porque no quería que me lo baje, porque ya sé que es verdad”. Consultada por Lussich sobre si había algo más, Varela fue sincera: “Me dicen que a ella le gusta él. Y hace bien, porque fue compañero mío y te lo recomiendo. Sabrina, es muy amoroso el Chatruc”. De su lado, el exfutbolista también habría comentado cosas sobre ella: “Él también comenta de ella. Lo de él es descartado porque Sabrina es una bomba”.

La foto de Sabrina y José que dio pie a los rumores de romance entre ellos

El panel bromeó sobre la simpatía de la pareja y la buena sintonía entre ambos: “Todo empieza con un partido de pádel”, lanzaron. Varela sumó: “Este romance está naciendo, pero lo cierto es que ambos se gustan. También compartieron el fin de semana en el festival de cumbia La Mágica. Ella es muy cumbianchita. Lo arrastró a Chatruc ahí”.

Sobre la posibilidad de que el vínculo avance, Paula fue cauta: “Está apresurado hablar de un romance, pero sí se gustan mucho”. Mientras el resto del panel insistía en que la foto sugería que “ya pasó algo”, Varela concluyó: “Ellos se conocen hace tiempo, pero no me animaría a decir que es noviazgo. Quizás es un touch and go, porque ella está disponible”.

Así, entre risas, guiños y datos exclusivos, el panel de Intrusos dejó en claro que Sabrina Rojas y José Chatruc disfrutan de su soltería con salidas, pádel, cumbia y buena onda, y que aunque por ahora todo es incipiente, el rumor de romance ya se instaló en la agenda del espectáculo.

Semanas atrás, la presentadora habló de su vida sentimental (Instagram)

Días atrás, Rojas interactuó con sus seguidores a través de la “cajita de preguntas” de Instagram, y abordó temas relacionados con su estado sentimental y su regreso a la televisión. A través de respuestas directas y reflexiones, la actriz hizo hincapié en el valor del bienestar personal, la soltería y la complejidad de las emociones que experimenta en esta etapa.

Ante la pregunta de una seguidora dolida por una ruptura amorosa, Rojas compartió una reflexión sobre el amor propio: “Cuando lo tenés te volvés más sabia. Es eso, quererte, valorarte y creer en vos. Después de eso, todo se empieza a acomodar”.

La curiosidad en torno a su vida amorosa también estuvo presente. Al recibir una pregunta junto a una foto donde aparecía con Martín Bossi y el productor Ezequiel Corbo, la actriz rescató su vínculo de amistad: “Este verano salimos a tirar unos pasos por la noche de Marpla. Lo amo a él y al muchacho que está al lado”.

Sobre su estado sentimental, y ante la consulta “¿Soltera?” obtuvo una respuesta directa: “Soltera”. Más adelante, sin embargo, alguien preguntó con cierta picardía: “¿Soltera, sí... sola?”, y Rojas contestó con ambigüedad: “A veces sí, a veces no”, acompañando sus palabras con un emoji de guiño.