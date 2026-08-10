José “Pepe” Chatruc habló tras el anuncio de separación de Sabrina Rojas: “Es una mujer increíble”

La separación de Sabrina Rojas y Pepe Chatruc se presentó en buenos términos y sin versiones contrapuestas

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Pocas horas después de que Sabrina Rojas confirmara públicamente el fin de su relación con José “Pepe” Chatruc, el exfutbolista tomó su cuenta de Instagram y se refirió a su ruptura.

Fiel a su estilo, el exfutbolista respondió con una sola frase que se volvió el centro de la conversación: “Nada más que agregar. Sos una mujer increíble, Sabri”. El mensaje, breve y sin ambigüedades, apareció como respuesta directa al comunicado que la conductora había publicado horas antes, y dejó en claro que la separación, tal como ella misma había anticipado, se procesó en buenos términos.

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Fue Rojas quien tomó la iniciativa de hacer el anuncio. Este lunes 10 de agosto, la conductora de Pasó en América eligió sus historias de Instagram para comunicar el final del vínculo. Sobre un fondo blanco y con un texto sin rodeos, escribió: “Paso por acá para contar que Pepe y yo ya no estamos juntos. Nada sucedió, simplemente hubo una magia que se desvaneció. Cuando las cosas se traban, no hay que forzarlas. Así lo entendimos los dos después de una linda charla”.

Al cierre del mensaje, agregó: “José es una de las personas más espectaculares que se me cruzó en estos últimos años, por eso estos meses me los guardo como un hermoso recuerdo. Fin”.

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José “Pepe” Chatruc respondió en Instagram a la separación de Sabrina Rojas con el mensaje: “Nada más que agregar”

La reacción de Chatruc llegó rápido. El exfutbolista de Racing Club compartió el comunicado de Rojas en sus propias historias y le adosó el mensaje que, en pocas palabras, resumió su postura: cariño, respeto y ningún conflicto. No hubo versiones contrapuestas, ni aclaraciones adicionales. La imagen que dejaron los dos fue la de una pareja que llegó a un acuerdo genuino antes de hacer pública la noticia.

La historia entre Sabrina y Pepe había comenzado a tomar estado público en marzo pasado, cuando en el programa Intrusos la periodista Paula Varela reveló los primeros indicios del acercamiento. Todo arrancó con una foto que el conductor Rodrigo Lussich mostró al aire: los dos cenando juntos en el restaurante Novecento, una imagen que, según el propio Lussich, “ya anticipaba que la cosa, por lo menos, hubo una intimidad de comer”. Varela sumó el contexto: ambos formaban parte de un grupo de amigos que se reunía con frecuencia, compartía salidas y jugaba al pádel en un espacio que el propio Chatruc había puesto en marcha. “Ahí nació”, remató la periodista.

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Durante semanas, ninguno de los dos confirmó ni desmintió el romance de manera formal. La primera salida pública llegó a mediados de abril, cuando fueron vistos juntos en una obra de teatro. Fue ahí donde Rojas, ante las preguntas del equipo de LAM, dio su primera definición: “Somos amigovios, amigos que se besan”. La etiqueta informal no duró demasiado. Con el correr de los meses, las señales públicas —viajes, dedicatorias en redes, apariciones conjuntas— fueron consolidando lo que ambos preferían no nombrar del todo.

Sabrina Rojas confirmó en sus historias de Instagram el fin de la relación con José “Pepe” Chatruc y dijo que “la magia se desvaneció”

El punto de inflexión llegó en junio, cuando Rojas habló abiertamente de sus sentimientos en una entrevista exclusiva con Teleshow. “Se puede hablar de amor. Hace muy poco que estamos y siempre digo paso a paso, y soy consciente de que se puede terminar mañana por cualquier cosa de la vida”, dijo entonces la actriz. Y agregó: “En él encontré un hombre muy íntegro, y eso me encanta y me seduce. Es un hombre inteligente, con sentido del humor, con sentido común, culto, divertidísimo, muy bien plantado en la vida, profesional, buen papá”. Las palabras, pronunciadas apenas dos meses antes del anuncio de la separación, mostraban a una Rojas que, pese a la cautela, había decidido apostar.

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El romance también había incluido una escapada a Punta del Este, Uruguay, en abril, aunque en ese momento ambos evitaron cualquier definición pública sobre la naturaleza de su vínculo. La relación se fue construyendo de a poco, con la discreción como denominador común, al menos en sus primeros tramos.

El desenlace, según lo que transmitieron ambos, no tuvo episodios dramáticos. Rojas habló de una charla, de una magia que se fue, de la decisión compartida de no forzar lo que ya no fluía. Chatruc, desde el otro lado de la pantalla, eligió no agregar nada más que un gesto de reconocimiento hacia quien fue su pareja durante estos meses.

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