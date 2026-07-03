Daniela Celis justificó el look de la polémica con Mica Viciconte y explicó por qué hace años que no usa corpiño

El tenso cruce entre Mica Viciconte y Daniela Celis en vivo

La polémica por la vestimenta de Daniela Celis en un programa de streaming se disparó cuando su compañera Mica Viciconte cuestionó al aire la elección de una camiseta blanca sin corpiño. El episodio no solo originó un ida y vuelta al aire entre ellas, sino que generó una ola de opiniones divididas tanto dentro como fuera del set.

El debate público se intensificó tras la viralización del clip en el que Mica, sin rodeos, calificó de “desubicada” a Daniela por su atuendo, y que ratificó en una entrevista posterior. “Lo que dije fue en el contexto en el que estamos en un programa, que es un canal de la familia, que hay una área de protección al menor y que para eso hay ciertos códigos de vestimenta”, explicó la guardavidas en una entrevista posterior.

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Daniela Celis reflexiona a través de su cuenta de Instagram

El argumento de Viciconte se centró en la adecuación a contextos televisivos familiares: “En el noticiero, decime a quién viste con una transparencia. A nadie, no la vas a ver”, ejemplificó. Además, advirtió sobre las reglas de los canales: “Tampoco podés mostrar la teta porque te levantan el programa”, e insistió en que su comentario no fue un ataque personal y que la relación entre ambas sigue siendo buena: “No fue un comentario contra ella”, sentenció.

La repercusión en las redes sociales no se hizo esperar y hasta Juli Poggio, amiga de Pestañela, salió a defenderla asegurando que “un escote no le fata el respeto a nadie”. Al ver que crecía el escándalo, Celis respondió con un extenso descargo en Instagram, donde dejó en claro su postura: “Mi intención jamás sería ofender a nadie, ni molestar a ninguna persona por mi forma de vestirme, aunque estemos en el 2026 y yo levanto la bandera para que cada uno se vista como quiera”, enunció. Con tono reflexivo, Celis subrayó que desde hace cuatro años trabaja en stream sin código de vestimenta y nunca generó incomodidad entre sus compañeros.

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El fuerte cruce entre Mica Viciconte y Daniela Celis en vivo

Lo que ocurrió fue que la exposición del tema en el programa y su viralización encendieron un debate nacional sobre el derecho a mostrarse y los códigos no escritos en el ambiente mediático. En el centro de la polémica, Daniela defendió la diversidad de cuerpos y experiencias: “Es cierto que mis pezones quizás son más llamativos que otros, pero también se debe a que cuando fui mamá amamanté a dos bebés en simultáneo y se me oscurecieron un poquito”. Y agregó, con honestidad: “Me parece triste hablar o opinar de la forma o color de un pezón”.

Daniela relató con pudor el motivo por el que sus pezones pueden resultar más visibles: la maternidad y la lactancia simultánea de sus hijos, que alteró su aspecto físico. También fue explícita sobre su rechazo al uso de corpiño: “Hace muchos años no uso ni lo haría, me lastiman, me sacan sarpullido, me raspa la espalda, las tiritas me incomodan, en fin no elijo usarlos”.

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Daniela Celis afirmó que no usa corpiño porque le provoca molestias físicas y rechazó las opiniones sobre la forma o el color de sus pezones

Celis también abordó el tema del respeto a las normas: “Cuando tengo un código de vestimenta LO RESPETO, como hago cada vez que voy a la televisión, a un evento o una reunión… siempre paso por vestuario a chequear antes de salir al aire o que empiece el vivo”. Y concluyó con un mensaje de libertad: “A mi trabajo lo cuido y lo respeto. Y a mi forma de vivir y mi libertad también, siempre le voy a ser fiel”, concluyó Celis.

Daniela Celis defendió en Instagram su derecho a vestirse como quiera y afirmó que trabaja en stream desde hace cuatro años sin código de vestimenta

Las repercusiones del cruce entre Celis y Viciconte abrieron una discusión pública sobre el derecho a decidir cómo vestirse en los medios, mostrando hasta qué punto las experiencias personales y las normas institucionales pueden chocar en la pantalla y en la opinión pública.

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Daniela Celis explicó que la visibilidad de sus pezones cambió tras la maternidad y la lactancia simultánea de sus dos bebés