Mica Viciconte respondió a las críticas que recibió tras su cruce con Daniela Celis: “Pensar distinto no me hace machista”

Mica Viciconte respondió a las críticas que recibió por su cruce con Daniela Celis

Al aire de La Jugada (Telefe Streams), Mica Viciconte cuestionó el look de Daniela Celis: una camiseta blanca con la bandera argentina, ajustada y sin corpiño, que dejaba a la vista la marca de sus pezones, el comentario se viralizó, Juli Poggio salió a defender a su amiga en redes y en su programa de La Casa Stream y ahora, Mica decidió, en un extenso descargo en sus redes sociales, ponerle un punto final al tema de una vez por todas.

El primer destinatario fue Poggio. Mica no esperó para ir al fondo de lo que consideró una distorsión de los hechos. “Juli, si vas a opinar sobre algo que dije, hacelo con hechos y no inventando situaciones. Es mentira que Dani me pidió antes de entrar que no hablara del tema. Esa conversación nunca existió”, comenzó su mensaje la exparticipante de Combate.

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El segundo punto que le señaló a Juli fue una contradicción que encontró en su propio argumento. Juli había dicho al aire que Daniela no se dio cuenta de que la remera transparentaba. Para Mica, esa frase confirmaba exactamente lo que ella había sostenido desde el principio: “Cuando decís que Dani no se dio cuenta de que esa remera transparentaba, en realidad terminás confirmando lo que yo dije. Porque nadie dijo que lo hizo con intención. Mi comentario nunca fue sobre la intención de Dani, sino sobre que, para mí, en un programa de televisión/Streaming hay cosas que deberían cuidarse”.

El extenso descargo de Viciconte luego del revuelo que se armó alrededor del tema

El siguiente destinatario fue Lucas Mata, el autor del texto que la participante de Gran Hermano había reposteado en sus historias y que planteaba que comparar partes del cuerpo femenino con objetos es un retroceso. Mica dijo que su reacción también la sorprendió, pero por una razón concreta: “Siendo alguien que trabaja con la imagen y la ropa, eligió descalificar mi buzo diciendo que era ‘insípido y sin onda’”. Y agregó una defensa que excedió lo personal: “Detrás de esa prenda hay una diseñadora que trabajó con dedicación y esfuerzo. Yo nunca critiqué tu trabajo ni cómo vestís a nadie. Mi opinión jamás fue sobre la ropa o el estilo de nadie, sino sobre un contexto puntual”.

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Desde ese punto, Mica pasó a la dimensión más conceptual del debate. Rechazó las etiquetas que habían circulado sobre ella en los días previos, en particular la de machista, que Jujuy Jiménez había usado al aire. “Pensar distinto no me hace machista ni mala compañera”, escribió. Y ofreció su propia definición del término: “Ser buena compañera no significa estar de acuerdo en todo. Para mí, ser mala compañera es faltar el respeto, perjudicar a un compañero o inventar cosas que nunca pasaron. Tener una opinión diferente no es eso”.

El último párrafo de la historia estuvo dirigido a Daniela Celis. El tono cambió: fue más calmo, más directo y sin la tensión de los bloques anteriores. “Por último, por respeto a Dani, con quien comparto trabajo y tengo una buena relación, me parece que están llevando esta discusión a un lugar que no corresponde”.

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Mica reafirmó que nunca hubo un ataque personal: “Nunca fue un ataque personal hacia ella, sino una opinión sobre una situación puntual”. Y cerró con una observación que invirtió el argumento de quienes salieron a defenderla: “Al final, quienes más están exponiéndola y opacándola son ustedes al seguir alimentando una historia con cosas que nunca sucedieron”.

Para cerrar el tema, Mica decidió compartir una foto de su hijos

La última línea del texto fue un cierre sin estridencias: “Creo que con esto ya no hace más falta decir. Que sean felices”. Segundos después, Mica publicó una segunda historia. Sin texto adicional, sin referencias al cruce. Solo una foto de Luca, su hijo con Fabián Cubero, sentado en una cama con la camiseta de la selección argentina, medias largas blancas y botines. El chico mira a la cámara con una sonrisa. Sobre la imagen, Mica escribió tres palabras: “Lo más importante !”.

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El contraste entre las dos historias fue elocuente por sí solo. La primera, un texto extenso con destinatarios nombrados, desmentidas punto por punto y definiciones sobre sororidad y compañerismo. La segunda, la foto de un nene con la camiseta argentina y una frase que no necesitó ninguna aclaración.