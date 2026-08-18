Un pasajero español fue detenido en Guayaquil con casi 20 kilos de droga

El can de la policía localizó la droga.

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España volvió a aparecer como destino de un cargamento de cocaína que pretendía salir de Ecuador a través de un vuelo comercial. Un ciudadano español fue detenido en el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo, en Guayaquil, cuando intentaba abordar un avión con destino a Madrid llevando 19,7 kilogramos de cocaína ocultos en una maleta, según informó la Policía Nacional.

La captura se produjo durante un operativo de control ejecutado por unidades antinarcóticos, que ahora investigan si el extranjero actuaba como correo del narcotráfico o formaba parte de una organización dedicada al envío de droga hacia Europa.

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La aprehensión ocurrió el 17 de agosto durante la operación denominada “Español I”, desplegada en la terminal aérea guayaquileña como parte de los controles permanentes para detectar sustancias sujetas a fiscalización. De acuerdo con la información oficial, el pasajero ya había completado los procedimientos previos al embarque cuando un binomio canino alertó sobre una de las maletas que llevaba consigo.

Esa señal motivó una inspección física del equipaje. Los agentes encontraron veinte paquetes rectangulares cuidadosamente acondicionados en el interior de la maleta. Las pruebas químicas practicadas por los especialistas confirmaron que se trataba de cocaína, con un peso total de 19,7 kilogramos.

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Durante la inspección se localizaron 20 paquetes con cocaína, 19.7 KG equivalentes a 197.020 dosis.

Según el reporte policial, esa cantidad equivale a aproximadamente 197.000 dosis que presuntamente iban a ingresar al mercado europeo. El cargamento fue decomisado de inmediato y el pasajero quedó bajo custodia para ser puesto a órdenes de la autoridad judicial competente.

Durante el procedimiento también fueron retenidos un teléfono celular, un dispositivo GPS, dinero en efectivo, el pasaporte del ciudadano español, la tarjeta de embarque y el equipaje utilizado para transportar la droga. Todos esos elementos fueron incorporados a la investigación como evidencias del proceso penal.

Las autoridades identificaron al detenido como Saúl Maldonado Medina, aunque hasta el 18 de agosto no habían divulgado detalles sobre su declaración ni sobre los resultados de la audiencia inicial. Tampoco se ha informado si registra antecedentes relacionados con narcotráfico o si era objeto de alguna investigación previa en Ecuador o en España.

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El caso vuelve a poner el foco sobre una de las rutas que las organizaciones criminales mantienen activas para sacar cocaína desde Ecuador con destino al continente europeo. Aunque los mayores volúmenes de droga continúan saliendo ocultos en contenedores marítimos, los vuelos comerciales siguen siendo utilizados para transportar cargamentos de menor escala mediante pasajeros reclutados para esa tarea.

La operación fue ejecutada por la Policía Nacional, ejecutó un operativo antinarcóticos en el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo, donde luego de una inspección canina alertó sobre una maleta perteneciente a un ciudadano que pretendía viajar en un vuelo que tenía como destino final Madrid.

España figura de manera recurrente entre los principales destinos de esas operaciones debido a la conectividad aérea entre ambos países y a que constituye una de las principales puertas de ingreso de cocaína al mercado europeo. Las autoridades ecuatorianas sostienen que las organizaciones criminales combinan el tráfico marítimo con envíos aéreos para diversificar riesgos y evitar que una sola modalidad concentre toda la presión de los controles.

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En respuesta a esa dinámica, la Policía Nacional ha reforzado los procedimientos de inspección en los aeropuertos internacionales mediante perfiles de riesgo, equipos especializados y binomios caninos entrenados para detectar sustancias estupefacientes ocultas en equipajes. Estos controles han permitido descubrir en los últimos años múltiples intentos de sacar cocaína adherida al cuerpo, camuflada en dobles fondos de maletas o escondida en objetos de uso cotidiano.

En el caso registrado en Guayaquil, las autoridades no han precisado cómo fueron acondicionados exactamente los paquetes dentro del equipaje ni cuál habría sido el valor del cargamento una vez comercializado en Europa. Tampoco se ha informado cuánto tiempo permaneció el ciudadano español en Ecuador antes de intentar abordar el vuelo ni si mantenía contactos en el país que facilitaran la logística del envío.

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Las investigaciones continúan para establecer el origen de la cocaína, identificar a las personas que participaron en la preparación del cargamento y determinar si existen otros integrantes de la red criminal. Mientras tanto, el ciudadano español permanece a disposición de la justicia ecuatoriana, que deberá definir su situación procesal por el presunto delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.