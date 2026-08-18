Marvel presenta al elenco de ‘X-Men’ con Sadie Sink y Adam Driver a la cabeza

ANAHEIM, CALIFORNIA - AUGUST 14: (L-R) Jake Schreier, Maya Boyd, Sadie Sink, Christopher Abbott, Samara Weaving, Kit Connor and Inde Navarrette at the Disney Entertainment Showcase at D23: The Ultimate Disney Fan Event on August 14, 2026 in Anaheim, California. Matt Winkelmeyer/Getty Images for Disney/AFP (Photo by Matt Winkelmeyer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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Marvel Studios confirmó el elenco principal de X-Men durante el evento D23, celebrado el 15 de agosto de 2026 en Anaheim, California. Kevin Feige y el director Jake Schreier encabezaron la presentación, en la que Sadie Sink apareció como la nueva Jean Grey y se anunció que Adam Driver interpretará al antagonista Nathaniel Milbury, conocido como Míster Siniestro. La película será la primera producción del equipo mutante desarrollada directamente bajo el sello del MCU, la continuidad compartida que conecta las películas y series de Marvel.

Los mutantes elegidos por Marvel

El reparto incluye a Kit Connor, conocido por Heartstopper, como Scott Summers/Cíclope. Christopher Abbott asumirá el papel de Charles Xavier/Profesor X, mientras que Samara Weaving interpretará a Emma Frost. La formación anunciada se completa con Inde Navarrette como Rogue y Maya Boyd como Storm/Tormenta.

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Sink ya habría debutado como Jean Grey en Spider-Man: Un nuevo día, aunque su identidad había permanecido rodeada de especulaciones. Durante el panel, la actriz dijo que era maravilloso poder hablar finalmente del personaje después de varios meses sin confirmar públicamente su participación.

Los actores tomarán papeles asociados con varias etapas de las películas anteriores. Sink sucede a Famke Janssen y Sophie Turner; Abbott sigue el camino de Patrick Stewart y James McAvoy como Profesor X. Connor será el nuevo Cíclope después de James Marsden y Tye Sheridan, mientras Navarrette recoge el papel interpretado antes por Anna Paquin. Boyd tendrá un personaje que ya pasó por las manos de Halle Berry y Alexandra Shipp.

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Según la información publicada tras el panel, los acuerdos con varios integrantes se cerraron poco antes de D23. Eso permitió que Marvel Studios presentara en conjunto a buena parte del equipo. Feige aclaró que todavía quedan incorporaciones por anunciar, por lo que esta alineación no representa necesariamente al grupo completo que aparecerá en pantalla.

Míster Siniestro y el equipo creativo

Driver participó mediante un video grabado desde Pinewood Studios. El actor explicó que llevaba años conversando con Feige sobre una posible incorporación al MCU y que ambos encontraron en X-Men el proyecto adecuado. Su elección introduce a un enemigo que las películas anteriores de los mutantes no habían utilizado como antagonista principal.

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En los cómics, Nathaniel Milbury es un científico obsesionado con el gen mutante y con la posibilidad de modificarlo. No nació como mutante, pero sus experimentos y su relación con Apocalipsis terminaron dándole habilidades sobrehumanas e inmortalidad. Esa historia lo conecta directamente con la manipulación genética y con algunos de los linajes más importantes de los X-Men, aunque Marvel Studios todavía no reveló qué elementos adaptará la película.

El guion quedó en manos de Lee Sung Jin y Joanna Calo, quienes ya colaboraron con Schreier en proyectos como Thunderbolts y la serie Beef, distribuida por Netflix. Tampoco se difundió una sinopsis oficial, por lo que se desconoce cómo se formará el equipo, qué relación tendrá con Míster Siniestro o cuáles serán los demás personajes involucrados.

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La producción será posible dentro de Marvel Studios tras la adquisición de 20th Century Fox por Disney en 2019. Los personajes, creados por Stan Lee y Jack Kirby en 1963, protagonizaron desde 2000 una saga cinematográfica iniciada bajo la dirección de Bryan Singer. La nueva película cambiará al reparto principal y colocará sus historias dentro de la misma continuidad que el resto de los héroes de Marvel.

ANAHEIM, CALIFORNIA - AUGUST 14: (L-R) Samara Weaving, Christopher Abbott, Kit Connor, Jake Schreier, Sadie Sink, and Kevin Feige, President, Marvel Studios, speak onstage at the Disney Entertainment Showcase at D23: The Ultimate Disney Fan Event on August 14, 2026 in Anaheim, California. Jesse Grant/Getty Images for Disney/AFP (Photo by Jesse Grant / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

El camino hacia el estreno de X-Men

Feige adelantó que Spider-Man: Brand New Day y Avengers: Doomsday funcionarán como puentes hacia esta etapa. Según el productor, los acontecimientos de Doomsday conducirán a Avengers: Secret Wars, película que abrirá paso a una nueva era centrada en los mutantes y los X-Men.

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Avengers: Doomsday tiene previsto llegar a los cines el 18 de diciembre de 2026. La producción recuperará a varios actores de las películas de Fox: Stewart volverá como Profesor X, Ian McKellen como Magneto, Marsden como Cíclope, Rebecca Romijn como Mystique y Alan Cumming como Nightcrawler. Channing Tatum también retomará a Gambito, personaje que interpretó en Deadpool & Wolverine.

Ese regreso temporal del elenco anterior convivirá con la presentación de nuevos intérpretes para la película de X-Men. Marvel Studios todavía no explicó si ambas generaciones llegarán a encontrarse o si los sucesos de Avengers: Secret Wars justificarán el cambio de actores dentro de la historia.

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Las fuentes coinciden en que X-Men se estrenará durante 2028, pero entregan fechas diferentes. Una ubica su lanzamiento el 5 de mayo, mientras otra informa que llegará el 8 de agosto. Marvel Studios aún debe aclarar cuál de esos días integra su calendario definitivo y Feige anticipó que los próximos meses traerán nuevos anuncios sobre el reparto.