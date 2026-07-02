Juli Poggio defendió a Daniela Celis tras la crítica de Mica Viciconte: “Un escote no le falta el respeto a nadie”

La influencer salió a defender a su amiga luego del planteo que hizo la exCombate en un programa de streaming (Video: La casa Mundial- La Casa stream)

Mica Viciconte y Daniela Celis protagonizaron un cruce que dividió opiniones dentro y fuera de la pantalla. El disparador fue el look que Daniela eligió para ir a trabajar a La Jugada (Telefe Streams): una camiseta blanca con la bandera argentina, ajustada y sin corpiño, que dejaba a la vista la marca de sus pezones. Frente a sus compañeros y sin filtro, Mica cuestionó esa elección al aire, el clip se viralizó de inmediato y encendió una discusión que llegó hasta Juli Poggio, una de las amigas más cercanas de Daniela, quien respondió primero en sus redes y luego al aire de su propio programa en La Casa Stream.

La primera reacción de Juli llegó por Instagram. Antes de hablar al aire, publicó una historia con un texto de autoría de Lucas Mata que fue directo al punto: “Comparar partes del cuerpo femenino con objetos o utilizar términos despectivos para referirse a ellas me parece un retroceso”. El texto continuó: “Ojalá empecemos a dejar un poco de lado la soberbia y entendamos que nuestra mirada no es una verdad absoluta”.

PUBLICIDAD

El posteo no mencionó a Mica por su nombre, pero el contexto lo hacía innecesario. Las frases que siguieron fueron igualmente directas: “El respeto también es no decirle a otra persona cómo debe expresar su estética, su feminidad o su sexualidad. Un escote no le falta el respeto a nadie, no daña a ningún niño, ni convierte a una mujer en menos profesional, menos valiosa o peor madre”.

El cierre del texto planteó la discusión en términos de libertad: “La libertad también consiste en respetar las elecciones de los demás, aunque no sean las que nosotros haríamos. Mostrar un escote o no mostrarlo debería ser siempre una elección propia, nunca un motivo de juicio”. Juli agregó al pie: “Va para cualquiera con este pensamiento de mierda”.

PUBLICIDAD

Juli Poggio publica un texto en redes sociales que cuestiona la comparación de partes del cuerpo femenino con objetos y defiende la autonomía de las mujeres en su elección de vestimenta.

Pocas horas después, llevó el tema a su programa. Arrancó pidiendo un momento para ordenarse: “Un tema en la mesa que lo quiero respirar profundo y hablar tranquila porque me enerva un poquito cuando hay una situación así con una persona que amo, que es tan amiga mía y cuando tocan a los míos es como una fibra muy, muy delicada que me agarra”.

Describió el episodio con detalle y sin eufemismos: “Un clip que se viralizó de Mica Viciconte diciéndole a Dani Celis que fue muy desubicada a trabajar solamente porque tenía puesta una remerita blanca donde se le marcaban los pezones. Llamándole a los pezones aureolas y llamándole las luces altas del auto cuando tiene nombre y es una teta”.

PUBLICIDAD

La referencia a la maternidad apareció enseguida. Juli señaló que Mica, siendo madre, debería entender mejor que nadie que el cuerpo de una mujer que amamanta tiene otra relación con la exposición: “Cuando una es mamá tiene la teta disponible para sacarla en cualquier lugar, dársela a su bebé”.

“Me parece también que no estuvo buena la forma en que se lo dijo, porque tranquilamente si vos sos una buena compañera podés, si tenés que decirle algo a una mina con la que tenés confianza”, aseguró. Y agregó: “Para mí cada uno es libre de ponerse lo que quiera y fijarse en lo que se pone otra persona es hablar más de uno, de la inseguridad que uno tiene, que lo que se pone la otra persona”.

PUBLICIDAD

En medio del comienzo del streaming, Mica Viciconte y Daniela Celis protagonizaron un fuerte ida y vuelta a raíz del vestuario de la exparticipante de Gran Hermano (La Jugada - Telefe Streams)

La convicción de Juli sobre las intenciones de Daniela fue total. “Estoy segura que Dani se puso esa remerita blanca crop top y no lo hizo con ninguna intención de nada”. Y sumó: “Solamente que, bueno, tiene unas tetas que se le notan los pezones, son pezones”.

“Tranquilamente se lo podría haber dicho en privado de última, si tan desubicado le parece que se marque un pezón y no de esta manera, exponiéndola en su propio programa, haciéndola quedar mal, haciéndola sentir mal y llamándola de esta manera tan despectiva, así como aureolas a una tetita. Chicos, por favor, hashtag free the nipple. Dejen a las tetas ser”, sentenció

PUBLICIDAD

La falta de sororidad fue otro de los ejes que Juli desarrolló con énfasis. “Somos todas mujeres. Dani también es mamá, como que siento que cero sororidad en ese sentido”. Y amplió el cuestionamiento hacia los comentarios en redes: “Todas las mujeres en comentarios queriéndola rebajar a Dani diciendo que busca una aprobación de alguien. No busca una aprobación de nadie. Es una mujer libre que se le cantó el quinto forro del orto ponerse una remerita blanca”.

La pregunta con la que cerró su argumento fue la más concreta de toda la charla: “¿Qué mirás? Llegás, ves una compañera y le mirás las tetas. Por favor, dejen vivir y dejen a los pezones ser”.

PUBLICIDAD

La exCombate hizo frente a las críticas de la influencer (Video: Intrusos-América TV)

La respuesta de Mica no tardó en llegar. Al aire de Intrusos (América TV), la conductora aclaró el alcance de sus palabras y a despejar cualquier lectura personal sobre el episodio. “Lo que dije fue un contexto de una situación que estamos en un programa, que es un canal de la familia, que hay una área de protección al menor y que para eso hay en ciertos programas ciertos códigos de vestimenta”, explicó. Para ilustrarlo, recurrió a una comparación: “En el noticiero, decime a quién viste con una transparencia. A nadie, no la vas a ver”.

Mica fue enfática en separar el comentario de cualquier intención de atacar a su compañera. “No fue un comentario contra ella, sino como que para mí en ciertos programas acá vos no podés venir con una transparencia”. Sobre el vínculo con Daniela tras el episodio, fue escueta y contundente: “Superbién. No, no, superbién, superbién. No, no, no quedó mal”. Aunque cerró esa parte con una advertencia sobre los límites del canal: “Tampoco podés mostrar la teta porque te levantan el programa”.

PUBLICIDAD

Cuando el cronista le mencionó la respuesta de Juli Poggio, la reacción de Mica fue de sorpresa y distancia. “Me sorprende que una persona que trabaja también en la tele salte con eso. Pero bueno, es amiga también de Dani, es entendible, pero entendió cualquier cosa”. Y remató con una observación sobre la autoría del texto: “No lo tomo para mí, está robado a otro”,