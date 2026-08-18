Qatar espera un acuerdo de Irán y Omán sobre el estrecho de Ormuz para reanudar las negociaciones con Estados Unidos

Un dron y un sistema de misiles iraní se exhiben en la plaza Azadi, en Teherán, Irán, el 30 de julio de 2026 (Majid Asgaripour/WANA vía REUTERS)

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El portavoz qatarí del Ministerio de Exteriores, Majed al Ansari, aseguró este martes que espera que Teherán y Mascate lleguen a un acuerdo para la navegación en el estrecho de Ormuz, el principal punto de fricción desde la guerra en Irán, para reanudar las negociaciones con Estados Unidos para un alto el fuego.

“Con respecto a las negociaciones de Omán, no tengo nada nuevo que añadir por ahora, salvo que seguimos esperando un acuerdo entre las dos partes, lo que, por supuesto, conducirá a la reanudación de las negociaciones, si Dios quiere, y al restablecimiento del alto el fuego y a la prevención de una escalada en la región”, afirmó en una rueda de prensa en Doha.

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Indicó que la atención de Qatar como mediador se centra en “retomar el memorando de entendimiento” rubricado entre Estados Unidos e Irán el pasado junio, pero posteriormente roto, y en “reanudar las negociaciones entre ambas partes”.

Irán cerró el paso por Ormuz desde mediados de julio, tras nuevos bombardeos estadounidenses contra el sur del territorio iraní, a los que la República Islámica respondió también atacando objetivos de EEUU en países de Medio Oriente.

Como condición ha exigido a Estados Unidos que ponga fin a la guerra, levante el bloqueo sobre sus puertos y buques y le permita vender su petróleo en mercados internacionales a cambio de la reapertura del estrecho.

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Teherán, que sigue negociando con Omán —país ribereño al estrecho de Ormuz—, insiste en mantener el control del estrecho y cobrar a los buques que lo crucen unas tasas por servicios marítimos, de seguridad y medioambientales, algo a lo que Estados Unidos se niega.

Una densa columna de humo se eleva desde la refinería de petróleo de Saudi Aramco en Ras Tanura, Arabia Saudita (REUTERS/Stringer/Archivo)

Nuevo ataque de los rebeldes hutíes

En otro orden, los rebeldes hutíes de Yemen atacaron con drones una refinería de Aramco en Jizán, en el suroeste de Arabia Saudita, en un nuevo episodio de la escalada que enfrenta al movimiento insurgente con Riad y que volvió a golpear infraestructura energética cerca de la frontera entre ambos países.

Según reportaron los medios vinculados a los insurgentes, la ofensiva tuvo como blanco una instalación de la petrolera saudita en la región de Jizán. La agencia Saba, controlada por los hutíes, citó a una fuente militar que aseguró que las llamadas Fuerzas Armadas yemeníes atacaron “con varios drones” la refinería de Aramco y sostuvo que la operación fue precisa.

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La misma fuente afirmó que el ataque constituyó “una respuesta a la violación del espacio aéreo yemení” sobre provincias del norte de Yemen, entre ellas Saada y Hayah. Hasta el momento, ni el gobierno saudita ni la compañía estatal habían reaccionado públicamente a esa versión.

El episodio se produjo pocos días después de otra acción reivindicada por los hutíes contra instalaciones de Aramco en la zona de Najrán, también en el sur saudita. La repetición de estos ataques expuso una intensificación de las operaciones contra objetivos petroleros sauditas en áreas próximas al límite con Yemen.

La nueva ofensiva se inscribe en un deterioro más amplio del escenario regional. El mes pasado cayó la tregua que regía desde 2022 entre los hutíes y el gobierno yemení respaldado por Arabia Saudita, lo que reabrió un frente de inestabilidad en una guerra que comenzó en 2014 y que ya dejó cientos de miles de muertos, además de una profunda crisis humanitaria en el país más pobre de la península arábiga.

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