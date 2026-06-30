Teleshow

Wanda Nara planea hacerse un retoque estético y lo consultó con sus seguidores: “¿Me los saco o me los dejo?”

La empresaria contó que tiene unas marcas de nacimiento en su rostro que suele eliminar de manera digital y ahora contempla pasar por el quirófano

Guardar
Google icon
Los retoques estéticos que quiere Wanda Nara

La posibilidad de que Wanda Nara elimine dos lunares de su rostro con un procedimiento láser desató una conversación inesperada entre sus seguidores. La empresaria de la farándula argentina recurrió a su cuenta de TikTok para compartir la inquietud que la acompaña desde hace años y pedir la opinión de su audiencia. En el breve video, Wanda planteó directamente la consulta: “Tengo dos lunares desde siempre. En algunas fotos me los sacan, me vuelan uno, el otro a ambos y a veces me los dejan… ¿Qué dicen? ¿Me los saco?”, abrió el debate.

La influencer explicó que no puede acceder a su perfil original de Tik Tok y, por eso, eligió este reciente regreso a la plataforma para hablar sobre una decisión estética. No es la primera vez que Wanda expone sus dilemas personales ante el público, pero esta vez la conversación giró en torno a su imagen y la autenticidad de las marcas en su piel.

PUBLICIDAD

La empresaria detalló que los lunares están junto a su nariz y que forman parte de su rostro “desde que nació”. Wanda relató: “Me dijeron que con láser te los podés sacar. Entonces, la opción uno es no te lo saques y la opción dos es sacátelos. Los tengo desde que nací y son muy míos”, expresó, evidenciando el apego personal a esas marcas.

El caso de Wanda Nara expuso cómo los retoques estéticos y la imagen pública se convierten en un tema colectivo en la farándula argentina
El caso de Wanda Nara expuso cómo los retoques estéticos y la imagen pública se convierten en un tema colectivo en la farándula argentina

La consulta pública generó una ola de respuestas inmediatas. Sus seguidores se volcaron a comentar y votar, inclinándose en su mayoría por la opción de que conserve las marcas. Este respaldo masivo subrayó el valor que los usuarios le otorgan a la identidad visual de la empresaria.

PUBLICIDAD

El intercambio en redes sociales demostró que la figura de Wanda, más allá de sus decisiones empresariales y mediáticas, despierta una identificación genuina en su público. Los comentarios subrayaron el carácter distintivo de los lunares y su peso en la construcción de la imagen pública de la empresaria.

En los primeros minutos tras la publicación, se multiplicaron los mensajes de apoyo a favor de que mantenga los lunares. Algunos seguidores la alentaron a preservar aquello que la diferencia, mientras que otros compartieron experiencias similares, mostrando empatía con la disyuntiva de Wanda.

Wanda Nara con cabello rubio largo, con un clip en el lado derecho, mientras unas manos le retocan el peinado. Mira ligeramente a la cámara con una sonrisa
Los seguidores de Wanda Nara votaron en su mayoría por conservar los lunares como parte de su imagen

Quienes participaron del intercambio coincidieron en que “es un detalle fundamental de su imagen habitual”, reforzando la percepción de que las marcas personales pueden adquirir un valor simbólico en la cultura de las celebridades.

El interés de Wanda por un tratamiento láser para eliminar los lunares se da en un contexto donde la conversación sobre los retoques estéticos es cada vez más abierta y pública. La empresaria no solo consultó a especialistas, sino que trasladó la decisión a su audiencia, invitando al debate colectivo.

El procedimiento láser fue recomendado como la vía menos invasiva para remover las protuberancias. El caso de Wanda Nara evidencia que, en el universo de la farándula argentina, los retoques estéticos son mucho más que una cuestión de vanidad. Las intervenciones en la imagen pueden convertirse en un tema de conversación colectivo, especialmente cuando la protagonista invita al público a participar.

Wanda Nara - Fiscalía Benavidez
Wanda Nara contó que los lunares están junto a su nariz y que forman parte de su rostro desde que nació

En este escenario, la empresaria no solo expuso una inquietud personal, sino que transformó la decisión en un acontecimiento compartido. La reacción de sus seguidores revela cómo la autenticidad y la permanencia de ciertos rasgos pueden ser valoradas incluso por encima de la perfección estética.

Mientras resuelve el dilema estético, Wanda se prepara para asistir al Mundial, donde Argentina disputará su próximo partido en Miami. La empresaria contó en sus redes que viajará junto a sus hijosen lo que seguramente se encontrará con su ex, Maxi López, el padre de los adolescentes, quien se encuentra trabajando como parte de la cobertura de Telefe.

Temas Relacionados

Wanda NaraLunaresestéticaTik Tok

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Daniel Melingo, fundador de Los Twist y referente del tango, murió a los 68 años

El músico, con una extensa carrera que abarcó cuatro décadas, falleció en su casa. Hace diez días, en una entrevista con Teleshow, habló de sus nuevos proyectos

Daniel Melingo, fundador de Los Twist y referente del tango, murió a los 68 años

Luisana Lopilato y sus hijos acompañaron a Michael Bublé en su concierto en Irlanda: “Todo es más lindo juntos”

La actriz argentina mostró el tierno momento que vivió con los niños en el show de Dublin, en medio de la gira que continuará en el Reino Unido

Luisana Lopilato y sus hijos acompañaron a Michael Bublé en su concierto en Irlanda: “Todo es más lindo juntos”

La contundente respuesta de Susana Giménez ante las comparaciones con Wanda Nara: “Jamás podrá reemplazarme”

Entre risas y con su clásico dedo en alto, la reconocida conductora cortó las especulaciones sobre el nombre de la empresaria como su sucesora en la pantalla chica

La contundente respuesta de Susana Giménez ante las comparaciones con Wanda Nara: “Jamás podrá reemplazarme”

El desopilante video retro de Wanda Nara y Darío Barassi en plena producción de fotos: “Estás imitando mi pose”

La empresaria y el conductor estrenaron la segunda edición de Love is blind Argentina 2 y divirtieron con un tape del backstage

El desopilante video retro de Wanda Nara y Darío Barassi en plena producción de fotos: “Estás imitando mi pose”

Horacio Embón sorprendió al presentarse con heridas en televisión: “Gracias a los que se han preocupado”

El conductor de 73 años apareció en pantalla con lesiones visibles en la cara y la cabeza, manteniendo la rutina de su programa. Su explicación

Horacio Embón sorprendió al presentarse con heridas en televisión: “Gracias a los que se han preocupado”

DEPORTES

Costa de Marfil-Noruega, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: inició el duelo definitorio en Dallas

Costa de Marfil-Noruega, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: inició el duelo definitorio en Dallas

Francia-Suecia, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

El elogio de Zlatan Ibrahimovic al arquero de Paraguay Orlando Gill tras la histórica presentación ante Alemania: “El partido de su vida”

Inesperada eliminación de Francisco Cerúndolo en Wimbledon tras ser campeón del ATP de Queen’s: perdió en primera ronda

La exestrella de la NFL Chris Johnson, anunció que padece ELA y conmovió al deporte estadounidense

TELESHOW

Daniel Melingo, fundador de Los Twist y referente del tango, murió a los 68 años

Daniel Melingo, fundador de Los Twist y referente del tango, murió a los 68 años

Luisana Lopilato y sus hijos acompañaron a Michael Bublé en su concierto en Irlanda: “Todo es más lindo juntos”

La contundente respuesta de Susana Giménez ante las comparaciones con Wanda Nara: “Jamás podrá reemplazarme”

El desopilante video retro de Wanda Nara y Darío Barassi en plena producción de fotos: “Estás imitando mi pose”

Horacio Embón sorprendió al presentarse con heridas en televisión: “Gracias a los que se han preocupado”

INFOBAE AMÉRICA

Cómo es el operativo internacional para asistir a Venezuela tras el devastador terremoto

Cómo es el operativo internacional para asistir a Venezuela tras el devastador terremoto

Estudios revelan que el parto en los primates puede ser más difícil que en los humanos

El Instituto Guatemalteco de Migración anuncia nuevas oficinas regionales en cuatro departamentos

Congreso de Honduras sin consensos para aprobar reformas energéticas

Costa Rica cerró 16 escuelas por baja matrícula en el ciclo lectivo actual