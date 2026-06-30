Wanda Nara planea hacerse un retoque estético y lo consultó con sus seguidores: “¿Me los saco o me los dejo?”

Los retoques estéticos que quiere Wanda Nara

La posibilidad de que Wanda Nara elimine dos lunares de su rostro con un procedimiento láser desató una conversación inesperada entre sus seguidores. La empresaria de la farándula argentina recurrió a su cuenta de TikTok para compartir la inquietud que la acompaña desde hace años y pedir la opinión de su audiencia. En el breve video, Wanda planteó directamente la consulta: “Tengo dos lunares desde siempre. En algunas fotos me los sacan, me vuelan uno, el otro a ambos y a veces me los dejan… ¿Qué dicen? ¿Me los saco?”, abrió el debate.

La influencer explicó que no puede acceder a su perfil original de Tik Tok y, por eso, eligió este reciente regreso a la plataforma para hablar sobre una decisión estética. No es la primera vez que Wanda expone sus dilemas personales ante el público, pero esta vez la conversación giró en torno a su imagen y la autenticidad de las marcas en su piel.

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La empresaria detalló que los lunares están junto a su nariz y que forman parte de su rostro “desde que nació”. Wanda relató: “Me dijeron que con láser te los podés sacar. Entonces, la opción uno es no te lo saques y la opción dos es sacátelos. Los tengo desde que nací y son muy míos”, expresó, evidenciando el apego personal a esas marcas.

El caso de Wanda Nara expuso cómo los retoques estéticos y la imagen pública se convierten en un tema colectivo en la farándula argentina

La consulta pública generó una ola de respuestas inmediatas. Sus seguidores se volcaron a comentar y votar, inclinándose en su mayoría por la opción de que conserve las marcas. Este respaldo masivo subrayó el valor que los usuarios le otorgan a la identidad visual de la empresaria.

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El intercambio en redes sociales demostró que la figura de Wanda, más allá de sus decisiones empresariales y mediáticas, despierta una identificación genuina en su público. Los comentarios subrayaron el carácter distintivo de los lunares y su peso en la construcción de la imagen pública de la empresaria.

En los primeros minutos tras la publicación, se multiplicaron los mensajes de apoyo a favor de que mantenga los lunares. Algunos seguidores la alentaron a preservar aquello que la diferencia, mientras que otros compartieron experiencias similares, mostrando empatía con la disyuntiva de Wanda.

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Los seguidores de Wanda Nara votaron en su mayoría por conservar los lunares como parte de su imagen

Quienes participaron del intercambio coincidieron en que “es un detalle fundamental de su imagen habitual”, reforzando la percepción de que las marcas personales pueden adquirir un valor simbólico en la cultura de las celebridades.

El interés de Wanda por un tratamiento láser para eliminar los lunares se da en un contexto donde la conversación sobre los retoques estéticos es cada vez más abierta y pública. La empresaria no solo consultó a especialistas, sino que trasladó la decisión a su audiencia, invitando al debate colectivo.

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El procedimiento láser fue recomendado como la vía menos invasiva para remover las protuberancias. El caso de Wanda Nara evidencia que, en el universo de la farándula argentina, los retoques estéticos son mucho más que una cuestión de vanidad. Las intervenciones en la imagen pueden convertirse en un tema de conversación colectivo, especialmente cuando la protagonista invita al público a participar.

Wanda Nara contó que los lunares están junto a su nariz y que forman parte de su rostro desde que nació

En este escenario, la empresaria no solo expuso una inquietud personal, sino que transformó la decisión en un acontecimiento compartido. La reacción de sus seguidores revela cómo la autenticidad y la permanencia de ciertos rasgos pueden ser valoradas incluso por encima de la perfección estética.

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Mientras resuelve el dilema estético, Wanda se prepara para asistir al Mundial, donde Argentina disputará su próximo partido en Miami. La empresaria contó en sus redes que viajará junto a sus hijosen lo que seguramente se encontrará con su ex, Maxi López, el padre de los adolescentes, quien se encuentra trabajando como parte de la cobertura de Telefe.