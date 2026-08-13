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La felicidad de Gastón Pauls y Agustina Cherri por el logro de su hija Muna: “Un sueño que parecía imposible”

La adolescente continúa con su formación en el plano artístico y compartió su nuevo paso en la industria musical

Gastón Pauls y Agustina Cherri celebraron el paso de su hija Muna en su camino artístico (Instagram)
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Durante años, Muna Pauls Cherri cantó sola en su cuarto, inventó canciones y se imaginó en escenarios que todavía no existían. La hija de Gastón Pauls y Agustina Cherri se formó en busca de su sueño y fue cumpliendo cada paso hasta que llegó uno de esos logros que se celebran. A los 17 años, firmó contrato con una importante discográfica para iniciar formalmente su camino profesional.

“Hoy puedo decir algo que durante muchísimo tiempo quise gritar”, escribió en sus redes. Y lo gritó. El anuncio llegó cargado de la emoción de quien sabe exactamente cuánto costó llegar hasta ahí. Porque Muna no olvidó a la nena que fue: la que insistió, se frustró, lloró, se ilusionó y volvió a empezar. “Quiero correr a contarle que lo logró”, escribió, hablándole a esa versión de sí misma. “Esto no es el final del sueño. Es el principio”, señaló.

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Así celebró su vínculo contractual con Sony Music y 5020 RCRDS y se mostró en la foto con Afo Verde, CEO de la discográfica en Latin-Iberia, a quien agradeció por confiar en ella “desde el día uno”, y el productor Andrés Saavedra, “por estar siempre”. En su texto también citó al multipremiado productor Rafael Arcaute “por haberme visto y entendido tan fácil”.

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Sus padres, Agustina Cherri y Gastón Pauls, lo vieron todo desde cerca y a pesar de sus ocasionales diferencias, siempre tuvieron en claro el respaldo y apoyo a su hija mayor. Y también estuvieron en este momento, para celebrar y apuntalar como cada día de su vida.

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Gastón publicó una foto de Muna de bebé y le escribió unas sentidas palabras: “Es tanta la admiración y el amor que siento que vivo con los ojos abiertos y humedecidos. Soy un bendecido. Ser tu padre es el mayor de los regalos que esta vida me ha dado”, expresó el actor. Y cerró con una promesa y un consejo: “Llevá tu talento, tu luz y tu humildad a donde desees. Allí estaré. A tu lado. Siempre. Te amo”.

El orgullo de Gastón Pauls por el logro de Muna
El orgullo de Gastón Pauls por el logro de Muna

Por su parte, Agustina también usó las redes para celebrar a su hija. “Sabía que este día iba a llegar, lo soñaste, te preparaste, estudiaste, y lo lograste”, escribió la actriz, quien además destacó la seguridad con la que Muna tomó esta decisión. “Me da mucho orgullo ver con la seguridad que elegís este nuevo comienzo. Estás lista. Y yo estaré para siempre a tu lado”, sumó.

El logro de Muna no es casual. Aunque creció en una familia de artistas, su formación fue sistemática y sostenida desde la infancia. Canta desde los dos años y tomó clases formales de canto desde los seis. A los 11 les pidió a sus padres empezar a mostrarse públicamente y subió su primer cover. Desde entonces, no paró.

En paralelo a la escuela, tomó clases de piano, guitarra, composición y fonoaudiología. También viajó a Nueva York para perfeccionarse a través del programa Go Broadway, vinculado a Manhattan College, donde estudió técnica vocal, interpretación, danza, teatro e improvisación.

Agustina Cherri también felicitó a su hija
Agustina Cherri también felicitó a su hija

Su camino también tuvo momentos de exposición temprana. Compartió escenario con Luciano Pereyra y Zoe Gotusso, y en su fiesta de 15 cantó junto a Fabiana Cantilo y Benjamín Amadeo. Y como muestra de su curiosidad, también se probó en el modelaje.

En cuanto a su estilo, Muna lo describió como una mezcla de música actual con influencias que van desde la bossa nova hasta Luis Alberto Spinetta, muchas de ellas incorporadas gracias a sus padres. De hecho, en las imágenes que compartió Cherri se la ve y se la escucha en sus primeros años de vida, cantando “Si es amor”, de Fito Páez. Y en el de Pauls aparece bailando “Eleanor Rigby” de Los Beatles. Postales de un legado que recién empieza.

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