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América TV está de luto por la muerte de Godofredo Lozano, director de legales del canal: la despedida de los conductores

La pantalla del canal puso un lazo negro por el fallecimiento de su compañero. La tristeza de Rodrigo Lussich, Adrián Pallares, Marina Calabró y Facundo Pastor

El canal puso la cinta de luto por la muerte del gerente de legales, una persona muy querida por sus compañeros (Video: Intrusos/ América TV)
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La pantalla de América TV exhibió un lazo negro junto a su logo en señal de luto por el fallecimiento de Godofredo Lozano, quien se desempeñó durante más de dos décadas como director del departamento de legales del Grupo América. Figuras como Luis Ventura, Facundo Pastor, Marina Calabró, Rodrigo Lussich y Adrián Pallares lamentaron la pérdida de su compañero.

La señal emitió un comunicado en el que expresó: “Lamentamos profundamente el fallecimiento de Godofredo Lozano, quien fue un valioso integrante del equipo de Legales. Acompañamos con profundo pesar a su familia, amigos y compañeros en este momento tan doloroso e inesperado. En sus más de 20 años en la empresa, Godo supo ganarse nuestro respeto por su compromiso y dedicación, y nuestro cariño por su alegría, sabiduría y sencillez. Descansá en paz, querido Godo”.

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Godofredo Lozano
El Grupo América despide a Godofredo Lozano, su jefe de legales durante 20 años y una persona muy querida por sus compañeros

Durante la emisión del programa Intrusos, los conductores Rodrigo Lussich y Adrián Pallares dedicaron palabras de despedida y lamento por la pérdida de Lozano. Lussich manifestó: “Tenemos que dar una noticia que realmente nos apena muchísimo a toda la familia de América. Inesperado, por cierto, porque tenía algún problema de salud, pero no nos esperábamos este desenlace, que es la muerte del jefe de legales, el abogado de este canal, Godofredo Lozano, con quien hemos trabajado mucho tiempo”.

Una persona divina, un gran profesional, además llevando adelante tantísima cantidad de casos del canal, de los conductores, de los panelistas, de los contratos. Fanático de Estudiantes, fue a la cancha el otro día. Tenía que hacerse algo que tenía que ver con reemplazar una válvula de la aorta. La operación no se pudo hacer y lamentablemente perdió la vida al día siguiente. Así que estamos muy consternados por esto”, se lamentó el conductor.

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Los conductores lamentaron el fallecimiento del director del área de legales del Grupo América (Video: Primicias Ya/ América TV)

Por su parte, Pallares agregó: “Era un compañero bárbaro, como decía Rodrigo. A nosotros siempre nos ayudó. Imagínense la cantidad de barbaridades que decimos y como manejaba legales siempre ponía su hombro para ayudarnos cuando llegaban las cartas documentos o los posibles juicios”.

“Un tipo entrañable. Un tipo que esta casa quiere mucho, lo va a seguir queriendo, un compañero de todos nosotros y es una noticia de lo más triste que tenemos que dar. Hemos hecho este programa durante dos horas pensando en este momento en que teníamos que despedir a Godo, a nuestro querido Godo. Así que un abrazo enorme a su familia, a todos sus amigos y siempre lo vamos a recordar”, afirmó el periodista.

godofredo lozano
“Un abrazo grande a ese hincha fanático del Pincharrata. Dios te tenga en la Gloria”, afirmó, conmovido, Luis Ventura

Marina Calabró y Luis Ventura también se manifestaron conmovidos por la noticia. Bajo el graph “¡Hasta siempre, Godo!”, dirigieron palabras a su familia. “Antes de irnos, queremos mandarle un abrazo fortísimo a la familia de Godofredo Lozano que ha sido por años el director de legales”. comenzó diciendo al final de Primicias Ya.

“Era un hombre que siempre estaba a tiro del teléfono, que siempre tenía una solución para esos temas vidriosos donde habían unas cautelares, donde a los periodistas se nos hace difícil hablar. Él siempre desde la prudencia, la racionalidad, la amorosidad, el buen trato, la disposición, el don de gente, siempre le encontraba una solución para poder cumplir con nuestra labor periodística en libertad y, a su vez, ser respetuosos de la decisión de la Justicia”, manifestó. A su lado, Ventura destacó su fanatismo por el club de La Plata y se lo vio muy sensibilizado.

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Godofredo Lozano junto a Ximena Scalfaro y Fabián Ortiz en la fiesta de fin de año de 2025

“Un abrazo grande a ese hincha fanático del Pincharrata. Dios te tenga en la Gloria”, afirmó, conmovido. En la misma línea, el histórico productor de Intrusos, Julián León, se manifestó en las redes. “Murió ‘Godo’, tristeza absoluta, compartimos muchos años en América TV, mis condolencias a su familia”, escribió en X.

Facundo Pastor desde su ciclo radial en La Red le dedicó palabras de afecto. “Quiero dedicarle el programa a un querido amigo que se fue, Godofredo Lozano, el abogado de la empresa. Me enteré en horas de la mañana por alguien muy cercano a él que Godo había muerto”, comenzó en Pastor 910. “Para todos los que tenemos muchos años en esta empresa ha sido un golpe durísimo porque él ha sido sinónimo de diálogo, de conocimiento, de sabiduría. Encabezaba el equipo interno de abogados del Grupo América y es una pérdida enorme para la empresa y desde lo personal, he tenido charlas que las voy a atesorar siempre sobre este trabajo, sobre lo jurídico. Hemos batallado juntos por cosas que uno quería poner al aire y no se podían. Se fue uno de los buenos”, manifestó.

godofredo lozano
Carlos Torres y José Nuñez junto a Godofredo Lozano, quien se ganó el cariño de sus compañeros durante dos décadas de trabajo en el Grupo América

Era un tipo entrañable. Muy futbolero. Así que quiero dedicarle el programa a él, homenajearlo, y creo que por este comentario él me estaría puteando”, bromeó el periodista. “Todavía están acá en su despacho, enfrente de la radio, sus cuadros de Bilardo. Vos entrabas a su despacho y él te decía: ‘doctor y campeón Bilardo’. También un cuadro con una formación de Zubeldía”, detalló, con minuciosidad. “Vio el martes al Pincha en la cancha, el último partido que jugó contra Universidad Católica, y después subió”, resaltó, mientras destacaba que era oriundo de La Plata.

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