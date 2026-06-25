Wanda Nara reveló que llegará al Mundial acompañada de sus hijos: “Ahora sí, nos vamos”

Wanda Nara confirmó que viajará al Mundial 2026 en Estados Unidos junto a sus hijos y despejó las especulaciones sobre su presencia en el torneo

Con una foto desde el asiento trasero de un auto junto a uno de sus hijos, Wanda Nara confirmó este jueves que viajará a los Estados Unidos para seguir el Mundial 2026, en medio de su conflicto judicial y mediático con Mauro Icardi. “Visas. Ahora sí nos vamos al mundial”, escribió en sus historias de Instagram, sellando así semanas de especulaciones sobre si la conductora haría el viaje o no.

La imagen, publicada en su cuenta, la muestra junto a Benedicto, uno de los hijos que tuvo con Maxi López, ambos sonrientes dentro de un vehículo. La publicación llegó horas después de que fuera fotografiada en el barrio porteño de Palermo, donde realizó el trámite de la visa en una sede consular. Las imágenes del episodio circularon en redes sociales y mostraron a la empresaria esperando su turno y sacándose selfies con quienes la reconocieron en el lugar.

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Wanda Nara anunció en Instagram que ya tiene las visas para ir al Mundial 2026 y publicó una foto junto a su hijo Benedicto

El viaje no será una decisión personal aislada. Según trascendió, Wanda irá al torneo convocada por Telefe y por una marca de skincare. Por su parte, Icardi había pedido más días con sus hijas, que se quedarían con el padre hasta el 10 de julio, lo que despeja el camino para que Nara viaje sin que eso afecte la tenencia acordada de las menores.

El viaje llega en uno de los momentos de mayor tensión pública entre Wanda y el delantero. En las horas previos al anuncio, la empresaria cargó duramente contra Icardi en redes sociales por dos frentes distintos: su actitud frente a los problemas de salud de su hija y sus salidas nocturnas en Buenos Aires junto a la China Suárez. Sobre el primer punto, fue contundente: “Nunca en cinco meses se interesó en pedir una radiografía, una ecografía o una resonancia magnética, que sí le hacíamos cada cierta cantidad de días para ver la evolución. Mauro nunca se comunicó con los médicos de ella”, dijo, a través de una comunicación telefónica con SQP (América TV).

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La conductora defendió en el ciclo de Yanina Latorre su rol materno tras la denuncia de su expareja por presunta negligencia y aseguró que el tratamiento de su hija nunca fue interrumpido (Video: SQP/ América TV)

Sobre las salidas de Icardi con su pareja, Wanda también fue directa en sus redes. “Se muestra borracho en discotecas. Eso es preocupante, más un papá que ve a sus hijas tan poco que se la pase en una discoteca y al otro día durmiendo todo el día porque trasnochó. Un horror”, escribió en X. Las declaraciones se produjeron en el contexto del episodio del boliche Tequila, donde, a su vez, la China Suárez protagonizó un altercado con una joven relacionista pública que había atraído la atención de Icardi.

El viaje al Mundial no será el primero de Wanda en un torneo de esta magnitud. La empresaria tiene historia en esos escenarios, aunque esta vez la situación personal que la rodea le agrega una capa adicional de exposición. El anuncio del viaje llegó en medio de la disputa mediática y judicial que mantiene con Icardi, lo que convirtió la publicación de la visa en un mensaje con más de una lectura posible: la de una madre que se lleva a sus hijos a alentar a la Selección y la de una figura pública que sigue construyendo su agenda profesional con independencia del conflicto.

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La Selección Argentina continúa su camino en el Mundial 2026, que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá. Tras las victorias ante Argelia y Austria (esta última con doblete de Lionel Messi, que lo convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales con 18 tantos), el equipo dirigido por Lionel Scaloni se prepara para su tercer partido de la fase de grupos frente a Jordania, este sábado a las 23:00 (hora argentina) en Dallas. Ese partido cerrará el Grupo J y definirá las posiciones finales de la zona.