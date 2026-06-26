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Wanda Nara sumó a Eka Ojeda a su agencia de modelaje: “Una de las nuevas caras argentinas”

Luego del escándalo que protagonizó la chica de 22 años con Mauro Icardi y la China Suárez en un boliche de Costanera, la joven apuesta por una nueva faceta en su vida de la mano de la empresaria

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Mujer rubia toma un autorretrato en un espejo con un teléfono móvil. En el fondo hay azulejos en la pared, un lavabo y un grifo. Se ve una persona reflejada
Ekaterina Ojeda se lanzó como modelo en la agencia de Wanda Nara (Instagram)

Wanda Nara lleva pocas semanas al frente de su propia agencia de modelos, World Marketing Models, y cada nueva incorporación genera atención. Pero la última la superó a todas. En las últimas horas sumó a Ekaterina Ojeda, la joven de 22 años que estuvo en el centro del escándalo protagonizado por Mauro Icardi y la China Suárez en un boliche de Costanera. La movida no pasó desapercibida.

La agencia lo anunció con un post en blanco y negro y una story estilo polaroid. El pie de foto no dejó lugar a dudas sobre el perfil que busca la agencia: “Ekaterina Ojeda. Modelo, influencer y una de las nuevas caras argentinas. Bienvenida a World Marketing Models.” La publicación acumuló 744 “me gusta” y 141 comentarios en minutos.

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El nombre de Ekaterina había circulado días antes por otro motivo. Según el relato que difundió Yanina Latorre, Icardi se acercó a ella en el VIP del boliche Tequila, le habló al oído y le dijo que era la mujer más linda que había visto. La China apareció en escena, lo besó, lo abrazó y terminó haciéndola echar del lugar.

Ekaterina salió del boliche y contó lo que había pasado. Cuando Latorre lo relató al aire, la joven posteó el video en sus historias, arrobó a la conductora y lo validó sin reservas. Según la información disponible en su perfil y currículum de LinkedIn, la joven nació el 8 mayo de 2004 y actualmente cursa primer año de la carrera de Diseño Industrial en la Universidad de Buenos Aires.Se describe a sí misma como una persona carismática, creativa, resolutiva y persistente, cualidades que demostró en varios trabajos que tuvo hasta el momento, en atención al público, actividades de voluntariado y como niñera.

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Fotografía en blanco y negro de una mujer con cabello rubio ondulado, enmarcada con estilo polaroid. Texto "BIENVENIDA EKATERINA" y "WMM WORLD MARKETING MODELS"
La agencia World Marketing Models da la bienvenida a Ekaterina Ojeda, su nueva modelo

Oriunda de Garín, en la provincia de Buenos Aires, busca combinar su formación académica con experiencias laborales que le permitan crecer en distintos ámbitos, tanto profesionales como personales.

Su paso por un reconocido colegio bilingüe de la zona norte bonaerense fue fundamental en su desarrollo. Allí obtuvo el bachillerato en ciencias sociales, con modalidad en inglés como segundo idioma. Tiene intereses variados: participó en competencias intercolegiales, olimpíadas de matemáticas, actividades artísticas y deportivas, y formó parte de la banda de la escuela.

El perfil académico se complementa con experiencia en gestión y organización de redes sociales para emprendimientos independientes y tareas en el sector gastronómico, lo que muestra una vocación de servicio marcada y una actitud versátil ante nuevos desafíos. También fue voluntaria en un jardín y cumplió un rol como asistente de personas mayores.

Entre las habilidades que destaca, Ekaterina hace hincapié en la oratoria, la flexibilidad y el trabajo en equipo, además de subrayar su manejo avanzado de programas de diseño y edición digital. Esta combinación de aptitudes y experiencia le permite moverse con soltura tanto en el universo académico como en el laboral, siempre con la intención de sumar herramientas para su desarrollo futuro.

Primer plano de una mujer con cabello largo y ondulado, aretes de perlas y una chaqueta de manga larga, en una fotografía en blanco y negro
El posteo en minutos se llenó de comentarios de apoyo y felicitando a Wanda por la decisión

Pero no todo es academia en la vida de la joven de 22 años. En su cuenta de Instagram, si bien no tiene publicaciones en su feed, la exposición mediática repentina también tuvo su eco en el mundo digital. Su cuenta de Instagram registra casi 5 mil seguidores, un reflejo del interés que generó el cruce con la China Suárez y de la viralización del episodio.

En las únicas fotos que tiene en su perfil se puede ver un poco de la vida privada de esta nueva protagonista en el WandaGate. Salidas con amigas, viajes a la costa en familia y con sus afectos cercanos, fotos en bikini disfrutando del sol en el verano, los outfits que elige día a día para salir.

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