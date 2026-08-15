Retiran del mercado una popular espuma para peinar el cabello por posible riesgo de explosión

Henkel Corp. retiró en Estados Unidos 25 lotes de Schwarzkopf Professional Osis Grip Extra Strong Mousse 200 ml por un defecto en el envase con riesgo de fugas y explosión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El fabricante alemán Henkel Corp. anunció el retiro voluntario de Schwarzkopf Professional Osis Grip Extra Strong Mousse de 6.76 onzas (200 ml) en Estados Unidos tras detectar un defecto en el envase que podría provocar fugas y riesgo de explosión. La medida afecta tanto a distribuidores como a consumidores y salones de belleza en al menos doce estados, y fue lanzada oficialmente el 11 de agosto de 2026, según la notificación publicada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA).

Según el aviso de la FDA, la empresa tomó la decisión después de recibir un reporte de lesión leve y otras dos notificaciones desde salones sobre fugas del producto bajo presión. La compañía alemana informó que la medida es preventiva, limitada a 25 lotes específicos de espuma, todos identificados en la comunicación oficial.

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El producto Schwarzkopf Professional Osis Grip, distribuido por Henkel en el mercado estadounidense, ha formado parte de la oferta de productos de fijación capilar en salones y comercios minoristas durante años. La empresa subrayó que el problema se restringe solo a los lotes indicados y que, fuera de estos, el producto puede usarse normalmente. El retiro voluntario se realiza bajo la supervisión de la FDA, autoridad encargada de la regulación de cosméticos y productos de cuidado personal en el país.

¿Qué lote de Schwarzkopf Osis Grip fue retirado y en qué estados se vendió?

De acuerdo con la FDA y la comunicación oficial de Henkel Corp., el retiro voluntario afecta a 25 lotes del mousse Schwarzkopf Professional Osis Grip Extra Strong, todos en presentaciones de 6.76 fl. oz (200 ml). Los códigos de lote impresos en la parte posterior del envase son los siguientes:

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2901X4577N, 2901X4578N, 290265P91O, 290665Q30O, 290855N31O, 290866R38P, 290994281N, 291046L06P, 291174W17N, 291435H76O, 291435H77O, 291455N33O, 291515A59O, 291515A99O, 291515B01O, 291555N33O, 291615B01O, 291616B68P, 291716B69P, 291825E960, 291925E96O, 292015B73O, 2928Y538BO, 2928Y539BO, 293066U32P.

El producto se distribuyó a través de 21 distribuidores en Alaska, Arizona, California, Florida, Michigan, Missouri, Nueva Jersey, Ohio, Pensilvania, Carolina del Sur, Texas y Washington, según información del aviso oficial de la FDA. Además, el mousse fue vendido directamente a profesionales de la belleza y consumidores finales en esos estados.

La FDA publicó el 11 de agosto de 2026 la alerta sobre el retiro voluntario de Schwarzkopf Osis Grip y supervisa la medida en el mercado estadounidense. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué se produjo el retiro del mousse Schwarzkopf Osis Grip?

El motivo principal del retiro, según la FDA y la declaración de Henkel, es “una posible imperfección en el envase de aluminio que puede causar la fuga del producto bajo presión, generando un riesgo de explosión”. El defecto se detectó tras un reporte de lesión leve —un moretón en la mano de un cliente— y dos notificaciones más provenientes de salones de belleza. No se han reportado más lesiones asociadas.

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La FDA remarcó que el retiro es voluntario y se ejecuta con pleno conocimiento del organismo regulador. El comunicado oficial especifica que el producto afectado debe devolverse al lugar de compra para obtener el reembolso correspondiente. La empresa destacó que otros lotes y productos Schwarzkopf no están afectados.

¿Cómo identificar si el mousse capilar Schwarzkopf está afectado?

Para saber si una unidad de Schwarzkopf Professional Osis Grip Extra Strong Mousse está incluida en el retiro, los consumidores deben revisar el código de lote impreso en la parte trasera del envase. Si el código coincide con alguno de los 25 listados por Henkel Corp., el producto debe dejar de usarse y devolverse al comercio donde fue adquirido.

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El procedimiento es aplicable tanto a compras en comercios minoristas como en establecimientos profesionales. La FDA subraya que solo los lotes identificados en la alerta presentan riesgo potencial, y que el resto de la línea Schwarzkopf Professional Osis Grip puede usarse con normalidad.

Los lotes retirados de Schwarzkopf Osis Grip Extra Strong Mousse se distribuyeron por 21 distribuidores en Alaska, Arizona, California, Florida, Michigan, Missouri, Nueva Jersey, Ohio, Pensilvania, Carolina del Sur, Texas y Washington. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué deben hacer los compradores afectados y cómo es el proceso de devolución?

La FDA y Henkel Corp. instan a quienes hayan adquirido Schwarzkopf Professional Osis Grip Extra Strong Mousse 6.76 fl. oz/200 ml de los lotes señalados a suspender su uso y conservar el envase. El siguiente paso es acudir al punto de venta para tramitar la devolución y el reembolso.

El fabricante ha puesto a disposición una línea directa de atención al cliente, disponible en el número 1-800-234-4672, de lunes a jueves entre 6:30 y 16:00, y viernes de 6:00 a 12:00 (hora del Pacífico). Según la empresa, “aquellos que hayan adquirido Schwarzkopf Professional Osis Grip 6.76 fl. oz/200 ml de los lotes afectados deben devolverlos al lugar de compra para recibir el reembolso correspondiente”.

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¿Otros productos de Schwarzkopf o Henkel están en riesgo?

La FDA enfatiza que el retiro solo afecta a los 25 lotes específicos de Schwarzkopf Professional Osis Grip Extra Strong Mousse en la presentación de 6.76 fl. oz. El resto de los productos de la marca Schwarzkopf y otros artículos de Henkel no están implicados. La alerta oficial precisa que “los productos con códigos de lote diferentes son seguros y pueden utilizarse normalmente”.

Hasta la fecha, no se han registrado incidentes ni reportes de lesiones en relación a otros productos de la gama Schwarzkopf ni de Henkel, según la información publicada por la FDA.

Los consumidores deben revisar el código de lote en la parte trasera del envase para confirmar si su Schwarzkopf Professional Osis Grip está incluido en la alerta de la FDA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué ocurre si se sigue usando el mousse retirado?

El uso de envases afectados puede implicar riesgo de fuga y, en situaciones de presión, la posibilidad de que el envase explote. Si bien la única lesión reportada ha sido un moretón en la mano de un usuario, la empresa y la autoridad sanitaria recomiendan suspender el uso del producto inmediatamente si el lote figura en la lista oficial.

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La recomendación de la FDA y de Henkel Corp. es no utilizar el mousse afectado en ninguna circunstancia, así como evitar manipularlo si se detecta presión anormal en el envase.

¿Qué dice Henkel sobre el retiro y cómo afecta a la empresa?

Henkel Corp., con sede central en Alemania y filial en Estados Unidos, informó que la decisión de retirar el producto responde a su compromiso con la seguridad y satisfacción del consumidor. La empresa señaló en su comunicado que el retiro es voluntario y se adoptó para “minimizar cualquier inconveniente que esto pueda causar a los usuarios”.

En 2025, la filial norteamericana de Henkel reportó ventas por aproximadamente 6.100 millones de dólares (unos 5.400 millones de euros), cifra que representa alrededor del 26% de las ventas globales de la compañía. El producto Schwarzkopf Professional Osis Grip Extra Strong Mousse es uno de los artículos de mayor presencia en el segmento de fijación capilar, tanto en salones de belleza como en comercios minoristas.

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El retiro de Schwarzkopf Professional Osis Grip afecta a consumidores, salones, distribuidores y comercios, que deben aislar y devolver los productos bajo supervisión de la FDA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué papel cumple la FDA en los retiros de productos cosméticos?

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) tiene la misión de supervisar y publicar anuncios de retiro de productos, verificar que las empresas cumplan con las medidas de seguridad y garantizar que la información llegue a distribuidores, comercios y consumidores. El organismo no avala productos ni compañías, pero publica las alertas para proteger la salud pública y asegurar la transparencia en el mercado.

El anuncio oficial de la FDA sobre este retiro puede consultarse en su sitio web, donde también se encuentra la lista completa de lotes afectados y los números de contacto para orientación y devoluciones.

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¿Cómo impacta el retiro a consumidores, comercios y salones de belleza?

La medida afecta a quienes hayan adquirido Schwarzkopf Professional Osis Grip Extra Strong Mousse de los lotes señalados, así como a salones, distribuidores y comercios minoristas en los estados afectados. Según la FDA, el procedimiento de devolución y reembolso debe realizarse en el mismo punto de venta. Distribuidores y comercios deben identificar, aislar y devolver los lotes incluidos en la alerta, en coordinación con Henkel y bajo supervisión de la autoridad reguladora.

El retiro busca eliminar el riesgo potencial para los usuarios y asegurar que solo los productos seguros permanezcan en circulación. El impacto inmediato es la retirada de los productos afectados de todos los canales comerciales, mientras que los comercios reciben instrucciones precisas para la gestión adecuada de la devolución.

¿Qué se puede esperar tras el retiro y cómo mantenerse informado?

Tras la activación del retiro, la expectativa es que los productos afectados sean retirados del mercado a la brevedad, y que consumidores y comercios reciban el reembolso correspondiente. La FDA y Henkel mantendrán abiertos sus canales de información para consultas y reportes adicionales. La página oficial de la FDA continuará actualizándose en caso de novedades o ampliaciones en la alerta.

Consumidores y profesionales pueden consultar la información oficial y realizar preguntas a través del número gratuito 1-800-234-4672, habilitado por Henkel Corp.. Las autoridades recomiendan verificar siempre la autenticidad de los productos y seguir las instrucciones de retiro para evitar cualquier riesgo.