El sorprendente pedido de boda que Danelik y Brian Sarmiento le hicieron a Gran Hermano, tras su mudanza juntos

Danelik Galazán y Brian Sarmiento pidieron casarse dentro de la casa de Gran Hermano tras mudarse juntos a Belgrano

Tres meses después de que su historia de amor arrancara frente a las cámaras de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe), Danelik Galazán y el exfutbolista Brian Sarmiento se mudaron juntos a un departamento en el barrio porteño de Belgrano y, desde ese nuevo hogar, le lanzaron un pedido a la producción del programa que nadie esperaba: quieren casarse dentro de la casa más famosa del país. La propuesta la hizo pública Danelik a través de su cuenta de X (ex Twitter), con un mensaje que no dejó lugar a dudas: “Nos encantaría casarnos dentro de la casa con Brian, entrar en un Congelados, que nos case el Ari y salir”.

El plan que imaginó la influencer tucumana tiene sus propios detalles. La ceremonia se realizaría durante la dinámica de “Congelados”, ese segmento del programa en el que los participantes deben permanecer inmóviles ante visitas inesperadas. Danelik propuso que sea Ariel “Big Ari” Ansaldo, exparticipante y una de las figuras más queridas en la historia del reality, quien oficie el casamiento. La influencer también arrobó al conductor Santiago del Moro en la publicación, para que la propuesta llegara directamente a quien tiene que darle el visto bueno.

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La propuesta de casamiento en Gran Hermano fue difundida por Danelik en X con la idea de entrar en un Congelados

El pedido no cayó en el vacío. Los fanáticos de la pareja llenaron los comentarios de apoyo, mientras la producción del programa aún no respondió de manera oficial. Lo que sí es cierto es que el antecedente existe: Big Ari ya ofició una boda dentro de la casa. Fue en la edición anterior, cuando el vendedor ambulante Brian Alberto se casó de manera simbólica con su pareja de toda la vida, Luciana Monge, en una ceremonia que fue uno de los momentos más emotivos de la temporada. Los hijos de la pareja llevaron los anillos y esparcieron pétalos de rosas por los ambientes de la casa, mientras los participantes activos observaban desde el SUM sin poder interactuar con los invitados.

Aquel casamiento tuvo su propio origen en un “Congelados”. Semanas antes de la boda, Luciana había ingresado sorpresivamente durante esa dinámica y le propuso matrimonio a Brian frente a todos. El entonces participante, incapaz de contenerse, rompió las reglas del juego al gritar y llorar de emoción, lo que le valió una sanción y su posterior salida de la competencia. La producción compensó ese momento con la organización de la boda simbólica, que contó con la presencia de decenas de exparticipantes de la edición. El pedido de Danelik apunta exactamente a ese mismo formato.

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Danelik confirmó la mudanza con Brian Sarmiento mediante un video del departamento que alquilaron y lo definió como su primer paso juntos (Video: Instagram)

La mudanza que motivó el anuncio fue confirmada por la propia Danelik el fin de semana pasado, con un video recorriendo el departamento que alquilaron. “Nos mudamos juntos, al fin conseguimos un alquiler. Este es nuestro primer paso”, dijo la influencer en el clip, visiblemente emocionada. Sarmiento fue más escueto pero igualmente contento: “Por ahora estamos acá y, la verdad, yo estoy contento”. Las imágenes mostraron el departamento todavía con valijas y bolsas de la mudanza, lo que le dio al video un tono espontáneo que sus seguidores celebraron.

El recorrido por el nuevo hogar mostró un living con televisor y sillón cama, un comedor con mesa blanca y una cocina separada por una barra con mesada de mármol gris. Fue en ese espacio donde Sarmiento anticipó sus planes domésticos: “Acá se van a comer altos asadazos”, dijo entre risas. Danelik sumó su propia promesa culinaria: “Acá voy a tirar magia”. El dormitorio principal, con cama matrimonial, fue bautizado por ella con humor como la “suite presidencial”, una expresión que rápidamente se convirtió en meme entre los fanáticos del programa.

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En su cuenta de X, Danelik también puso en palabras lo que siente por Sarmiento: “La verdad no me esperaba que en Gran Hermano me enamore. Dentro de la casa fue hermoso compartir cada momento con él y aquí, en el afuera, amarnos tanto como para no querer separarnos ni un día. Este hombre me hace muy feliz, lo amo mucho”. El vínculo entre los dos nació a fines de febrero, cuando ambos ingresaron juntos a la casa del reality. Durante las primeras semanas convivieron como compañeros, pero para abril ya había besos que confirmaron que la relación había tomado otro cariz.