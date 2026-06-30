Antonia Bengoechea, la hija de Alejandra Darín, ganó el Premio Trinidad Guevara a Mejor Actriz de Reparto

Este video documenta una ceremonia de premiación. Antonia Bengoechea es galardonada con el premio Trinidad Guevara en un escenario. Se la observa recibiendo un reconocimiento de parte de otras personas, incluyendo un hombre con un abrigo marrón. El fondo del escenario exhibe logotipos de "Trinidad Guevara" y "BA". La premiación se lleva a cabo en un auditorio con un público visible.

Antonia Bengoechea se subió al escenario del teatro con la actuación y también con la sangre: hija de la fallecida actriz Alejandra Darín y sobrina de Ricardo Darín, ganó este martes el Premio Trinidad Guevara como Mejor Actriz de Reparto por su trabajo en la obra Maldita, en la ceremonia de entrega correspondiente a la temporada 2025.

La distinción, que tuvo lugar en el teatro Regio, la ubicó por encima de Yamila Ulanovsky, ternada por El arte de esgrimir, y de Julia Di Ciocco, ternada por El último gol de Sáenz Peña. Toti, como la llaman quienes la conocen, celebró el galardón con una foto en su cuenta de Instagram: parada en una vereda porteña, con un saco largo color crema y el brazo izquierdo levantado sobre su cabeza, sostuvo la plaqueta negra con detalles dorados bajo el brazo derecho. La imagen lleva la leyenda superpuesta “jejjejeje” y el emoji de una medalla dorada.

PUBLICIDAD

El Premio Trinidad Guevara existe desde 1987 y reconoce la excelencia del teatro porteño en 16 categorías. Lo entrega el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y su jurado está integrado por representantes de distintas asociaciones del ámbito teatral. En la edición 2025, ese jurado evaluó obras estrenadas durante el año pasado e incluyó a Eduardo Pablo Zvetelman, de la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (SADAIC); Nora Lía Sormani, de la Asociación Argentina de Investigación y Crítica Teatral (AINCRIT); Roberto Oscar Perinelli y Raúl Aníbal Martorel, de la Sociedad General de Autores de la Argentina (ARGENTORES); Sandra Ester Franzen, José Manuel Espeche y Héctor Manuel Calmet, de la Asociación Argentina de Actores y Actrices; y Alberto Atilio Ligaluppi, del Complejo Teatral Buenos Aires (CTBA).

Un hombre de abrigo marrón entrega un premio a una mujer sonriente mientras otra sostiene un certificado, con un fondo de logos de Trinidad Guevara y BA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El premio llega poco más de un año después de la muerte de su madre. Alejandra Darín falleció en enero de 2025 tras una batalla contra el cáncer, a los 62 años, con más de cinco décadas de carrera y con la presidencia de la Asociación Argentina de Actores y Actrices en su haber.

PUBLICIDAD

Días después de la muerte de Alejandra, Antonia le dedicó una carta en Instagram. “Tus manos y las mías, agarradas para siempre. Qué vida más feliz vivimos juntas, mamita”, escribió. Antes, había dicho: “Me mostraste el mundo a través de tus ojos, los más lindos que vi”. El texto, acompañado de nueve imágenes de su infancia junto a su madre y su hermano Fausto Bengoechea, recibió entre sus respuestas la de su tía Florencia Bas, esposa de Ricardo Darín: “Tanta fortuna haberse tenido y disfrutado tanto, los ojos de Ale, si son los más bellos del mundo Totita, te abrazo fuerte mi amor”.

Antonia Bengoechea, este martes con el premio Trinidad Guevara que ganó

El 19 de junio pasado, en lo que hubiera sido el cumpleaños 63 de Alejandra, Antonia la recordó en sus historias de Instagram con dos fotos: una donde su madre ríe a carcajadas en una mesa, ajena a la cámara, y otra más íntima, junto a una niña pequeña. Las tres palabras que eligió para acompañarlas fueron: “tu cumple”.

PUBLICIDAD

El vínculo entre Antonia y el teatro viene de la infancia. Debutó a los 7 años en la obra Robin Hood y la flecha mágica, dirigida por su padre, el actor Alex Benn. Su familia materna construyó varias generaciones de actores: además de Alejandra y Ricardo, sus abuelos Ricardo y Renée Roxana también fueron figuras del medio. “Es raro actuar juntos y alejarse del hecho de que es mi tío, el que hace los asados en las reuniones familiares”, dijo Antonia sobre su experiencia junto a Ricardo Darín en Argentina, 1985, la multipremiada película de 2022 en la que interpretó a María Eugenia, una de las integrantes del equipo conocido como Los Fiscalitos.

Antonia con su madre, Alejandra Darín

Pese a ese entorno, la actriz siempre insistió en presentarse a los castings por sus propios medios, sin apelar al apellido. En una entrevista con el portal El Planeta Urbano, antes de la muerte de su madre, había reflexionado sobre el ritual previo a cada función: “Antes de cada función, está bueno tener presente a las personas por las cuales estás haciendo lo que amás”.

PUBLICIDAD

En la misma ceremonia del Trinidad Guevara 2025, los otros premios de la noche fueron para Soledad Ianni en Diseño de Iluminación por Las aventuras de la China Iron; Mariana Tirantte en Creatividad Escenográfica por Una sombra voraz y Ruth; María Emilia Tambutti en Diseño de Vestuario por La revista del Cervantes; Andrea Servera en Coreografía por la misma obra; y Naya Ledesma en Partitura o Banda de Sonido por La culpa es de la tierra. La producción Área 623 se llevó el galardón en la categoría Producción Teatral Privada, mientras que Natalia Villamil ganó en Autor por Flores muertas.

Antonia Bengoechea junto al elenco de Maldita: a la izquierda están Vando Villamil y Félix Santamaría, a la derecha, el director Indio Romero y el director asociado Sebastián Vigo (Instagram)

En actuación, Delfina Colombo obtuvo el premio Revelación Femenina por Pibitxs del río y Nahuel Monasterio el Revelación Masculino por Baco polaco. Damián Smajo ganó como Mejor Actor de Reparto por En cada lugar del mundo, en este instante; Mónica Felippa se llevó la Actuación Protagónica Femenina por La culpa es de la tierra; y Tony Lestingui la Masculina por Cuestiones con mi padre. La Dirección fue para Enrique Dacal por Procedimientos para inhibir la voluntad de los individuos. Los premios Trayectoria recayeron en Helena Tritek y Oscar Barney Finn.

PUBLICIDAD