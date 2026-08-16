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Gobierno de Guatemala pone a disposición de los guatemaltecos el informe Preliminar del Proyecto de Presupuesto 2027

El informe preliminar divulgado adelanta el plan fiscal antes de remitirlo al Congreso, con plazo máximo del 2 de septiembre de 2026, y deja abierta la puerta a ajustes

Infografía sobre el presupuesto de Guatemala con mapa del país, calculadora, engranajes, edificios, gráficos, balanza, bolsa de dinero, y apretón de manos.
El Gobierno de Guatemala presenta su informe preliminar del Presupuesto 2027, elevando el techo de gasto a Q181.563,2 millones y priorizando inversión social. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El MINFIN de Guatemala presentó el informe preliminar del presupuesto 2027, que eleva el techo de gasto de la Administración Central a Q181.563,2 millones y anticipa las prioridades fiscales del próximo año antes de su envío obligatorio al Congreso de la República, previsto a más tardar para el 2 de septiembre de 2026.

Como se ha anticipado, la propuesta incorpora un aumento de Q26.726,6 millones frente al presupuesto aprobado para 2026, que fue de Q154.836,0 millones. El documento, publicado el 2 de agosto de 2026 por la Dirección de Transparencia Fiscal del ministerio, aclara que las cifras son preliminares y aún pueden ajustarse.

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El informe proyecta además un déficit fiscal de 3,7% del PIB en 2027, con una reducción gradual hasta 2,6% en 2031. La deuda pública total se estima en Q304.450,6 millones para el próximo ejercicio, equivalente a 27,9% del producto interno bruto, mientras que el endeudamiento público neto bajaría de 3,1% a 2,1% del PIB en el mismo período.

La base macroeconómica de la propuesta toma como referencia el escenario medio del Banco de Guatemala. Esa proyección prevé un crecimiento real del PIB de 4,1% en 2027 y una expansión nominal de 7,2%, impulsadas por la demanda interna, las exportaciones, las remesas familiares y una política fiscal prudente.

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Ilustración con cinco personas construyendo un muro de ladrillos que forma el número 2027, con texto "Informe Preliminar" y "Presupuesto de Guatemala"
La ilustración del Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala presenta el informe preliminar del Proyecto de Presupuesto General del Estado 2027-2031. (Ministerio de Finanzas Públicas)

La mayor asignación sectorial se concentra en educación, salud y seguridad

Por el lado del gasto, el presupuesto prioriza el componente social. El Ministerio de Educación tendría el mayor techo entre las carteras de la Administración Central, con Q27.898,0 millones.

Las Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro sumarían Q68.340,2 millones, rubro que incluye transferencias constitucionales, y el servicio de la deuda pública alcanzaría Q22.000,0 millones. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social recibiría Q18.615,5 millones.

El Ministerio de Gobernación dispondría de Q10.490,0 millones para seguridad ciudadana. El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda contaría con Q9.668,6 millones y el Ministerio de Desarrollo Social con Q5.500,0 millones para asistencia y protección social.

El documento señala que esas prioridades se alinean con los 10 ejes de la Política General de Gobierno 2024-2028 y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. La orientación de mediano plazo apunta a financiar programas vinculados con las Metas Estratégicas de Desarrollo, con foco en la lucha contra la desnutrición, el fortalecimiento de la infraestructura vial y la promoción del desarrollo social.

La recaudación esperada depende de medidas de control tributario por Q7.326,0 millones

Del lado de los ingresos, el ministerio proyecta una recaudación tributaria neta de Q131.635,9 millones. El principal aporte seguiría proviniendo del IVA, seguido por el Impuesto Sobre la Renta y el Impuesto de Solidaridad.

La carga tributaria se mantendría en 12,1% del PIB durante todo el período 2027-2031. Para sostener esa meta, la Superintendencia de Administración Tributaria prevé medidas administrativas por Q7.326,0 millones destinadas a reducir el incumplimiento en IVA e ISR.

Entre esas acciones figuran la optimización de la selectividad mediante gestión avanzada de riesgo, la expansión de declaraciones prellenadas, la implementación de un sistema de puntuación tributaria y aduanera, auditorías sectoriales con analítica predictiva y el fortalecimiento del despacho marítimo automatizado.

La propuesta responde de forma directa a la pregunta central sobre el tamaño y financiamiento del presupuesto: el Estado planea gastar Q181.563,2 millones en 2027, con ingresos tributarios por Q131.635,9 millones y un faltante cubierto con endeudamiento y otras fuentes de financiamiento dentro de una senda que prevé reducir el déficit y el peso del endeudamiento neto hasta 2031.

El marco 2027-2031 prevé más ingresos y desembolsos crecientes de préstamos externos

El marco multianual incluido por el Ministerio de Finanzas Públicas proyecta un incremento de los ingresos totales desde Q181.563,2 millones en 2027 hasta Q234.642,7 millones en 2031. En esa expansión, el financiamiento externo cumple una función complementaria.

Los préstamos en gestión con el BID y el BIRF suman un total contratado de Q1.433,0 millones. Los desembolsos previstos serían de Q340,38 millones en 2027 y escalarían hasta Q3.398,62 millones en 2031.

Esos recursos financiarían proyectos para ampliar la educación media, sanear ambientalmente la cuenca del río Motagua, impulsar la transición energética, recuperar la aviación civil y construir y equipar puestos de salud en todo el país.

La elaboración del informe siguió la metodología de Gestión por Resultados, con coordinación técnica de la SEGEPLAN. La formulación presupuestaria utilizó tres instrumentos: el Plan Estratégico Institucional, el Plan Operativo Multianual y el Plan Operativo Anual.

El proceso incluyó además el Ejercicio de Planificación y Presupuesto Abierto 2027, desarrollado en dos fases entre junio y julio de 2026 con actividades virtuales y presenciales transmitidas en vivo. Organizaciones de la sociedad civil, centros de investigación y ciudadanos presentaron propuestas que las entidades públicas evaluaron con criterios legales, técnicos y conforme a los techos presupuestarios indicativos.

Una tercera fase de ese ejercicio está prevista para septiembre de 2026, después de que el Organismo Ejecutivo remita el proyecto al Legislativo para su análisis y discusión.

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