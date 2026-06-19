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“Te celebro para siempre”: la familia de Alejandra Darín la recordó en el que hubiera sido su cumpleaños 63

Florencia Bas, Antonia y Fausto Bengoechea y Clara Darín homenajearon a la actriz, que fue presidenta de la Asociación Argentina de Actores y Actrices

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Mujer de cabello oscuro con camiseta amarilla y logo 'NIKE', riendo en una mesa con vasos y un salero, junto al perfil de un hombre. Fondo borroso
En el día del cumpleaños de Alejandra Darín, su familia la recordó en redes (Instagram)

El 19 de junio Alejandra Darín hubiese cumplido 63 años. Su ausencia, sin embargo, no impidió que quienes la quisieron la celebraran: sus hijos Fausto y Antonia Bengoechea, Florencia Bas —esposa de Ricardo Darín y cuñada de Alejandra— y Clara Darín, hija de Ricardo y Florencia, la recordaron este jueves en sus historias de Instagram con fotos de archivo y palabras que hablan de una presencia que todavía se extraña.

Alejandra murió tras batallar contra un cáncer. La hermana del actor dejó dos hijos que, en cada ocasión que pueden, la recuerdan públicamente y mantienen viva su memoria en redes sociales.

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Fausto fue el primero en publicar. Eligió una foto antigua en la que su madre aparece de pie, con el brazo en alto y una sonrisa abierta, como si estuviera bailando en medio de una reunión. La acompañó con una sola frase, cargada de afecto: “felicumpleañito”.

Captura de pantalla de historia de Instagram con texto y fotografía; tres personas, dos mujeres y un hombre, sentadas a una mesa con vasos y platos
El mensaje de Florencia, la cuñada de Alejandra
Mujer de pie con cabello oscuro, camiseta blanca y pantalón vaquero azul, tiene los brazos levantados y sonríe. Fondo con mesa, lámpara y un taburete rojo
Clara, la hija de Ricardo y Florencia, también la recordó

Antonia, por su parte, compartió dos imágenes. En la primera, Alejandra aparece riendo a carcajadas en una mesa, con una musera amarilla de Nike, completamente ajena a la cámara. La segunda es una foto más íntima: Alejandra junto a una niña pequeña, ambas muy cerca, en un registro que transmite ternura. Antonia eligió tres palabras para acompañarla: “tu cumple”.

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Clara Darín eligió la misma foto que usó su primo Fausto: Alejandra de pie, con el brazo levantado y la misma sonrisa amplia, en lo que parece una reunión familiar. El texto que la acompañó fue directo y contundente: “Tía mía te celebro para siempre”.

La que se sumó con un mensaje más extenso fue Florencia Bas. La actriz publicó una foto en la que aparece junto a Alejandra y otra persona, los tres riendo alrededor de una mesa. La imagen es del mismo evento que la que eligió Antonia, pero tomada desde otro ángulo, lo que permite ver a Florencia en el cuadro. Su texto no dejó dudas sobre lo que siente: “Hoy es tu cumple Ale! Te celebro y extraño mucho tu risa, las charlas, las discusiones y los abrazos”.

Fotografía impresa de una mujer adulta y una niña, ambas con el rostro visible, sobre un fondo de hojas verdes. La imagen tiene reflejos luminosos
Antonia eligió una foto de ella de pequeña acostada sobre su madre
Mujer con camiseta blanca y jeans claros sonriendo con los brazos levantados en un interior. Fondo con muebles. La imagen incluye el texto 'felicummpleañito'
Fausto Bengoechea publica en redes sociales una fotografía de Alejandra Darín como saludo por su cumpleaños (Instagram)

Si bien el actor de Nueve Reinas no publicó nada, el dolor por la muerte de su hermana quedó expuesto en mayo del año pasado, cuando el actor habló por primera vez del tema en una entrevista con el diario El País, desde Madrid, en el marco de la presentación mundial de El Eternauta, la superproducción de Netflix. Alejandra había muerto en enero de ese año.

Ricardo la describió como su compañera de crianza y su testigo de vida. “Yo voy a estar toda mi vida en duelo. Era mi hermana pequeña, no tan pequeña, murió con 62, pero menor que yo. Mi hermanita. Con la que me crie. Mi testigo”, dijo.

La pérdida lo dejó sin palabras y sin herramientas para elaborarla. “Uno, de alguna forma, a partir de ciertas edades, puede estar preparado para la muerte de sus padres, viendo que es inexorable. Pero nunca estás preparado para la desaparición de un hermano menor. Como no se está nunca preparado para la pérdida de un hijo. No hay palabras. Tampoco las busco. No me funciona eso. Lo que sí sé es que voy a estar en duelo toda mi vida por mi hermanita. Me voy tratando de agarrar de una liana a otra para convivir con este dolor, con esa ausencia”, afirmó.

Frente a ese desgarro, el actor reconoció una envidia profunda hacia quienes tienen fe. Dijo que desearía poder depositar su duelo en la certeza de que Alejandra está en manos de Dios, pero que eso no le ocurre. “Envidio a los creyentes porque ellos tienen la posibilidad de confiar en que la muerte de quien quieres es una decisión del Señor. Y si yo fuera creyente, ahora estaría tan, pero tan enojado con Dios que casi es una suerte para ellos que no lo sea”, cerró.

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