Rusia lanzó un bombardeo con misiles balísticos sobre Kiev y otras regiones de Ucrania: al menos un muerto y siete heridos

Los bomberos apagan las llamas generadas en un mercado por el bombardeo ruso sobre la capital ucraniana.

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Un ataque ruso causó la muerte de una persona y al menos siete heridos en Ucrania, según informaron las autoridades este domingo. En paralelo, funcionarios de Moscú reportaron el derribo de más de 600 drones dirigidos hacia la capital rusa.

El gobernador regional de Krivói Rog, al sur del país invadido, informó que una mujer murió y seis personas resultaron heridas. La ciudad natal del presidente ucraniano Volodimir Zelensky fue blanco de un ataque combinado con misiles balísticos y drones. Oleksandr Vilkul, jefe del consejo de defensa local, declaró en Telegram: “La ciudad está bajo un ataque combinado con misiles balísticos y drones”, y advirtió sobre la posibilidad de nuevas oleadas. Vilkul detalló que las fuerzas rusas atacaron dos instalaciones industriales, una de ellas de libros, lo que motivó labores de rescate y extinción de incendios.

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Bomberos trabajan en el lugar de un mercado de libros alcanzado por un ataque con misiles rusos, en medio de la ofensiva de Rusia contra Ucrania, en Kiev (Ucrania), el 16 de agosto de 2026 (REUTERS/Gleb Garanich)

En Kiev, las autoridades emitieron una alerta de ataque aéreo poco antes de las 2:00 de la madrugada, ante la amenaza de un misil balístico. Periodistas locales registraron varias explosiones en la capital poco después. El alcalde Vitali Klitschko afirmó: “Kiev está bajo ataque con misiles balísticos”, e instó a la población a permanecer en los refugios. El ataque dejó una persona herida y provocó incendios en edificios no residenciales de los distritos Obolonsky y Holosiivskyi.

Bomberos trabajan en el lugar de un mercado de libros alcanzado por un ataque con misiles rusos, en el marco de la ofensiva de Rusia contra Ucrania, en la región de Kiev, Ucrania, el 16 de agosto de 2026 (REUTERS/Gleb Garanich)

Las autoridades locales informaron que Kremenchuk, en la región central de Poltava, también fue atacada, aunque no se detalló el alcance de los daños ni el número de víctimas.

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Se eleva humo en la ciudad durante un ataque con misiles rusos, en el marco de la ofensiva de Rusia contra Ucrania, en Kiev (Ucrania), el 16 de agosto de 2026 (REUTERS/Gleb Garanich)

En Moscú, el alcalde Sergei Sobyanin reportó un ataque nocturno con drones que se prolongó durante horas. Según sus declaraciones en la plataforma MAX, las defensas aéreas interceptaron más de 600 drones dirigidos hacia la capital. Sobyanin indicó que los servicios de emergencia actuaron en las zonas afectadas por la caída de escombros y señaló que tres personas resultaron heridas.

Ucrania justificó el aumento de ofensivas contra instalaciones militares, industriales y logísticas dentro de Rusia como respuesta a los constantes ataques rusos sobre ciudades e infraestructuras ucranianas. Desde el inicio de la invasión a gran escala en 2022, Rusia mantiene ataques casi diarios con misiles y drones en distintas zonas del país, incluyendo áreas alejadas del frente. Rusia incrementó el uso de misiles de largo alcance en su ofensiva contra Ucrania, mientras que Kiev intensificó la utilización de drones para atacar objetivos dentro del territorio ruso, incluyendo intentos reiterados de alcanzar la capital.

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Las fuerzas rusas provocaron en julio la muerte y heridas a 3.047 civiles en Ucrania, la cifra mensual más alta desde marzo de 2022, según informó la Misión de Observación de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ucrania (HRMMU). El informe, difundido este jueves, precisa que al menos 437 civiles fallecieron y 2.610 resultaron lesionados en zonas bajo control ucraniano, aunque la misión advirtió que el número podría incrementarse, ya que no dispone de acceso a territorios ocupados por Rusia.

La HRMMU señaló que estos datos suponen un aumento del 30 % respecto a junio y un 70 % en comparación con julio de 2025. Separando los fallecimientos, la cifra de muertos es la más elevada desde mayo de 2022 y la de menores víctimas, la mayor desde abril de 2022.

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El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, condecora a un militar ucraniano herido en un hospital de Dnipró (Ucrania) durante el ataque de Rusia al país (REUTERS/Archivo)

La jefa de la misión, Danielle Bell, declaró: “Cada mes de este año el número de civiles muertos y heridos ha ido en aumento. La tendencia se ha acelerado bruscamente en julio. El número de bajas civiles en julio es el más alto que hemos documentado en un sólo mes desde marzo de 2022”.

En lo que va de año, la HRMMU contabiliza 1.939 muertos y 10.638 heridos a causa de la guerra, lo que representa un incremento del 44 % en comparación con el mismo periodo de 2025, cuando se registraron 1.434 muertos y 7.216 heridos. La cifra duplica los datos del mismo periodo de 2024, cuando se documentaron 1.188 muertos y 4.560 heridos.

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Kiev figura entre las ciudades más afectadas por los bombardeos rusos, con 54 muertos y 202 heridos en un mes.

(Con información de AFP)