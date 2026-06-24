El especial saludo de Susana Giménez a Lionel Messi por su cumpleaños: “Una vez más hiciste feliz a la Argentina”

Susana Giménez dedicó un saludo especial a Lionel Messi en el día en que el futbolista cumple 39 años, en medio de la brillante participación del jugador en el Mundial 2026. La diva se sumó a los festejos masivos que él viene teniendo en todo el país.

“Feliz cumpleaños, mi Messito de Luz. Una vez más hiciste feliz a la Argentina. ¡Gracias, Rey!”, expresó la conductora a través de sus redes sociales, acompañando el mensaje con una fotografía junto a Messi. La imagen compartida por la diva corresponde al año 2014.

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En esa oportunidad, la animadora viajó a España para recibir el premio Ondas a la Trayectoria, y durante su estadía se encontró con el futbolista rosarino. La diva utilizó su cuenta de Twitter para registrar el encuentro, escribiendo “¡Visitando al mejor del mundo!” antes de compartir la fotografía con la que quedó inmortalizado el momento.

Susana Giménez le dedicó un especial saludo de cumpleaños a Lionel Messi por sus 39 años (Instagram)

El cumpleaños número 39 de Lionel Messi se convirtió en un suceso nacional, marcado por homenajes en todo el país y manifestaciones espontáneas de admiración tanto en espacios públicos como privados, mientras el futbolista permanece en plena concentración con la Selección Argentina durante el Mundial 2026.

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“Mi relación con él es una cosa increíble. Yo estaba comiendo en un lugar y parece que él estaba en una mesa con los amigos. No se quién viene y me dice ‘Messi se quiere sacar una foto con vos’, a lo que contesté que yo quería sacarme una foto con él”, recordó Susana entre risas en el Mundial anterior. La anécdota reveló el carácter casual y espontáneo de ese primer contacto.

Al acercarse para saludar, la conductora le expresó a Messi: “Hola Messi, qué placer”, y recibió una respuesta particular del futbolista: la foto no era solo para él, sino para su madre. Según rememoró Susana, Messi le explicó que la foto era “para su mamá, que me quería mucho y me tenía en una foto en el living de su casa”. Así, la admiración resultó ser mutua y familiar.

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La respuesta de Lionel a la reunión que se organizó frente al Monumento a la Bandera

Desde las primeras horas del 24 de junio, las redes sociales se colmaron de mensajes dirigidos al capitán, y la ciudad de Rosario organizó un homenaje multitudinario en el Monumento a la Bandera, donde más de cinco mil personas, en su mayoría niños acompañados por docentes, se congregaron para cantarle el feliz cumpleaños. La convocatoria, impulsada por Mundo Leo, contó con la presencia de Abel Pintos, quien lideró el canto y recibió la ovación de la multitud. El propio Messi respondió al gesto con palabras de agradecimiento: “Muchas gracias a todos los chicos, a Abel y a Mundo Leo. La verdad me encantó”.

La celebración no se limitó a Rosario. En Buenos Aires, el Teatro Colón fue escenario de otro homenaje significativo. Durante el acto de promesa de lealtad a la bandera, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, propuso romper el protocolo y más de 1.100 estudiantes de cuarto grado, junto a sus familias y docentes, entonaron el feliz cumpleaños para el capitán de la selección. Al finalizar el canto, los alumnos corearon “¡Messi, Messi!”, cerrando el homenaje en el emblemático teatro de la ciudad.

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Desde saludos en colectivos hasta cánticos en colegios

Las demostraciones de afecto se replicaron en todo el país. En colegios de Jujuy, Mar del Plata y Quilmes, los estudiantes organizaron cánticos y celebraciones en las aulas y patios escolares. Los videos de estos festejos se viralizaron a lo largo del día, reflejando el alcance federal del homenaje. Además, trabajadores de un frigorífico difundieron imágenes en las que se los ve celebrando el cumpleaños de Messi con cánticos y saltos, acompañados de la leyenda: “¡Feliz cumpleaños capitán! ¡Esto es lo que genera el mejor del mundo en todos lados!”.

La conmemoración también se hizo presente en el transporte público. La línea 39 de colectivos, en coincidencia con la edad del futbolista, exhibió en sus carteles electrónicos el mensaje “Felices 39 Lio Messi”, gesto que rápidamente se viralizó en las redes sociales y que fue replicado por usuarios y trabajadores del sector.

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