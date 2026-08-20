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Nazarena Vélez contó el accidente que sufrió en la Autopista Panamericana: “Asesinos absolutos”

La conductora relató en su ciclo de Bondi Live el susto que se llevó mientras manejaba para ir al programa

La conductora relató en su ciclo de Bondi Live el susto que se llevó mientras manejaba para ir al programa (Video: Storytime/ Bondi Live)

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Nazarena Vélez relató en vivo el accidente vial que sufrió mientras se dirigía a su programa en el canal de streaming Bondi Live. La conductora describió el momento de tensión que atravesó cuando una piedra impactó de lleno en el parabrisas de su auto en plena Panamericana, y remarcó la importancia de la atención al volante ante situaciones inesperadas.

Mientras conducía rumbo a Storytime, su ciclo en el canal de streaming, la conductora vivió un momento de angustia que vivió. Según narró, circulaba por el carril rápido de la autopista cuando, de una camioneta que tenía delante, salió despedida una piedra —“un cascote”, en sus palabras— que golpeó de lleno en el vidrio frontal de su auto.

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nazarena vélez
“Si le cae a una moto, lo mata”, se lamentó Nazarena Vélez sobre el episodio que vivió en La Panamericana (Storytime, Bondi Live)

“Si yo venía boludeando o sin querer agarraba el cel, me hacía mierda. Asesinos absolutos los que tienen piedras y todo ese tipo de cosas sueltas en una camioneta porque como me cayó a mí, si le cae a una moto, lo mata”, lanzó, sobre el hecho. La conductora admitió el shock que le produjo el incidente. “El susto que me pegué fue grande”, subrayó la productora sobre el riesgo al que se expuso y lo cerca que estuvo de un desenlace grave.

Durante la charla, Alejandra Maglietti consultó si se trataba de una camioneta que llevaba escombros, a lo que Vélez respondió que no pudo distinguirlo visualmente. La situación sirvió como punto de partida para un reclamo más general sobre la falta de controles y la necesidad de mayor conciencia vial.

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Nazarena insistió en la necesidad de estar atentos al conducir, sin distracciones ni uso del celular: “Vos venís superbién, no sabés de dónde llega eso y te puede pasar cualquier cosa”. Además, relató que tiene previsto realizar la denuncia por los daños sufridos, considerando que el parabrisas quedó roto tras el impacto.

nazarena vélez
“Si yo venía boludeando o sin querer agarraba el cel, me hacía mierda. Asesinos absolutos los que tienen piedras y todo ese tipo de cosas sueltas en una camioneta", aseguró

Maglietti reforzó la importancia de dar aviso a las autoridades y recomendó formalizar la denuncia, resaltando el deber de los conductores de reportar este tipo de incidentes para evitar que se repitan.

El accidente que sufrió Barbie Vélez y la reacción de Nazarena: “¿Te querés morir?"

A principios de este mes, la conversación entre Nazarena Vélez y su hija Barbie en Storytime de Bondi Live transitaba entre risas y anécdotas ligeras hasta que un recuerdo familiar terminó por sacudir la atmósfera. La actriz decidió rememorar un episodio que, según sus propias palabras, la marcó profundamente.

La actriz recordó el día que su hija tuvo un accidente a las cuatro de la mañana (Video: Storytime-Bondi Live)

La pregunta inicial, pensada para el humor, era directa: “¿Cuál fue el peor papelón que hiciste estando un poquitito tomada?”. Barbie se definió a sí misma como “papelonera” y admitió que el alcohol la pone de buen humor, pero nunca pierde el control. “Necesito como tener control de las cosas”, explicó ante la audiencia con una sonrisa.

Pero la charla cambió abruptamente de tono cuando Nazarena Vélez interrumpió con una confesión inesperada: “Yo me acuerdo el día que viniste con las venas cortadas”, soltó, ante la visible sorpresa de su hija. Entre risas nerviosas, Barbie le reprochó: “No, pará, hija, ¿qué te pasa? ¿Cómo vas a decir esto así?”.

La actriz detalló entonces el accidente: Barbie se había golpeado la muñeca contra una mesa de vidrio y, tras cortarse, eligió no pedir ayuda a su madre. “En vez de llamar a su madre para decirle: ‘Mamá, mirá...’ Se fue sola a la clínica”, relató Nazarena, aún conmocionada al recordar la escena.

Barbie Vélez y Nazarena recordaron una noche de terror
Barbie Vélez y Nazarena recordaron una noche de terror

Barbie Vélez reconstruyó el momento con precisión: “Eran las 4 de la mañana. La herida era en la muñeca. Y la decisión que tomé fue no despertar a mi mamá”. Según su relato, prefirió buscar ayuda junto a sus amigas y acudir a una clínica sin preocupar a Nazarena.

En la clínica, los médicos atendieron la herida y la suturaron. Solo después del procedimiento, Barbie decidió llamar a su madre. “Llego muy tranquila y le digo: ‘Ma, escuchame, está todo bien. Solamente me cosieron acá’”, recordó con el mismo intento de minimizar la gravedad que tuvo aquella noche.

La calma de Barbie duró poco. Del otro lado del teléfono, la reacción de Nazarena Vélez fue explosiva: “Hija de pu..., te querés morir. ¿Por qué me hacés esto?”, le reclamó, reviviendo el susto en cada palabra.

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