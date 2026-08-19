Moria Casán y Griselda Siciliani revelaron la verdad sobre la escandalosa escena con Luis Vadalá en la serie: “Era más cruda”

La actriz recordó cómo la diva pidió modificaciones en el guión de la serie de Netflix para una escena clave (Video: Soñé que volaba/ Olga)

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En pleno furor de la serie de Moria Casán en Netflix, en nuestro país, en el continente y en el mundo, una de las primeras controversias que generó fue sobre cómo quedó retratado Luis Vadalá, el exmarido de la diva que interpreta Joaquín Ferreira en la biopic, y que ya tendría un juicio en marcha de su hija. En una entrevista en Olga, la “Lengua Karateca” y Griselda Siciliani profundizaron en una de las escenas de la polémica.

“Me gustó mucho la escena de cuando lo echo a Vadalá. Le hizo perder mucha plata y eso lo hablé con Moria”, recordó en Soñé que volaba (Olga) Siciliani, quien interpreta a Casán en los años en los que estuvo en pareja con Vadalá, donde se profundiza en su vínculo y el final en medio de negocios turbios, infidelidades y adicciones.

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Joaquín Ferreira y Griselda Siciliani como Luis Vadalá y Moria Casán en la serie de Moria (Netflix)

“No sé cuánto puedo revelar pero para algunas de esas escenas ella sugirió unos cambios. La escena ya era bastante fuerte, las cosas que se decían y lo que se revelaba de ese vínculo, pero ella dijo ‘no, no, no, esto fue más heavy’. Le mandó unos audios al director el día anterior, reescribieron esa escena y ella aportó unos dato y unas frases…”, relató Griselda sobre las modificaciones que pidió la propia Moria.

“Le dijo al director ‘si Griselda se anima…’. ¿Qué si me animo? Es un regalazo que alguien te tire algo más crudo y más políticamente incorrecto. Era lo mismo, pero la manera en la que ella le hablaba a él era mucho más Moria. Yo le agradecí porque, no solo me animo, sino que te agradezco porque todo lo que sea más incorrecto es mucho más divertido de actuar, mucho más vivo”, aseguró la actriz, sobre la jugada escena que también involucra un desnudo del actor y una ametralladora de durísimas frases sobre los engaños de Vadalá, drogas y faltantes de dinero.

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La diva reflexionó sobre uno de los momentos más comentados de la serie de Netflix (Video: Soñé que volaba/ Olga)

Unos minutos después, en la entrevista que les realizó La Negra Vernaci en el streaming, Moria se sumó la charla y contó por qué pidió los cambios en la dramática escena y su vivencia sobre lo que vivió en aquella discusión que derivó en el final de su matrimonio, luego de una década con Vadalá, en el 2001. “Hay poesía, pero no hay romantización de mi vida. Cuando el grupo es muy queer lo que sale es otra cosa. Otro vuelo”, aseguró la conductora de La mañana con Moria (Eltrece).

Siciliani resaltó cómo La One la ayudó para componer la escena. “Me dio un montón de data. Fue valioso escucharla en el audio, con su voz y con su manera”, destacó. Mientras que Moria elogió el trabajo de los guionistas como el del director Javier Van de Couter.

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Moria Casán y Luis Vadalá compartieron una década juntos

“Me mandaban muchos textos y yo trabajaba mucho con eso. ‘Esto está muy light para lo que fue esa escena’, les decía. Hay que meter otra cosa ahí que es la verdad”, señaló, sobre el guión original antes de los ajustes que pidió, y cómo a diferencia de quienes podrían pedir “bajar el volumen”, ella buscó la fidelidad a su recuerdo. “No me cuiden porque cuando hay una entrega no es con filtro. El filtro es para el teléfono. La entrega de la vida es con verdad”, enfatizó, sobre el proyecto que tiene “verdad y hay corazón”.

El juicio que planea la hija de Luis Vadalá por la serie sobre Moria Casán

Luego de que La One mostrara cómo vivió ella su relación de 10 años y mostrara una escena de consumo de drogas, los hijos del empresarios reaccionaron (Video: LAM-América TV)

Ingrid Vadalá, hija mayor de Luis Vadalá, comunicó que va a iniciar acciones legales contra la producción y Netflix por la representación que hicieron de su padre en la ficción. La disputa se concentra en los capítulos que abordan la relación entre Moria Casán y Vadalá, quienes estuvieron casados en Miami en 1990 y compartieron una década juntos. En la serie se muestran conflictos sentimentales, económicos y escenas con consumo de drogas.

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Ingrid Vadalá expresó que lo retratado en pantalla no refleja la personalidad de su padre: “Todo lo que se muestra, sinceramente, resulta absurdo y vulgar. Mi papá no era una persona así, era un señor, un hombre educado y respetuoso”, según declaraciones transmitidas a Ángel de Brito.

La familia ensamblada de Moria Casán y Luis Vadalá en la tapa de TV Guía junto a sus hijas, Sofía Gala e Ingrid Vadalá

Uno de los motivos principales del reclamo judicial es una escena de consumo excesivo de drogas, que la familia considera ofensiva y alejada de la realidad. Ingrid también cuestionó la forma en que la serie presenta los orígenes y el trabajo de su padre: “Él nunca ocultó ser un tipo de barrio y trabajar en su taller. Usaron eso para menospreciarlo, lo cual me parece una falta de respeto para cualquier trabajador común”.

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Además, la hija del empresario sostiene que la ficción alteró distintos episodios de la relación y apunta que tanto el inicio como el final del vínculo entre Casán y Vadalá no coinciden con lo que ocurrió. Rechaza otra insinuación de la serie, que sugiere que Vadalá se habría quedado con bienes o dinero tras la separación: “Si realmente se hubiera quedado con algo ajeno, difícilmente habría padecido las carencias económicas que enfrentó posteriormente”.

Las escenas de Griselda Siciliani y Joaquín Ferreira en la serie de Netflix por las que la hija de Luis Vadalá planea un juicio

Ingrid, alejada del espectáculo y licenciada en Recursos Humanos, decidió no dar entrevistas, pero relató que vivió personalmente esa etapa, desde los 12 hasta los 21 años, y que la versión mostrada por la producción no tiene relación con los hechos. El reclamo judicial apunta tanto a la producción, como a la productora y a la plataforma que difunde la serie.

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