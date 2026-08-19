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Margarita Ponce, la niña salteña de 11 años, ganó la final de Es mi sueño: su emotiva consagración

En una definición en vivo desde el Teatro Ópera, la cantante a su corta edad se se impuso en la primera temporada del certamen de Guido Kaczka gracias al voto del público. El momento

Margarita Ponce ganó la final de Es Mi Sueño con el 32,09% de los votos del público en el Teatro Ópera de Buenos Aires (Video: Es Mi Sueño, Eltrece)
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Margarita Ponce, de 11 años y oriunda de Salta, se consagró campeona de la primera temporada de Es Mi Sueño en la noche del martes 18 de agosto, con el 32,09% de los votos del público. La definición se vivió en el Teatro Ópera de Buenos Aires, donde los ocho finalistas del ciclo conducido por Guido Kaczka se presentaron en vivo ante el jurado y la audiencia, que tuvo la última palabra. El premio fue de 100 millones de pesos, la cifra más alta de la historia del programa.

La pequeña salteña llegó a la final como la participante más joven de la competencia y eligió para su última actuación “La Arenosa”, de Mercedes Sosa, una decisión que le valió la ovación del Ópera. Margarita comenzó a cantar en el quincho de su tío, donde fue construyendo una pasión que la llevó, años después, a pararse en uno de los escenarios más representativos de la Argentina. Al conocerse el resultado, no pudo contener la emoción: saltó, gritó y esperó en el escenario a que su familia llegara para festejar junto a ella.

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La niña salteña de 11 años se lució en el Teatro Ópera (Video: Es mi sueño/ Eltrece)

La votación fue completamente abierta y gratuita. La producción habilitó tres vías para que el público participara: el código QR que apareció en pantalla durante la transmisión, el sitio oficial del canal eltrece y los enlaces publicados en las redes sociales del canal. El jurado —integrado por La Mona Jiménez, Natalie Pérez, Jimena Barón y Joaquín Levinton— no tuvo incidencia en la definición del ganador. Su rol en la gran final se limitó a otra tarea: elegir a tres participantes que continuarán en la segunda temporada del programa.

Los elegidos por el jurado fueron Ailén Peralta, de 28 años, Diego Detona, de 38, y Tomás Cochello, de 22. Peralta había llegado a la final con el puntaje más alto de su noche clasificatoria —400 puntos— y su historia tuvo un componente particular: superó una etapa de depresión para volver a cantar y no le avisó a su familia que iba a participar del programa. Detona, artista multifacético que hizo shows con personajes de ambos géneros, sueña con dejar un legado en cine y televisión. Cochello, por su parte, canta en honor a su abuela “Tucci”, fallecida el año anterior, y aspira a producir su propia música. Los tres tendrán un lugar en la segunda temporada, que arranca este miércoles 19 de agosto.

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Margarita Ponce cerró su participación en Es Mi Sueño con “La Arenosa”, de Mercedes Sosa, y obtuvo la ovación del Teatro Ópera
Margarita Ponce cerró su participación en Es Mi Sueño con “La Arenosa”, de Mercedes Sosa, y obtuvo la ovación del Teatro Ópera

El resto de los finalistas que completaron la noche en el Ópera también llegaron con historias que atravesaron la competencia desde el comienzo. Alan Birman, de 21 años (Lanús), trabaja como técnico electromecánico y sueña con emprender en el rubro automotor. Dana Gómez, de 30 (Hurlingham), es cantante y coach vocal, dirige su propio proyecto de jazz y creció en una familia de músicos. Julián Navarro, de 23 (Lanús), perdió a su padre un día antes de su debut en el programa y dejó su emprendimiento de frutos secos para dedicarse de lleno a la música. Emilio Zapata, de 45 años (San Francisco Solano), es tapicero y estudiante de abogacía, y conquistó al público con su voz pese a no dedicarse profesionalmente al canto.

Los finalistas Alan Birman, Dana Gómez, Julián Navarro y Emilio Zapata llegaron a la definición de Es Mi Sueño con historias personales y trayectorias laborales ajenas o paralelas a la música
Los finalistas Alan Birman, Dana Gómez, Julián Navarro y Emilio Zapata llegaron a la definición de Es Mi Sueño con historias personales y trayectorias laborales ajenas o paralelas a la música

La noche también tuvo un momento musical que se instaló rápidamente entre las tendencias de las redes sociales. Ángela Leiva y Abel Pintos compartieron el escenario para interpretar juntos Oncemil, en una actuación que el jurado respaldó de manera unánime con la palanca verde. “Cuando salió esa canción, yo grabé una versión tipo cover en un estudio. Tanto mi familia como mis amigos, que me conocen de toda la vida, esperaron mucho este momento. Gracias, de verdad”, dijo Leiva, visiblemente emocionada. Kaczka resumió el clima del Ópera con una frase breve: “Qué lindo, gracias. Qué noche”.

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