El Salvador: Sentencian a 99 miembros de la MS-13, entre ellos fundadores de clicas

El Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de Santa Ana condenó a 99 integrantes de la Mara Salvatrucha por homicidio agravado y organizaciones terroristas en Chalchuapa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de Santa Ana dictó sentencia condenatoria contra 99 integrantes de la estructura criminal Mara Salvatrucha (MS-13), tras encontrar a los procesados responsables de delitos de homicidio agravado y organizaciones terroristas en el distrito de Chalchuapa. De acuerdo con la información publicada este miércoles por Centros Judiciales, entre los sentenciados figuran fundadores, corredores de programa, corredores de clica, homeboys y colaboradores de diversas células de la organización criminal.

Según consignó Centros Judiciales, del total de acusados, 84 se encontraban presentes en el juicio y 15 fueron declarados rebeldes. Las penas impuestas oscilan entre 11 y 75 años de prisión, dependiendo del grado de participación de cada acusado en los hechos criminales atribuidos.

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La condena más alta, de 75 años, recayó sobre Noé de Jesús Polanco Cruz, alias “Sley”, quien ostenta el rango de corredor de programa y figura como fundador de la clica Victorias Locos Salvatruchos. Se determinó que a pesar de su reclusión en el penal de Ciudad Barrios, Polanco Cruz dirigió, mediante llamadas telefónicas, el asesinato de dos personas en los años 2013 y 2016.

Las penas contra los miembros de la MS-13 en El Salvador oscilaron entre 11 y 75 años de prisión, según informó Centros Judiciales. (Cortesía: Centros Judiciales)

Dos pandilleros de la Mara Salvatrucha reciben 75 años de prisión

Centros Judiciales detalló que Jimmy Harold Ramírez Contreras, alias “Fugitivo”, fue sentenciado a 75 años de prisión por su participación en dos homicidios agravados. Uno de estos crímenes ocurrió en la finca Las Marías y el otro en el tramo carretero entre Santa Ana y Ahuachapán, ambos dentro del distrito de Chalchuapa.

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En la misma línea, la sentencia de 75 años también se aplicó a Josué Benjamín Cortez Hércules, alias “el Serio”, quien, según el fallo, participó en dos asesinatos cometidos entre 2013 y 2015. Cortez Hércules desempeñaba el papel de corredor de clica.

El informe judicial especificó que otros acusados recibieron penas de 60 años de prisión por homicidio agravado, mientras que el resto de las condenas correspondieron al grado de participación de cada uno en la estructura delictiva. De acuerdo con los registros del proceso, los condenados formaban parte de las clicas Victorias Locos Salvatruchos, Pride Gánster Locos Salvatruchos y Charlotte Locos Salvatruchos, todas vinculadas a la Mara Salvatrucha y activas en el distrito de Chalchuapa.

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La sentencia en Chalchuapa alcanzó a fundadores, corredores de programa, corredores de clica, homeboys y colaboradores de células activas de la MS-13. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el expediente se acreditó que varios de los líderes impartían órdenes desde centros penitenciarios, coordinando actividades delictivas tales como homicidios y amenazas contra rivales y civiles. Centros Judiciales subrayó que las pruebas presentadas incluyeron registros telefónicos, testimonios y documentación sobre la estructura jerárquica interna de las clicas. La sentencia es parte de las acciones impulsadas por las autoridades salvadoreñas para desarticular organizaciones delictivas de alto impacto en la región occidental del país.

El fallo constituye, según informó Centros Judiciales, uno de los procesos de mayor alcance contra la MS-13 en los últimos años en El Salvador. Los jueces valoraron la gravedad de los delitos, el nivel de organización y la influencia de los sentenciados dentro de la estructura de la pandilla. El tribunal estableció que las condenas buscan enviar un mensaje disuasivo ante la persistencia de estos grupos en comunidades vulnerables.

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