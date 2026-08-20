La advertencia de Leticia Brédice a Joaquín Levinton tras debutar en Es mi sueño: “La próxima que la devolución sea mejor”

Leticia Brédice debutó en Es mi sueño y abrió la segunda temporada del ciclo conducido por Guido Kaczka (Video: Es Mi Sueño, Eltrece)

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Leticia Brédice pisó el escenario de Es mi sueño (eltrece) en la noche del miércoles 19 de agosto para abrir la segunda temporada del ciclo conducido por Guido Kaczka, y lo hizo con una frase que dejó sin palabras al jurado. Luego de escuchar la devolución de Joaquín Levinton, quien observó que el dúo que formó con la participante Josefina Rusconi necesitaba más conexión entre sí, Brédice respondió con un comentario que arrancó carcajadas en el estudio: “La próxima que sea mejor la devolución”, dijo, mirando al cantante de Turf con una mezcla de humor y firmeza. Levinton, que es amigo personal de la actriz, se apresuró a aclarar que nunca se enojaría con ella.

La dupla interpretó “Lunes por la madrugada”, de Los Abuelos de la Nada, en lo que fue el primer número de la temporada. Josefina, de 28 años y oriunda de Córdoba, llegó al programa con el sueño de cantar junto a una figura del espectáculo, y le tocó en suerte una compañera de escena que no necesita presentación. Brédice subió al escenario con la energía que la caracteriza y la ovación del público la recibió antes de que cantara la primera nota.

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Leticia Brédice y Josefina Rusconi interpretaron “Lunes por la madrugada”, de Los Abuelos de la Nada, en el primer número de la temporada

Abel Pintos fue el primero del jurado en tomar la palabra y elogió la versión que Brédice hizo del tema. “Me gusta mucho la versión que hiciste esta noche. Como que lo reversionaste, tomaste una parte de su espíritu vocal y lo trajiste. Sos una actriz genial y además cantás bárbaro”, dijo el músico. Sobre Josefina fue igualmente generoso: “La acompañaste muy bien. A pesar de que no siento que seas una cantante de este género, acompañaste realmente muy bien, porque la energía de Leti y la energía de la canción tranquilamente te podía haber llevado puesta como a cualquiera de nosotros. Tu voz es preciosa. Te felicito”, sostuvo.

José Luis “El Puma” Rodríguez fue en la misma línea. “Leticia, eres un volcán impresionante. Desde que pisaste el escenario explotaste todo”, dijo el cantante venezolano, antes de dirigirse a la participante: “Josefina, te veo un camino largo, largo, largo. Estás muy bonita, eres graciosa, tienes muy buena voz. ¿Qué más se le puede pedir a la vida?”. Ambas recibieron el voto verde del Puma.

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La devolución de Levinton fue la más matizada. El jurado reconoció que le había gustado la pareja, pero señaló que las notó “poco conectadas” y atribuyó eso a los nervios del primer encuentro. “Para la evolución de la conexión, les recomendaría que tomen una gaseosa juntas y vayan conociéndose más para cantar más sueltas”, dijo. Brédice lo escuchó y respondió con su estilo directo: “Es el escenario también. Es estar al lado de ustedes. Yo desde los tres años quiero estar acá, con las luces, con la gente”. Y luego, mirando a Levinton, lanzó la frase que encendió el estudio: “Hay que tener más charlas y que la próxima la devolución sea mejor”. El cantante aclaró de inmediato: “Nunca me enojaría con vos”, mientras Kaczka reía desde el costado del escenario.

Joaquín Levinton señaló una falta de conexión entre Leticia Brédice y Josefina Rusconi y la actriz respondió con una frase que generó risas en el estudio

Antes de la actuación, Jimena Barón le había preguntado a Brédice cómo había llegado a la decisión de cantar en el programa. La actriz respondió con una reflexión que conectó el canto con algo más profundo: “Cantar te salva la vida. Me parece que es ir al alma del otro”. También evocó imágenes de mujeres que aman a los artistas del jurado y de canciones compartidas con su hermana, en un momento íntimo que el estudio recibió con afecto.

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El dúo avanzó en la competencia. La segunda temporada de Es mi sueño arrancó con un formato renovado que convoca a 21 figuras del espectáculo, el periodismo y el deporte para cantar junto a participantes que llegan con sus propios sueños. Entre los convocados figuran Miguel Ángel Rodríguez, Barbie Simons, Bambino Pons, Guillermo Andino, Maju Lozano, Emilia Attias, Nati Pastorutti, Dante Ortega, Gastón Angrisani y Lionel Ferro, entre otros. El jurado quedó integrado por Pintos, Barón, Levinton, Ángela Leiva y El Puma Rodríguez. Para avanzar, cada dúo debe obtener tres luces verdes del panel.