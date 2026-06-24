De los saludos en el transporte público a los festejos en los colegios: así se vio el cumpleaños de Lionel Messi en todo el país

Trabajadores de un frigorífico celebraron el cumpleaños de Lionel Messi con cantos y saltos en un video que circuló durante la jornada

Este 24 de junio encontró a Lionel Andrés Messi festejando sus 39 años en plena concentración de la Selección Argentina para el Mundial 2026, rodeado de compañeros, utileros y cuerpo técnico. Pero la celebración no se limitó al predio donde entrena el equipo nacional: desde Rosario hasta Jujuy, pasando por Buenos Aires, Mar del Plata y Quilmes, el país entero se sumó al festejo de distintas formas, en una jornada que mezcló homenajes masivos, actos escolares y gestos espontáneos de trabajadores.

Lejos de los grandes escenarios, el festejo se coló en lugares inesperados. La línea de colectivos 39 —el número que coincide con la edad que cumple el futbolista— puso en los carteles electrónicos de sus unidades la leyenda “Felices 39 Lio Messi”, en un guiño que se viralizó rápidamente.

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Otro de los videos que más circuló en redes fue el de los trabajadores de un frigorífico, donde a los empleados se los vio cantar, saltar y celebrar, con una leyenda que acompañaba las imágenes: “¡Feliz cumpleaños capitán! ¡Esto es lo que genera el mejor del mundo en todos lados!”.

La línea 39 de colectivos exhibió el mensaje “Felices 39 Lio Messi” en sus carteles electrónicos y el saludo a Lionel Messi se viralizó en redes sociales

Los colegios también tuvieron su protagonismo. Desde temprano, distintas instituciones educativas de todo el país se sumaron al festejo con cánticos en sus aulas y patios. Los chicos del jardín de la Escuela Normal de Jujuy fueron uno de los primeros en viralizarse. También se sumaron la EP N° 18 de Mar del Plata y un colegio primario de Quilmes, ambos en la provincia de Buenos Aires. Las imágenes de los más chicos cantando el feliz cumpleaños fueron de las que más circularon durante la jornada.

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El episodio más convocante tuvo lugar en Rosario, la ciudad natal del futbolista, donde más de 5.000 personas se reunieron frente al Monumento a la Bandera con un único propósito: cantarle el feliz cumpleaños al capitán de la Selección. La iniciativa, impulsada por Mundo Leo, quedó registrada en un video que circuló en redes sociales y que lo explicaba con precisión: “Cada 24 de junio le hacemos un regalo a Leo para su cumpleaños. Pero claro, cuando la fecha cae en medio de un mundial, el regalo tiene que ser más lindo”.

La voz en off del video subió la apuesta: “Esta vez nos propusimos un desafío: que más de cinco mil pibes de todo el país le cantaran el feliz cumple a Leo en el Monumento a la Bandera, en el corazón de Rosario, la ciudad en la que hace treinta y nueve años Celia y Jorge nos regalaron su alegría a todos los argentinos. El más grande se merecía el festejo más grande.”

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Más de 5.000 personas se reunieron en Rosario frente al Monumento a la Bandera para cantarle el feliz cumpleaños a Lionel Messi

Cuando la multitud ya estaba congregada frente al monumento, apareció Abel Pintos para liderar el canto, en una presencia que le dio una dimensión aún mayor al acto. El propio Messi agradeció el gesto con pocas palabras que no dejaron lugar a dudas sobre el impacto que le generó la imagen: “Muchas gracias a todos los chicos, a Abel y a Mundo Leo. La verdad, me encantó.”

La coincidencia del cumpleaños con el Día de la Bandera —fecha en la que Pintos había actuado en los festejos oficiales en esa misma ciudad— le dio al acto en Rosario una carga simbólica adicional. El Monumento a la Bandera, en el corazón de la ciudad donde Jorge y Celia Messi criaron al futbolista, fue el escenario elegido para lo que sus organizadores definieron como el festejo más grande para el más grande.

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En el Teatro Colón, Jorge Macri interrumpió el protocolo de la promesa a la bandera y más de 1.100 alumnos cantaron el feliz cumpleaños a Lionel Messi

A varios kilómetros de distancia, en Buenos Aires, el homenaje tuvo otro escenario de peso: el Teatro Colón. Allí, el Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, les tomó la promesa de lealtad a la bandera a más de 1.100 alumnos de cuarto grado de escuelas estatales y privadas de la Ciudad, en un acto que reunió a familiares, maestros y directivos en un Colón de celeste y blanco.

En un momento del acto, Macri decidió salirse del libreto oficial. “Vamos a romper el protocolo”, propuso desde el escenario, y toda la sala se sumó a cantarle el feliz cumpleaños a Leo Messi. El remate lo pusieron los chicos, con un “¡Messi, Messi!” que cerró el canto.

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