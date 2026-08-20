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Mica Viciconte criticó las polémicas de Flor Vigna sobre Nico Occhiato y Cande Ruggeri: “Está en colectora”

La panelista habló de las controvertidas declaraciones de la cantante y contó que le pidieron salir a apoyarla

Mica Viciconte cuestionó a Flor Vigna por sus declaraciones sobre Nico Occhiato en La Casa de los Famosos México (Video: Instagram)

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El escándalo desatado por las declaraciones de Flor Vigna en La Casa de los Famosos México sumó una voz que nadie esperaba: la de Mica Viciconte, su histórica rival en el programa Combate (El Nueve) y excompañera de trabajo de Nico Occhiato en el mismo ciclo. Lejos de esquivar el tema, Viciconte disparó contra Vigna con un análisis que fue más allá del escándalo puntual y cuestionó el rumbo profesional de la cantante. “No está encaminada, como que no sabe para mí bien lo que quiere”, dijo al aire de La Jugada (Telefe Stream), en una intervención que rápidamente se viralizó.

El conductor Fede Popgold le consultó qué pensaba de que Vigna estuviera ventilando tantas cosas en el reality mexicano. Viciconte comenzó con una revelación que generó sorpresa: le habían escrito desde México para que saliera a apoyar a Flor, y no respondió. “No contesté. No estoy al tanto de lo que está haciendo en el reality entonces yo no puedo apoyar a alguien sin saber bien qué hizo. Salir a hablar por hablar no”, explicó. La aclaración dejó en claro que su postura no iba a ser la del respaldo automático, pese a que con el tiempo habían limado asperezas.

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Mica Viciconte afirmó que Flor Vigna no tiene claro su rumbo profesional y repasó su paso por el baile, el teatro, la música, el boxeo y los realities
Mica Viciconte afirmó que Flor Vigna no tiene claro su rumbo profesional y repasó su paso por el baile, el teatro, la música, el boxeo y los realities

Lo que siguió fue una evaluación directa sobre el presente de Vigna que no dejó margen para la ambigüedad. “No comparto. La conozco un montón a Flor y siento que está en un momento... Ya viene hace tiempo... Que en vez de agarrar Panamericana está como en colectora”, dijo, apelando a una metáfora que sintetizó su lectura del recorrido de la cantante. Repasó la trayectoria de Vigna —el baile, el teatro, la música, el boxeo, los realities— y planteó que todavía está buscando un rumbo. “Ella despegó en el Bailando, le fue muy bien, haciendo teatro... Para mí está viendo, buscando... no lo sé”, dijo.

El punto más concreto llegó cuando Viciconte se refirió específicamente a las declaraciones sobre Occhiato. Vigna había dicho en distintas oportunidades que el conductor fue una de sus mejores relaciones. Para Mica, esa declaración en sí misma era un argumento en contra de lo que Flor decidió hacer públicamente. “También dijo que Occhiato fue la mejor relación que tuvo, la más linda. Entonces, está con su mujer actual, ya está, listo. Dejátelo para vos. Siento que no suma, me parece que no”, cerró.

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También apuntó contra la decisión de reflotar episodios del pasado en un contexto donde todos los involucrados rehízo su vida. “Insistir en cuestiones vintage no le suma, sobre todo en casos así donde todos los protagonistas tienen familias”, dijo, en referencia a que Occhiato está en pareja y Cande Ruggeri está casada y tiene una hija.

El escándalo surgió por el relato de Flor Vigna sobre un viaje laboral en el que Nico Occhiato y Cande Ruggeri compartieron tiempo cuando ella era su pareja (Video: La Casa De Los Famosos)

El episodio que disparó el escándalo fue el relato que Vigna hizo en el reality mexicano sobre un viaje laboral que Occhiato compartió con Ruggeri, cuando él y Flor eran pareja. Según la versión de la cantante, Ruggeri le habría tirado onda al conductor durante todo el viaje y en un momento se le habría metido en la cama. Ruggeri salió a desmentirlo y dio vuelta la historia: aseguró que fue Occhiato quien estuvo detrás de ella durante el viaje y que ella lo rechazó. El conductor, por su parte, le envió un mensaje a Ángel de Brito sin confirmar ni desmentir ninguna de las dos versiones.

La intervención de Viciconte tuvo además un componente personal. Cuando le preguntaron si creía que Vigna podría lanzar algún carpetazo contra ella, dado que durante años fueron enemigas declaradas en Combate, Mica respondió con franqueza: “No sé, puede ser. Aunque habló bien de mí, en su momento nos matamos”. Y contextualizó aquella rivalidad: “Estábamos en otro momento y estaba bien la pelea porque estábamos luchando por nuestros sueños. Hoy ya somos grandes”, dijo, marcando la diferencia entre ese entonces y el presente.

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Mica ViciconteNico OcchiatoFlor VignaCande Ruggeri

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