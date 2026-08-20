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Dos imputados en operación policial en Panamá tendrán que portar brazaletes electrónicos

Sujetos habrían tenido una implicación directa en la recepción de fondos retirados ilícitamente de la cuenta bancaria de la víctima, según las autoridades

Hombre con camiseta gris y jean azul claro, sentado en una cama, con un brazalete electrónico negro en el tobillo izquierdo. Pies descalzos.
Un hombre con un brazalete electrónico de monitoreo en el tobillo izquierdo permanece sentado en el borde de una cama. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una reciente audiencia en el Tribunal de Garantías concluyó con la imposición de estrictas medidas cautelares para dos personas señaladas en el marco de la operación “Cenit”.

De acuerdo con la Procuraduría General de la Nación, ambos imputados deberán cumplir con notificaciones periódicas, portar brazaletes electrónicos y no podrán abandonar la provincia de Panamá, ni acercarse o comunicarse con la víctima.

Estas disposiciones fueron consideradas por el tribunal como las más adecuadas ante el riesgo que representan para la comunidad.

La Fiscalía Metropolitana, a través de su Sección de Delitos contra el Orden Económico, argumentó que los imputados habrían tenido una implicación directa en la recepción de fondos retirados ilícitamente de la cuenta bancaria de la víctima.

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Las investigaciones se originaron tras el hurto de un teléfono móvil ocurrido el 14 de febrero de 2026 en el Parque Porras, en la ciudad de Las Tablas, provincia de Los Santos.

Hombre de espaldas con camiseta de manga larga y las manos esposadas detrás de la espalda, en un cuarto con una mesa.
Un hombre aparece de espaldas con las manos esposadas en un espacio de luz tenue. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la denuncia, luego de perder el dispositivo, la víctima detectó que se efectuaron transferencias superiores a $200,000 desde su banca en línea.

En respuesta a estos hechos, once de las trece personas inicialmente vinculadas al caso optaron por un proceso de mediación para resarcir a la víctima.

Esta vía fue aceptada por todas las partes, mientras que el Ministerio Público anunció que las indagaciones continuarán durante seis meses, conforme a la legislación vigente.

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En otro caso, la Fiscalía Regional de San Miguelito, mediante su Sección de Delitos contra la Seguridad Colectiva y Otros, consiguió condenas para ocho personas y estableció medidas cautelares para cinco más, en el contexto de delitos relacionados con posesión de drogas y armas de fuego.

Entre las sanciones impuestas, destacan acuerdos de pena que oscilan entre 48 y 60 meses de prisión, así como la obligación de notificarse mensualmente ante las autoridades y la prohibición de asistir a eventos conocidos como “Parking” o fiestas clandestinas.

Una mano sostiene una pistola semiautomática de color gris con empuñadura negra, el cañón apunta hacia la izquierda y la parte trasera hacia la derecha.
Una mano sujeta con firmeza una pistola semiautomática en un fondo neutro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación se inició tras un aviso a la Policía Nacional, recibido el 16 de agosto de 2026 en el corregimiento de Arnulfo Arias Madrid, donde se reportó la presencia de varios sujetos armados en una reunión clandestina.

Durante la intervención policial y fiscal, se hallaron ocho sobres de marihuana, un revólver y una pistola en una de las residencias inspeccionadas. Un informe forense determinó que el revólver incautado era funcional y apto para disparar.

De igual manera, la Procuraduría General de la Nación, a través de su Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Asociación Ilícita, logró que el Tribunal Superior de Apelaciones confirmara la medida de detención provisional para una persona presuntamente vinculada a una estructura criminal que operaba en el sector de Santa María, corregimiento de Betania, en la ciudad de Panamá.

En audiencia de apelación, el Tribunal validó los riesgos procesales sustentados por la Fiscalía, por lo que determinó que la medida cautelar de detención provisional es la más proporcional, idónea y necesaria, mientras se desarrolla la fase de investigación.

A esta persona se le formularon cargos por la supuesta comisión del delito contra la seguridad colectiva, en la modalidad de pandillerismo.

Manos juveniles pálidas sujetan fuertemente barrotes de metal oxidados en primer plano. Un joven con camiseta oscura se encuentra detrás, con el fondo desenfocado.
Manos se aferran firmemente los barrotes oxidados de una celda, con un fondo desenfocado que sugiere una pared de concreto y una sombra policial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este resultado guarda relación con la operación “Marfil”, donde se realizaron diligencias de registro y allanamiento efectuadas en coordinación con nuestros brazos auxiliares, para desarticular una estructura criminal que operaba en el sector de Santa María, corregimiento de Betania.

Mientras, las autoridades lograron recuperar 10 vehículos con alteraciones de chasis y motor, operación que se realizó contra el robo y hurto de autos en la provincia de Colón, donde además se aprehendieron a 10 personas.

La operación se llevó a cabo en las 16 calles de esa provincia, donde las investigaciones y acciones de inteligencia de las unidades policiales pudieron vincular a estas 10 personas relacionadas a estos hechos, las cuales fueron remitidas al Ministerio Público.

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