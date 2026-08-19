Luisito Zerda se quebró en Cuestión de Peso al contar la dura situación de su esposa: “Le pido por favor que no me deje”

Luisito Zerda se quebró en Cuestión de Peso al hablar de la salud de Noelia Báez, internada en el Hospital Posadas por desnutrición severa (Video: CDP, Eltrece)

Guardar

Luis “Luisito” Zerda no pudo contener las lágrimas durante una nueva emisión de Cuestión de Peso al hablar del estado de salud de su esposa, Noelia Báez, quien permanece internada en el Hospital Posadas con un cuadro severo de desnutrición. “Le pido por favor que no me deje”, dijo entre sollozos, en un momento que paralizó el estudio y conmovió a quienes siguen la historia de esta pareja desde hace años. Noelia, que hoy pesa 48 kilos, enfrenta una situación médica de extrema gravedad tras las complicaciones derivadas de un bypass gástrico al que se sometió en junio de 2025.

El relato de Zerda dejó en claro que el panorama médico es incierto y que cada visita al hospital se convierte en un nuevo golpe emocional. “Ella siempre fue para atrás, no sé por qué le pegó tan así. Hablé con el doctor y le dije que haga lo posible por salvarla. El panorama es sacarle el bypass pero en este estado no se puede operar. Ahora le sacaron la vía y resulta ser que había una infección”, contó en el programa, describiendo una cadena de complicaciones que no cede. La infección detectada sumó un nuevo obstáculo a un cuadro que ya venía deteriorado desde hace meses.

PUBLICIDAD

Luis Zerda, de Cuestión de Peso, habló del delicado estado de salud de Noelia Báez (Instagram)

Lo que más lo afectó fue el estado anímico de Noelia en los últimos días. “La veo más golpeada que antes. Me dijo ‘Luis, yo no sé qué me va a pasar’, me agarró la mano y me dijo ‘yo no quiero que te pongas mal’. Eso fue antes de entrar a terapia, yo la noté muy cansada en este último tiempo”, relató. Y agregó lo que más lo desvela: “Nadie me da una garantía que vaya a quedar bien y eso es lo que me preocupa, que vuelva a tener una vida normal. No sabemos cómo puede reaccionar su cuerpo”.

Los médicos del Hospital Posadas consideran que la mejor alternativa para Noelia es revertir el bypass gástrico y devolver su estómago a la anatomía original. Sin embargo, la intervención no puede realizarse mientras el cuerpo de la paciente no alcance un estado mínimo de estabilidad. El doctor Alberto Cormillot y el equipo de nutricionistas de su clínica también siguen de cerca la evolución del caso. “Hay que dejar que sigan trabajando”, dijo Zerda, con una esperanza que convive con la incertidumbre.

PUBLICIDAD

La situación de Noelia comenzó a agravarse después de la cirugía bariátrica. Durante el primer mes todo parecía evolucionar bien, pero luego las internaciones se volvieron cada vez más frecuentes. En una de ellas contrajo un virus intrahospitalario que deterioró aún más su estado. Llegó a desmayarse en su casa por no poder alimentarse y pasó semanas en las que, según ella misma contó en una visita anterior al estudio del programa, “mi vida era ir de la habitación al baño y del baño a la habitación”. En ese período también llegó a despedirse de sus seres queridos.

La salud de Noelia Báez se deterioró tras la cirugía bariátrica, con internaciones frecuentes, un virus intrahospitalario y episodios de desmayo por no poder alimentarse (Instagram)

Las primeras señales de alarma se dieron días atrás, cuando Zerda comenzó a pedir cadenas de oración por su esposa en redes sociales. “Hoy le pido a todos que pongamos a Noelia en una cadena de oración. Está atravesando un momento complicado de salud y necesita mucha fuerza y fe”, escribió en Instagram junto a una imagen de ella internada. La respuesta del público fue inmediata y masiva.

PUBLICIDAD

A la crisis de salud de Noelia se suma la situación económica de Zerda, que también atraviesa un momento difícil. El exparticipante reveló que está sin trabajo y que un proyecto que arrancó recientemente todavía no le genera ingresos. “Empecé hace poco un nuevo proyecto, que todavía está arrancando y no me está dando ingresos. Cualquier granito de arena nos ayuda a seguir adelante. Y si no, con que nos tengan en sus oraciones y buenos pensamientos, nos alcanza”, pidió públicamente.

La historia de Luisito y Noelia es conocida por los seguidores del programa: ambos compartieron durante años su proceso de transformación dentro de Cuestión de Peso y su relación se fue consolidando en ese contexto. Se casaron en febrero de 2025. Meses después, Noelia visitó el estudio del ciclo para contar en primera persona lo que había vivido. “La pasé súper mal y no se lo deseo a nadie. Pasé de usar andador y pañales, a no poder abrir una botella de agua ni moverme. Ahora soy celíaca también”, relató en aquella oportunidad. Pese a todo, en ese momento aseguró que se sentía feliz y que había vuelto a vivir.

PUBLICIDAD