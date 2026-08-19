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Zulma Lobato reveló el destino de los 11 millones de pesos que obtuvo por una colecta solidaria

Desde Tandil, donde se instaló hace pocas horas, la mediática habló junto a su anfitriona, La Pepona, para dar por terminadas las especulaciones alrededor de ese dinero

Zulma Lobato junto a La Pepona, aclaró el destino del dinero que se recaudó en su beneficio a través de una colecta

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Desde Tandil, la ciudad bonaerense donde se instaló junto a Jair Hourcade, conocida en redes sociales como La Pepona, quien asumió su acompañamiento y cuidado, Zulma Lobato reveló este miércoles el destino de los 11 millones de pesos que recaudó a través de una campaña solidaria. La aclaración llegó en un video en el que explicó que el dinero está depositado en un plazo fijo a su nombre y tiene un único fin, costear una operación de vista que la mediática de 67 años necesita con urgencia.

“No es verdad que dicen que la Pepona se quedó con esa plata. No, está guardada en un banco para operarme de la vista, porque yo estoy casi ciega”, afirmó Lobato en el video, que Hourcade difundió desde el hogar para adultos mayores de la ciudad bonaerense donde se encuentra. La mediática subrayó que la cuenta es intocable: “Eso está bien guardado en un banco y no lo puede tocar nadie, solamente yo, la titular”.

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Las declaraciones apuntaron directamente a desmentir las versiones que circularon en redes sociales sobre un supuesto manejo irregular de los fondos. La Pepona fue categórica al respecto: “Los once millones, gente, porque todos preguntan: ‘¿Qué hizo los once millones?’. Los tiene en su banco, en plazo fijo hasta que ella se pueda operar de su vista. No lo puede tocar ni Fulano, ni Mengano, ni Zultano, ni nadie”. Hourcade también aclaró que en ningún momento cobró por su asistencia: “Yo nunca le cobré un peso a Zulma, nada, nada, nada”.

Zulma Lobato y La Pepona en Tandil, ciudad donde Lobato ha establecido su nuevo hogar

Los problemas de visión de Lobato tienen un origen documentado. Según publicó Infobae, años atrás la artista sufrió un violento asalto en la vía pública que le dejó secuelas graves en la vista, lo que agravó su situación de vulnerabilidad y limitó su autonomía cotidiana. La operación que necesita busca revertir ese deterioro, y los fondos recaudados están reservados exclusivamente para ese fin.

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La campaña que reunió esos 11 millones de pesos fue impulsada por Jazmín Salinas, conocida como La Cuerpo, tras un video en el que la propia Lobato relataba su situación: “Me desalojaron, estoy en la calle y perdí todo”. El dinero se obtuvo con ese objetivo específico —solventar un alquiler y estabilizar su situación habitacional—, pero la artista terminó bloqueando a Salinas en WhatsApp y cortando el contacto poco después de que se concretara la recaudación, lo que alimentó las especulaciones sobre el paradero de los fondos.

La aclaración de este miércoles se produce días después de que Lobato llegara a Tandil para comenzar una nueva etapa. La artista había sido encontrada a mediados de agosto por personal del área de Desarrollo Humano del Municipio de Paraná en la vereda del hospital San Martín de esa ciudad entrerriana, con signos de desorientación y sin poder explicar cómo había llegado hasta allí. Solo llevaba bolsas de consorcio con ropa y medicamentos. “Hace cuatro días que no me bañaba y tenía toda la ropa sucia”, relató en ese momento.

Díptico de fotografías. Izquierda: mujer de cabello oscuro y persona con gorro rosado y blanco. Derecha: primer plano de rostro de persona mayor con gorro oscuro.
La Pepona y Zulma Lobato en Tandil

Desde Tandil, donde se aloja en una residencia para adultos mayores que administra Hourcade, la artista mostró un estado anímico diferente. En el video junto a La Pepona habló con afecto de la mascota de su anfitriona, que la acompañó durante la noche: “Anoche durmió conmigo y me dio mucha ternura”. También mencionó con dolor la pérdida de su perra Estrellita: “Me la robaron y creo que no la voy a recuperar más”.

El vínculo entre Lobato y Hourcade no es nuevo. En marzo de 2026, La Pepona gestionó la presencia de la artista en un show íntimo en la pizzería Pizza Pizzonda de la ciudad, lo que significó su regreso a los escenarios después de varios años de ausencia pública. Esa visita fortaleció la relación entre ambas y allanó el camino para que Tandil se convirtiera en su nuevo lugar de residencia.

La Pepona también respondió con dureza a quienes cuestionaron su decisión de mostrar a Lobato en sus redes sociales: “No hablen pelotudeces y métanse en la vida antes de opinar, porque yo no les pido nada a ustedes, ni para darle de comer a Zulma, ni para vestirla, ni para nada. Ella está muy bien, no necesita nada. Tiene comida, tiene techo, tiene todo”. En el mismo video, Hourcade aclaró que no pide dinero a sus seguidores ni publica alias de pago: “La gente que quiera ayudar a Zulma lo puede hacer trayéndole cosas, nada más”.

La llegada a Tandil trajo además una reconciliación. Lobato retomó el contacto con Lautaro Reyes, su amigo y exmánager, de quien estaba distanciada desde diciembre de 2025. En un audio compartido por La Pepona, la artista le envió un saludo directo mientras ambas se dirigían a tomar un café por el centro de la ciudad.

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Zulma LobatoLa Pepona

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