Honduras: Capturan al tiktoker Urías Lobo tras polémico video con menor

La captura marca un nuevo giro en un caso que comenzó como una polémica en redes sociales. (FOTO: HCH)

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El creador de contenido hondureño fue capturado este miércoles en Danlí, El Paraíso, después de que circulara ampliamente un video en el que aparece junto a otro influencer mientras un niño es rapado a cambio de 500 lempiras. La detención fue reportada por medios nacionales y publicaciones locales de la zona.

La captura representa el episodio más reciente de una controversia que comenzó en redes sociales, provocó rechazo público y posteriormente llevó al Ministerio Público a abrir diligencias para establecer si los hechos pueden constituir una conducta penalmente sancionable.

El video que desató la polémica

En las imágenes difundidas aparece Urías Lobo junto al creador conocido como “Soy Rosel”, mientras participan en una dinámica en la que el menor recibe dinero a cambio de que le corten el cabello.

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La situación generó críticas porque el niño se encontraba en una condición de vulnerabilidad y porque el momento fue grabado y posteriormente difundido como contenido para redes sociales.

La controversia aumentó cuando se conoció que el menor habría señalado que utilizaría los 500 lempiras ($20 dólares) para adquirir alimentos.

A partir de ahí, el caso dejó de concentrarse únicamente en si la dinámica era de buen o mal gusto y comenzó a discutirse desde una perspectiva distinta: si utilizar la necesidad económica de un niño para generar contenido puede vulnerar derechos protegidos por la legislación hondureña.

El caso abrió un debate en Honduras sobre los límites que deben existir para proteger la dignidad de menores en plataformas digitales. (FOTO: Once Noticias)

Tras la polémica generada por el primer video, Urías Lobo volvió a protagonizar una escena similar, esta vez cortándole el cabello a otro hombre a cambio de 500 lempiras ($20 dólares), pese a reconocer que no sabía realizar el procedimiento.

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La nueva publicación generó más críticas en redes sociales y reforzó los cuestionamientos sobre su conducta; poco después, el creador de contenido fue detenido por las autoridades en Danlí, El Paraíso, en medio de las diligencias abiertas por el caso.Fiscalía abrió investigación

La nueva publicación generó más críticas en redes sociales y reforzó los cuestionamientos sobre su conducta; poco después, el creador de contenido fue detenido por las autoridades en Danlí, El Paraíso, en medio de las diligencias abiertas por el caso.

El Ministerio Público inició diligencias para determinar las circunstancias en las que se produjo la grabación y la participación de las personas involucradas.

Entre las figuras legales que han sido mencionadas en torno al caso se encuentra el trato degradante, aunque corresponderá a la Fiscalía establecer qué hechos pueden acreditarse y si existen elementos suficientes para formular una acusación.

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La captura de Lobo no equivale por sí sola a una declaración de culpabilidad. El proceso deberá determinar bajo qué figura fue detenido, cuáles son los hechos que se le atribuyen y qué decisión adopta posteriormente un juez.

Hasta el momento de esta publicación, no había sido posible localizar un comunicado oficial del Ministerio Público o de la Policía Nacional que detallara públicamente todos los extremos jurídicos de la detención.

El Ministerio Público abrió una investigación por el video en el que dos creadores de contenido aparecen rapando a un menor a cambio de 500 lempiras ($20). (FOTO: SENAF)

La polémica también provocó una reacción de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf).

La institución advirtió que la difusión de imágenes, videos o información de menores en contextos sensibles puede afectar su dignidad, privacidad y bienestar emocional.

El organismo recordó además que los medios de comunicación, creadores de contenido y ciudadanía deben evitar publicaciones que permitan identificar directa o indirectamente a niños en situaciones que puedan revictimizarlos.

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La discusión ya no se limita, por tanto, a la actuación de dos influencers. El episodio ha abierto un debate más amplio sobre qué responsabilidad tienen los creadores digitales cuando convierten situaciones de vulnerabilidad infantil en contenido público.

Un caso que puede cambiar las reglas para los influencers

La captura de Urías Lobo convierte este episodio en algo más que una controversia digital.

El caso pone bajo presión a una industria de creadores que ha crecido rápidamente en Honduras y que suele utilizar retos, bromas, ayudas económicas y situaciones personales como materia prima para generar audiencia.

Urías Lobo fue capturado en Danlí después de quedar involucrado en la polémica por un video con un menor.(FOTO: Proceso HN)

El punto que deberán resolver ahora las autoridades es dónde termina el entretenimiento y dónde comienza una posible vulneración de derechos.

Y la respuesta que surja de este expediente podría convertirse en una referencia para futuros casos en los que menores de edad sean utilizados dentro de contenidos virales.

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