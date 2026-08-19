Luck Ra respondió las criticas por su video junto a Tuli Acosta en un hotel: "La próxima pido permiso"

El video de Luck Ra junto a Tuli Acosta semanas después de su separación de La Joaqui

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Con el correr de las semanas, la polémica en torno a la separación de La Joaqui y Luck Ra parece disolverse y, por ende, también el hate contra Tuli Acosta. Aún así, en las últimas horas, un nuevo encuentro entre el cordobés y la cantante llamó la atención de sus seguidores, quienes comenzaron a especular sobre su vínculo. Así las cosas, cansado de la situación, le intérprete de “La morocha” decidió responder a las críticas.

Según revelaron en LAM (América TV), todo comenzó cuando Luck Ra fue contratado para presentarse en un casamiento en un hotel, luego de su show en Bariloche. Sin embargo, el episodio quedó rodeado de versiones sobre un supuesto intento por evitar que el cantante fuera visto junto a Tuli Acosta, en medio de la polémica que se desató tras su separación de La Joaqui.

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Rápidamente, el video comenzó a viralizarse en redes, generando todo tipo de comentarios y nuevas críticas hacia Luck Ra y Acosta. Por esa razón, en las últimas horas el cordobés decidió comentar el video en cuestión y defenderse. “Perdón por juntarme con mi mejor amiga, la próxima te pido permiso, que estés bien”, escribió el cantante desde su cuenta de TikTok.

El comentario del cantante recibió más de 8000 likes y todo tipo de respuestas de los fans como: “Se hace la víctima”, “Ay, qué tenemos aquí… si te molesta es por algo, que pesada la amiguita”, “¿Qué se puede esperar de un burro mas que una patada?” y “Mira si hubieses defendido a la Joaqui como a ella, por ejemplo, poniendo a tu amiga en su lugar, que poco hombre”.

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Luck Ra respondió las criticas por su video con Tuli Acosta (TikTok)

Según relató, Pepe Ochoa en LAM, todo surgió cuando el cordobés decidió continuar con su agenda después de su presentación en Bariloche. En ese contexto, fue convocado para cantar en una boda realizada en un hotel. Según relató el panelista, la llegada del artista estuvo acompañada por un operativo que generó malestar entre los trabajadores del lugar, ya que se bloquearon tres accesos y eso complicó la circulación del personal.

“La gente del hotel se empezó a calentar porque había tres accesos que estaban bloqueados y a los que estaban trabajando en ese momento les molestaba para pasar porque no había libre circulación”, relató Ochoa.

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De acuerdo con su versión, el despliegue habría tenido como objetivo evitar que Luck Ra y Tuli Acosta fueran vistos juntos y que trascendiera alguna imagen de ambos en el lugar. “Hicieron todo ese operativo para que no vean a Luck Ra con Tuli en el hotel”, sostuvo.

reflotaron una entrevista vieja donde Tuli Acosta contaba su historia con Luck Ra y la convivencia que tuvieron (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, las medidas no habrían alcanzado. Más tarde comenzó a circular un video en el que se los ve juntos en el hotel, acompañados por integrantes del equipo del cantante.Días atrás, en medio de la polémica por su separación de La Joaqui, Luck Ra decidió hablar públicamente durante uno de sus shows. El episodio ocurrió en el Festival de la Nieve, en Bariloche, Río Negro, y se viralizó rápidamente en redes sociales, especialmente a través de publicaciones de la cuenta El Ejército de LAM.

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Visiblemente movilizado, el cantante se tomó unos minutos sobre el escenario para referirse a las críticas que recibió en las últimas semanas. “No es que me duela a mí, porque yo ya sé quién soy, pero hay algo que me gustaría aclarar y que es lo único donde tal vez me pueda llegar a entrar la bala. Y es que se ha hablado mucho de mí, sobre mi aspecto, sobre mi figura”, expresó ante el público.

Luego profundizó en ese mensaje con un tono íntimo y sin filtros. “Y yo quiero aclarar algo... Se los juro por Dios que si yo quisiera, me podría operar esta cara de burro de Shrek, los dientes burro de Shrek. Tengo un diente partido… Ni siquiera me lo quiero arreglar porque me lo he chupado un montón. Sinceramente, para mí el querer corregir algo... Yo no quiero nada de eso”, afirmó.

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Más adelante, el artista enfocó su reflexión en los chicos presentes en el festival y buscó dejar un mensaje de aceptación personal. “Yo creo que en la infancia también uno puede llegar a sufrir mucho de eso. Y solo quiero decir que cada niño que esté acá necesito que aprenda a amarse tal como es. Tal vez en el colegio puede llegar a sufrir esas cosas. Y no hay ningún tipo de operación que pueda arreglar el alma de uno. Y eso es lo más importante, lo que esté en el corazón”, sostuvo, emocionado.

En la misma línea, remarcó que aquello que muchas veces se vive como una imperfección puede convertirse en una marca propia. “Cada imperfección que le digan es su marca personal. Así que yo voy a seguir andando con mi cara de burro de Shrek y con mis dientes. Y yo quiero que cada imperfección que usted sienta que tenga en realidad es su marca personal, hermano”, concluyó.

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