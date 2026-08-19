La emoción de Thiago Tirante tras otro triunfo histórico y el pase a cuartos en Cincinnati: “Si sonrío sale mi mejor tenis”

Thiago Tirante vive la mejor semana de su carrera (Crédito: REUTERS/Claudia Greco)

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El argentino Thiago Tirante atraviesa la semana más importante de su carrera: este miércoles, avanzó a cuartos de final del Masters 1000 de Cincinnati tras vencer al checo Jakub Mensik, 16° del ranking ATP, por 5-7, 6-4 y 6-4.

El triunfo llegó después de otra remontada. El platense, número 50 del mundo, cedió el primer set, pero encontró a tiempo respuestas para cambiar el desarrollo del partido y terminó imponiéndose ante una de las nuevas estrellas del circuito. En busca de las semifinales, su rival será el peligroso francés Arthur Fils (21°), quien eliminó al Top 10 australiano Alex de Miñaur (8°) por 6-3 y 6-4.

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“Creo que fue muy importante la devolución. Él es un gran sacador, un gran golpeador de fondo de cancha y juega bastante agresivo. La clave fue ver quién imponía más su juego”, analizó el platense en declaraciones al sitio oficial de la ATP después del partido.

Tirante profundizó: “Pude devolver muy bien y encontrar variantes a la hora de los rallies largos. Cuando se podía, tratar de variar con slice, variar las alturas, los ángulos. Creo que eso me dio bastante resultado hoy”.

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Después de ceder el primer parcial, el argentino no se desmoronó. “Seguí confiando en mí, en mi juego, en que podía quebrar su saque aunque sea una vez para poder seguir enfocado y metido en el partido”, contó.

Tirante buscó tomar la pelota más adelante y presionar especialmente sobre el segundo servicio de Mensik. “Eso le molestó bastante y lo hice bastante bien”, resumió.

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Thiago Tirante destacó la devolución como una de las claves para vencer a Jakub Mensik (Crédito: Reuters)

Consultado acerca de las claves para su gran rendimiento esta semana, respondió: “Me gustan las condiciones. Me gustan las pelotas, la cancha es bastante rapidita. Me siento muy bien”.

“Estoy muy rápido de piernas para recuperar bolas difíciles, para poder invertirme y ser un jugador ofensivo”, destacó Tirante, y enseguida puso el foco en otro aspecto que considera todavía más importante: su cabeza.

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“Una cosa no menos importante es eso: cómo estoy mentalmente hoy. Estoy muy tranquilo, estoy disfrutando y creo que estoy naturalizando el poder estar acá”, valoró, y fue más allá: “Este concepto de hacerlo mejor que uno pueda dentro de la cancha independientemente del resultado, creo que me está dando mucha satisfacción. Quiero seguir confiando en mí, seguir disfrutando y seguir sonriendo, que de ese modo sale mi mejor tenis”.

Tras su gran victoria sobre Mensik, el platense se aseguró un nuevo salto en el mejor ranking de su carrera: llegó a Ohio estrenándose en el Top 50 y, según la clasificación en vivo, ahora ocupa el puesto 41.

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Con el pasaje a cuartos de final, Tirante además se sumó a la lista de argentinos que lo lograron en la Era Abierta en Cincinnati: Guillermo Vilas (1972-1973), Franco Squillari (2000), Guillermo Coria (2003), David Nalbandian (2003), Mariano Zabaleta (2003), José Acasuso (2005) y Juan Martín del Potro (2012-2013 y 2018).

Con 25 años, Thiago vive el mejor momento de su carrera y ya se instaló en el primer pelotón del ATP Tour. La novedad del arranque de temporada fue su primer llamado a la Copa Davis, donde el equipo argentino cayó ante Corea del Sur en la primera ronda de los Qualifiers, disputados en Busan. El platense se fue con un triunfo y una caída en su cuenta personal. En adelante, comenzó a crecer y a encadenar triunfos resonantes.

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Thiago Tirante muestra un gran nivel en Cincinnati (Crédito: Reuters)

Los impactantes números de Thiago Tirante frente a los mejores tenistas del mundo

En este 2026, Tirante exhibe un registro de 8-3 ante jugadores del Top 20 y de 3-1 contra rivales del Top 10. Derrotó a su compatriota Francisco Cerundolo (19°) en Río de Janeiro; al estadounidense Ben Shelton (9°) en Houston; al estadounidense Tommy Paul (18°) en Madrid; al británico Cameron Norrie (19°) en Roma; al italiano Flavio Cobolli (12°, hoy Top 10) en Roma; al estadounidense Taylor Fritz (8°) en Montreal; y al serbio Novak Djokovic (5°) y al propio Mensik en Cincinnati.

El argentino había llegado al Lindner Family Tennis Center con la confianza en alza tras haber alcanzado los octavos del Masters 1000 canadiense. El escenario parecía impensado hace apenas un mes: Tirante se había visto obligado a retirarse del ATP 250 de Bastad debido a una lesión abdominal.

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En su debut en Cincinnati, superó al británico Jan Choinski (77°) en una batalla que se definió en tres tie breaks. En la ronda siguiente, ante Djokovic, logró el mejor triunfo de su carrera: 2-6, 6-4 y 6-4. Esa conquista fue especialmente significativa: era la primera vez que Tirante enfrentaba al ex número 1 del mundo, y lo eliminó en el court central.

Luego, alcanzó una convincente victoria ante Martín Landaluce (20°), de 20 años y una de las joyas españolas, y este miércoles dio un nuevo golpe ante Mensik, uno de los mejores exponentes de la nueva generación.

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“Me pude medir con los mejores y estuve a la par. Creo que puedo estar a ese nivel”, se ilusionaba Tirante en una entrevista con Infobae en 2019, tras ser invitado como sparring en los ATP Finals, donde entrenó junto a Roger Federer y su ídolo, Rafael Nadal. Tirante tenía 18 años, ocupaba el 731° lugar del ranking ATP. Siete años después, vive su hora soñada.

Thiago Tirante a los 18 años, cuando entrenó junto a su ídolo, Rafael Nadal (Crédito: @ThiagoTirante)