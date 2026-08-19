La respuesta final de Lali Espósito a Marcelo Polino: “La certeza de atravesar generaciones”

La cantante compartió su participación en la serie de Moria Casán a modo de respuesta (Video: Instagram)

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El cruce entre Lali Espósito y Marcelo Polino empezó con una ausencia y terminó, al menos por ahora, con un video. Lo que quedó en el medio fue un intercambio de acusaciones públicas que expuso un distanciamiento que el periodista ubica en 2021 y que la cantante atribuye a “broncas” personales. La serie sobre Moria Casán fue el escenario involuntario de una pelea que ninguno de los dos parece dispuesto a bajar del todo.

Lali decidió dar por cerrada su parte del cruce de la manera menos esperada: sin palabras y con un clip del momento que generó el conflicto. Lo que compartió fue el registro de su propia participación en la serie, con ella vestida de rojo y bailando, mientras la voz de la diva describía su presencia en la producción: “Ella, la certeza de atravesar generaciones en el aquí y ahora. Pasado, presente y futuro conviven aggiornados”. Una respuesta sin texto que, al mismo tiempo, funcionó como prueba de lo que el periodista había puesto en duda.

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El clip llegó después de varios días de un ida y vuelta que escaló con rapidez. Todo comenzó con la ausencia de Lali en la presentación oficial de la serie en el teatro Lola Membrives, un evento que reunió a gran parte del mundo del espectáculo. La propia Moria aclaró que no hay conflicto y que solo convocó a su círculo más íntimo, sin controlar a quiénes sumó la plataforma. Pero Polino, que cubría el programa de Moria en Eltrece durante su reemplazo temporal, agregó un dato que instaló la polémica en otro nivel.

Tras el estreno de la serie de Netflix sobre La One, el conductor la reemplazó en La mañana con Moria y volvió a cuestionar a la cantante (Video: La mañana con Moria/ Eltrece)

El periodista relató que durante la grabación del último capítulo de la serie, Moria reunió a un grupo de amigos pero que una persona decidió mantenerse al margen: “En el último capítulo, Moria nos invita a un grupo de amigos y todos estuvimos en un lugar, menos una persona que decidió no estar con nosotros”. Y precisó: “Llega La Negra Vernaci, llega La Barby, llega la Xipolitakis... y había una persona que estaba en otra habitación del Palacio que no se quiso juntar con nosotros”.

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Lali respondió en diálogo con Ángel De Brito, reproducido en LAM (América TV), y fue tajante. Dijo que la versión no solo es falsa sino que existen registros concretos que la contradicen: “No sé el querido Polino qué dice. Lo que dice que estuve sola en otro lado, no sé qué es, no solo es falso sino que hay pruebas claras que se pueden chequear, como por ejemplo en qué horarios grabó cada quién y las fotos y contenidos que hice”.

La cantante no se limitó a negar. También señaló una intención detrás de las palabras del periodista: “Lo de Polino es una gran maldad porque bueno, sabemos por qué”. Y cerró sin dejar margen para la ambigüedad: “Es falso y es de broncas que él sabrá, pero miente de mala leche”.

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Polino respondió desde sus historias de Instagram y ubicó el origen del distanciamiento en 2021, sin eufemismos: “Mi distanciamiento con ella es de 2021, cuando se portó para el orto conmigo. Se lo dije en su momento, frontal como siempre”.

Descartó además que el conflicto tenga motivaciones políticas, en una referencia directa a la lectura que suele hacerse sobre las posiciones públicas de Lali: “No flashes ‘trasfondos políticos’: Milei ni era diputado cuando pasó, no me quieras meter en La Grieta. Y si alguna vez necesitás aclarar algo, llamame a mí, como en aquellas madrugadas cuando yo estaba en París”.

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Cerró con una ironía que aludía a una canción de la propia artista: “Calma. Menos Netflix mental y más realidad. Ego, bella canción”.