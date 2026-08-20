Olga Garaventa reveló los secretos del plato favorito de Sandro: "A él le gustaba mucho la cocina oriental"

En el día en el que el Gitano hubiera cumplido 81 años, Claudia Villafañe estaba siguiendo al pie de la letra la receta cuando la viuda del cantante llamó al programa de Jimena Monteverde

Guardar

Este miércoles, Sandro hubiera cumplido 81 años. En una fecha atravesada por la emoción y la memoria, Olga Garaventa evocó algunos de los momentos compartidos con el cantante y abrió una ventana a la intimidad de la vida cotidiana que construyeron juntos. Lo hizo al participar de La cocina rebelde (Eltrece), donde recordó una preparación cargada de valor afectivo para ambos.

La viuda del artista salió al aire mientras Claudia Villafañe cocinaba en el programa y siguió de cerca cada paso de la receta. Desde allí, aportó detalles sobre el origen del plato, contó cómo lo preparaban en su casa y rememoró escenas domésticas junto al Gitano, entre charlas, mates y largas sobremesas.

PUBLICIDAD

“Ella está siguiendo todas las instrucciones de la receta que le mandó Olga a Claudia. Perdón, pero me acaban de decir que está Olga viéndonos. ¡Hola, Olga!”, la saludó Jimena Monteverde. Entonces quiso saber cuándo había hecho esa receta por primera vez para Sandro.

Garaventa recordó que fue en 2006, al cumplirse el primer año de la relación. “Se la hice acá, en la cocina comedor donde compartíamos charlas, matecitos, y para ese día la preparé con todas las indicaciones de él, al detalle: ‘ponele esto, ponele aquello’”, relató.

PUBLICIDAD

Olga Garaventa participó de La cocina rebelde y siguió la receta que Claudia Villafañe preparó en homenaje a Sandro

A partir de ese recuerdo, también reveló cuánto se involucraba Sandro en la cocina y en la creación de sabores. “Él era mucho de cocinar. Yo tengo un libro de recetas. Creo que era un poco donde él lo preparaba, lo imaginaba, era como coautor de la cocina a su modo. A él le gustaba mucho la cocina oriental. Pero era él el autor de muchas recetas, de los condimentos, todo venía de él”, contó. Y recordó una frase que, según dijo, definía ese espíritu creativo: “Una noche estando acá se me ocurrió hacer esto, probarlo, y quedó exquisito”.

De ese modo, explicó, ambos fueron armando una suerte de recetario casero construido entre experiencias compartidas, intuición y gustos personales. Ante esa revelación, Jimena Monteverde le sugirió entre risas que algún día publique ese material. “Ahí tenés que editar el libro de las recetas de Sandro”, le dijo. “En algún momento por ahí se da, sí”, respondió Garaventa.

PUBLICIDAD

Durante la charla, la conductora también le preguntó cómo veía a Claudia Villafañe en la cocina. Olga no dudó en elogiarla: “La veo bien. Yo siempre la quise un montón y nosotros nos encontramos, si ella recuerda, en un lugar muy especial, en la Galería de los Artistas, hace muchos años. Yo siempre la quise mucho porque me cae bien, me parece una persona muy cálida, una señora con todas las letras”.

Olga Garaventa recordó a Sandro en el día en que el cantante hubiera cumplido 81 años y compartió escenas de la intimidad que construyeron juntos

La receta en cuestión era el “Lomo Aniversario”, una preparación especialmente significativa dentro de la historia de la pareja, no solo por ser una de las favoritas del cantante, sino también por el recuerdo íntimo que encierra para Garaventa.

PUBLICIDAD

En el mismo día en que Sandro fue recordado por sus seres queridos y admiradores, también Raúl Porchetto le dedicó unas palabras cargadas de afecto. Convocado por Teleshow, el músico evocó a su “hermano de la vida” con un mensaje íntimo y espiritual. “La vida continúa por siempre y para siempre. Es como el agua cuando sale de la botella, no deja de ser agua, simplemente dejó ese formato para continuar por el umbral de Dios”, expresó.

“Se te extraña, se te extraña mucho”, agregó luego, en una frase que sintetizó el tono emotivo de su homenaje. Porchetto también repasó anécdotas atravesadas por la complicidad que marcaron su vínculo con el artista. “A veces me decías: ‘Raulito, a veces no clasificás ni para Bambi, por favor’”, recordó entre risas.

PUBLICIDAD

Además, destacó el valor de las conversaciones que compartían. “Siempre recuerdo nuestras charlas, cuando vos decías: ‘Uy, pará, pará, Raúl. Mirá, si lo estuviera escuchando alguien acá, dirían: estos dos locos, mirá de los temas que están hablando’”, contó, al tiempo que reivindicó la necesidad de celebrar la vida y agradecer lo vivido.

“La vida hay que honrarla a cada momento. Bendecida desde acá, ¿no? Desde este planeta azul maravilloso, andando a toda velocidad alrededor del sol”, expresó. Y cerró con una imagen tan poética como afectuosa, al imaginar un festejo en otro plano: “No sé quiénes irán hoy a tu cumpleaños. Así como las chicas más hermosas acá, allá deben estar las chicas más hermosas del universo”.

PUBLICIDAD