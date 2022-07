Wanda Nara hizo un comentario y Camila Homs lo aprobó: “No confundas mujer libre con mujer fácil”

Wanda Nara y Camila Homs

Allá por el mes de octubre del año pasado, en pleno auge del Wandagate, hubo rumores que las colocaron en la misma vereda. Es que, por entonces, Wanda Nara había sacado a la luz el affaire que su marido, Mauro Icardi, había mantenido con Eugenia La China Suárez. Y, entre muchas otras cosas, se dijo que así como se había contactado con el jugador de París Saint-Germain, la actriz también habría intercambiado algunos mensajes con Rodrigo de Paul. En aquel momento, fue el propio delantero del Real Madrid quien salió a desmentir la información, dando a entender que eso dañaba a su pareja, Camila Homs. Pero el tiempo se encargó de demostrar que, en esa fecha, el jugador ya habría iniciado su romance con Tini Stoessel.

A nueve meses de aquel episodio, Wanda sigue casada con Icardi, padre de sus hijas Francesca e Isabella, con quien tiene una familia ensamblada a la que se suman Valentino, Constantino y Benedicto, los chicos que tuvo de su matrimonio con Maxi López. La China, que es mamá de Ruffina junto a Nicolás Cabré y tiene a Magnolia y Amancio de su pareja con Benjamín Vicuña, está felizmente de novia con Rusherking. De Paul, quien terminó en juicio con la madre de sus hijos Francesca y Bautista, blanqueó su relación con Tini. Y Camila, en tanto, empezó a salir con un empresario llamado Carlos Benvenutto.

Sin embargo, entre Wanda y Homs parece haber quedado una conexión que, quizá, tenga que ver con el sufrimiento que ambas experimentaron al enterarse del engaño de sus parejas. Por eso, no sorprendió que en medio de sus vacaciones la empresaria hiciera una filosa reflexión. Ni que Camila la celebrara poniéndole un like al posteo.

El posteo de Wanda Nara y el like de Camila Homs

“No confundas mujer libre con mujer fácil. La primera elige. La segunda se conforma”, escribió la esposa de Icardi junto a una foto en la que se la ve lista para salir. Y Homs le puso su corazoncito. Cabe recordar que, actualmente, la empresaria disfruta de un descanso junto a su hermana, Zaira Nara, su mamá, Nora Colosimo, su asistente Kennys Palacios y sus hijos. Después de pasar unos días en París, desembarcaron en Ibiza para continuar con este viaje sin maridos. Pero la conductora, reconciliada con Jakob Von Plessen, padre de sus hijos Malaika y Viggo, ya se habían tomado unos momentos para estar a solas mientras Wanda se ocupada de sus chicos.

Por su parte, esta semana La China presentó el clip de Lo que dicen de mí, el segundo tema que lanzó como cantante y que, justamente, habla del ataque que recibió al ser señalada como la “villana” de tantas historias. “Me llama mi familia, leyeron las noticias, no saben más qué decir, atrás de un falso perfil se esconden todos los días. Me llenan de espinas, a veces quiero escapar, para olvidarme de todo”, dice la letra de la canción que la actriz escribió a modo de catársis.

“La escribí en medio de un ataque, estaba en un muy mal día porque no sé qué estaban diciendo, no me acuerdo, estaba triste y ahí nace esta canción”, contó Suárez en la presentación que se transmitió por Star+. Hace tiempo que Eugenia viene trabajando junto a su equipo en este lanzamiento solista. A fin de abril, durante la entrega de los Premios Platino en Madrid, la actriz habló en exclusiva con Teleshow y adelantó parte de la composición del material. “Son baladas, canciones que están hechas desde el corazón, con mucho amor y Santi Celli me ayuda a darle forma. Están escritas hace mucho, y yo creo que les van a gustar”, decía con entusiasmo.

En la misma entrevista, La China contaba por qué había elegido la música como la herramienta para mostrar ese costado más personal. “Creo que todos los artistas lo hacemos desde algún lugar, lo que pasa es que uno cuando actúa se esconde atrás de un personaje. Y en la música, en mi caso, no hay ningún personaje. Soy yo con mi alma en las manos”, manifestó.

